K cenám pohonných hmot

Ceny na „totemech“ při čerpacích stanicích nám opět sympaticky rostou. Na naší benzínce za 14 dní zhruba o 5 korun na litru benzinu.

Nafta je na tom ještě „líp“, ta je dnes opět po nějaké době dražší než benzín.

Dává se to do souvislosti s akcí Operace epický hněv (Operation Epic Fury), při níž státy Izrael a USA zaútočily na Írán. Cena za barel ropy vyšplhala vzhůru, což se samozřejmě odrazilo v cenách pohonných hmot.

Respektive odrazilo… čerpací stanice zdražily zřejmě pro jistotu jaksi dopředu, už v době, kdy byly ceny barelu ještě na nějakých ušlechtilých cifrách. Alespoň za ty byla tehdy ropa ještě nakoupena.

V Americe je tak trochu dusno: růst cen benzínu tu vyvolává mezi obyvateli rostoucí nespokojenost a obavy z dalšího zdražování životních nákladů. Ceny paliv se zvýšily především v souvislosti s napětím na Blízkém východě a růstem cen ropy na světových trzích. Průměrná cena benzínu se během krátké doby zvýšila přibližně o několik desítek centů za galon, což citelně zasahuje především řidiče, kteří jsou na automobilové dopravě závislí.

A jak jsme na tom u nás v Evropě?

Upřímně řečeno, neměl jsem absolutně představu, kolik v Americe litr benzínu stojí. Že u nás to vyletělo nahoru poměrně zběsile, to všichni víme. Doneslo se nám i to, že Němci jsou na tom ještě hůř a pořádají takovou tu „benzínovou turistiku“, tedy jezdí na čerpací stanice k nám nebo ještě raději do Polska.

Víte, kde je benzín nejlevnější a kde je naopak nejdražší?

Tak trochu jsem opět kolaboroval s AI a kladl jí na toto téma sugestivní otázky. Vypadla z ní tabulka, kde srovnávala ceny benzínu ve 34 vybraných zemích.

Je zajímavá, tady je:

PořadíZeměCena benzínu (Kč/l)
1Rusko17,9
2USA21,5
3Indie23,3
4Čína25,3
5Kanada27,4
6Austrálie28,2
7Bulharsko32,1
8Malta32,9
9Kypr33,2
10Polsko33,6
11Česko34,0
12Ukrajina34,0
13Maďarsko35,6
14Slovinsko36,0
15Litva36,1
16Slovensko36,2
17Chorvatsko36,3
18Estonsko37,0
19Lotyšsko39,9
20Rumunsko40,2
21Švédsko40,5
22Lucembursko40,6
23Belgie41,0
24Španělsko41,0
25Rakousko41,9
26Irsko42,7
27Itálie43,6
28Portugalsko43,7
29Francie44,0
30Finsko45,5
31Řecko45,5
32Německo49,9
33Nizozemsko50,6
34Dánsko53,1

Zajímavé je, že mimoevropské země (s výjimkou Ruska, budeme-li ho brát za zemi evropskou) jsou na tom o poznání lépe než EU.

My sami na tom nejsme nejhůř, ze třiačtyřiceti srovnávaných zemí máme potravu našich plechových miláčků v té levnější polovině. Němce, Holanďany nebo Dány můžeme litovat…

Nebo ne!

Zajímavá je totiž druhá tabulka. V ní mi AI shrnula, kolik si ve výše uvedených zemích mohou jejich obyvatelé (za toho hypotetického předpokladu, že nebudou měsíc jíst a pít a nebudou platit nájem a elektřinu…) koupit litrů benzínu za průměrný plat. Brali jsme hodnoty čistého, nikoli hrubého příjmu, ten je nám všem bližší, to jsou peníze, které vidíme.

Z níže uvedené tabulky vyplývá, že takhle se pořadí států oproti samotným cenám úplně obrátí — například Dánsko má sice nejdražší benzín v Evropě, ale díky vysokým mzdám si ho lidé mohou koupit relativně hodně. USA mají poměrně levný benzín a vysoké mzdy, takže vycházejí úplně nejlépe.

Pojďme se na to spolu podívat:

Poř.ZeměPrůměrná čistá mzda (Kč)Cena benzínu (Kč/l)Litrů za mzdu
1Ukrajina1300034.0382
2Indie1600023.3687
3Čína1900025.3751
4Rumunsko3200040.2796
5Bulharsko2800032.1872
6Maďarsko3300035.6927
7Rusko1700017.9950
8Řecko4500045.5989
9Portugalsko4500043.71030
10Lotyšsko4300039.91077
11Slovensko4000036.21105
12Chorvatsko4200036.31157
13Polsko3900033.61161
14Litva4500036.11246
15Česko4300034.01265
16Itálie6000043.61376
17Španělsko5800041.01415
18Estonsko5500037.01486
19Kypr5000033.21506
20Francie7000044.01591
21Finsko7500045.51648
22Slovinsko6000036.01667
23Malta5500032.91672
24Nizozemsko8500050.61680
25Německo8500049.91703
26Dánsko9500053.11789
27Belgie7500041.01829
28Rakousko8000041.91909
29Švédsko8000040.51975
30Irsko9000042.72108
31Kanada8000027.42920
32Lucembursko12000040.62956
33Austrálie9000028.23191
34USA9500021.54419

Ani při tomto srovnání na tom nejsme nejhůře. Být v hodnocení více než třicítky zemí někde uprostřed je záležitost z mého pohledu docela lichotivá. Takže skuhrat nemám skutečně proč. Tím spíš, že autem jezdím jen velmi sporadicky (když už opravdu musím…) a já jsem ještě asi před deseti dny stihnul natankovat plnou nádrž za ušlechtilých 31 Kč/litr, přičemž dnes mám ještě polovinu bandy plnou.

Kdo ale vůbec nemá nárok se jakkoli dusit, to je právě Amerika. Lví podíl na zdražení pohonných hmot má totiž jejich prezident.

Vzpomínáte na film „Jak svět přichází o básníky“ (1982)? V něm František Ringo Čech zpívá o Americe písničku. O tom, jak je tam blaze, byť poněkud draze. Pokud se týče cen benzínu, pak to ale rozhodně neplatí!

Hezkou sobotu!

Obrázek generován službou ChatGPT Auto Plus

Autor: Pavel Ďuran | sobota 14.3.2026 7:21 | karma článku: 6,95 | přečteno: 99x

Pavel Ďuran

  • Počet článků 525
  • Celková karma 22,38
  • Průměrná čtenost 1344x
Je mi 63 let. Dívám se a občas i vidím.

