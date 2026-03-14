K cenám pohonných hmot
Nafta je na tom ještě „líp“, ta je dnes opět po nějaké době dražší než benzín.
Dává se to do souvislosti s akcí Operace epický hněv (Operation Epic Fury), při níž státy Izrael a USA zaútočily na Írán. Cena za barel ropy vyšplhala vzhůru, což se samozřejmě odrazilo v cenách pohonných hmot.
Respektive odrazilo… čerpací stanice zdražily zřejmě pro jistotu jaksi dopředu, už v době, kdy byly ceny barelu ještě na nějakých ušlechtilých cifrách. Alespoň za ty byla tehdy ropa ještě nakoupena.
V Americe je tak trochu dusno: růst cen benzínu tu vyvolává mezi obyvateli rostoucí nespokojenost a obavy z dalšího zdražování životních nákladů. Ceny paliv se zvýšily především v souvislosti s napětím na Blízkém východě a růstem cen ropy na světových trzích. Průměrná cena benzínu se během krátké doby zvýšila přibližně o několik desítek centů za galon, což citelně zasahuje především řidiče, kteří jsou na automobilové dopravě závislí.
A jak jsme na tom u nás v Evropě?
Upřímně řečeno, neměl jsem absolutně představu, kolik v Americe litr benzínu stojí. Že u nás to vyletělo nahoru poměrně zběsile, to všichni víme. Doneslo se nám i to, že Němci jsou na tom ještě hůř a pořádají takovou tu „benzínovou turistiku“, tedy jezdí na čerpací stanice k nám nebo ještě raději do Polska.
Víte, kde je benzín nejlevnější a kde je naopak nejdražší?
Tak trochu jsem opět kolaboroval s AI a kladl jí na toto téma sugestivní otázky. Vypadla z ní tabulka, kde srovnávala ceny benzínu ve 34 vybraných zemích.
Je zajímavá, tady je:
|Pořadí
|Země
|Cena benzínu (Kč/l)
|1
|Rusko
|17,9
|2
|USA
|21,5
|3
|Indie
|23,3
|4
|Čína
|25,3
|5
|Kanada
|27,4
|6
|Austrálie
|28,2
|7
|Bulharsko
|32,1
|8
|Malta
|32,9
|9
|Kypr
|33,2
|10
|Polsko
|33,6
|11
|Česko
|34,0
|12
|Ukrajina
|34,0
|13
|Maďarsko
|35,6
|14
|Slovinsko
|36,0
|15
|Litva
|36,1
|16
|Slovensko
|36,2
|17
|Chorvatsko
|36,3
|18
|Estonsko
|37,0
|19
|Lotyšsko
|39,9
|20
|Rumunsko
|40,2
|21
|Švédsko
|40,5
|22
|Lucembursko
|40,6
|23
|Belgie
|41,0
|24
|Španělsko
|41,0
|25
|Rakousko
|41,9
|26
|Irsko
|42,7
|27
|Itálie
|43,6
|28
|Portugalsko
|43,7
|29
|Francie
|44,0
|30
|Finsko
|45,5
|31
|Řecko
|45,5
|32
|Německo
|49,9
|33
|Nizozemsko
|50,6
|34
|Dánsko
|53,1
Zajímavé je, že mimoevropské země (s výjimkou Ruska, budeme-li ho brát za zemi evropskou) jsou na tom o poznání lépe než EU.
My sami na tom nejsme nejhůř, ze třiačtyřiceti srovnávaných zemí máme potravu našich plechových miláčků v té levnější polovině. Němce, Holanďany nebo Dány můžeme litovat…
Nebo ne!
Zajímavá je totiž druhá tabulka. V ní mi AI shrnula, kolik si ve výše uvedených zemích mohou jejich obyvatelé (za toho hypotetického předpokladu, že nebudou měsíc jíst a pít a nebudou platit nájem a elektřinu…) koupit litrů benzínu za průměrný plat. Brali jsme hodnoty čistého, nikoli hrubého příjmu, ten je nám všem bližší, to jsou peníze, které vidíme.
Z níže uvedené tabulky vyplývá, že takhle se pořadí států oproti samotným cenám úplně obrátí — například Dánsko má sice nejdražší benzín v Evropě, ale díky vysokým mzdám si ho lidé mohou koupit relativně hodně. USA mají poměrně levný benzín a vysoké mzdy, takže vycházejí úplně nejlépe.
Pojďme se na to spolu podívat:
|Poř.
|Země
|Průměrná čistá mzda (Kč)
|Cena benzínu (Kč/l)
|Litrů za mzdu
|1
|Ukrajina
|13000
|34.0
|382
|2
|Indie
|16000
|23.3
|687
|3
|Čína
|19000
|25.3
|751
|4
|Rumunsko
|32000
|40.2
|796
|5
|Bulharsko
|28000
|32.1
|872
|6
|Maďarsko
|33000
|35.6
|927
|7
|Rusko
|17000
|17.9
|950
|8
|Řecko
|45000
|45.5
|989
|9
|Portugalsko
|45000
|43.7
|1030
|10
|Lotyšsko
|43000
|39.9
|1077
|11
|Slovensko
|40000
|36.2
|1105
|12
|Chorvatsko
|42000
|36.3
|1157
|13
|Polsko
|39000
|33.6
|1161
|14
|Litva
|45000
|36.1
|1246
|15
|Česko
|43000
|34.0
|1265
|16
|Itálie
|60000
|43.6
|1376
|17
|Španělsko
|58000
|41.0
|1415
|18
|Estonsko
|55000
|37.0
|1486
|19
|Kypr
|50000
|33.2
|1506
|20
|Francie
|70000
|44.0
|1591
|21
|Finsko
|75000
|45.5
|1648
|22
|Slovinsko
|60000
|36.0
|1667
|23
|Malta
|55000
|32.9
|1672
|24
|Nizozemsko
|85000
|50.6
|1680
|25
|Německo
|85000
|49.9
|1703
|26
|Dánsko
|95000
|53.1
|1789
|27
|Belgie
|75000
|41.0
|1829
|28
|Rakousko
|80000
|41.9
|1909
|29
|Švédsko
|80000
|40.5
|1975
|30
|Irsko
|90000
|42.7
|2108
|31
|Kanada
|80000
|27.4
|2920
|32
|Lucembursko
|120000
|40.6
|2956
|33
|Austrálie
|90000
|28.2
|3191
|34
|USA
|95000
|21.5
|4419
Ani při tomto srovnání na tom nejsme nejhůře. Být v hodnocení více než třicítky zemí někde uprostřed je záležitost z mého pohledu docela lichotivá. Takže skuhrat nemám skutečně proč. Tím spíš, že autem jezdím jen velmi sporadicky (když už opravdu musím…) a já jsem ještě asi před deseti dny stihnul natankovat plnou nádrž za ušlechtilých 31 Kč/litr, přičemž dnes mám ještě polovinu bandy plnou.
Kdo ale vůbec nemá nárok se jakkoli dusit, to je právě Amerika. Lví podíl na zdražení pohonných hmot má totiž jejich prezident.
Vzpomínáte na film „Jak svět přichází o básníky“ (1982)? V něm František Ringo Čech zpívá o Americe písničku. O tom, jak je tam blaze, byť poněkud draze. Pokud se týče cen benzínu, pak to ale rozhodně neplatí!
Hezkou sobotu!
Obrázek generován službou ChatGPT Auto Plus
Pavel Ďuran
