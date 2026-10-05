Jsem starej, domejšlivej a zlomyslnej dědek
Můj původní příspěvek je zde:
Prezident a „chyba v plánování“
V diskusi pod tímto příspěvkem jsem se přestal angažovat ve chvíli, kdy se od tématu článku přesunula především k dehonestaci jeho autora.
A samozřejmě mi byl můj názor náležitě vyčten.
S jistým zadostiučiněním jsem si proto včera večer přečetl na Novinkách článek „Špatný signál voličům, neúcta. Ukázal, kde má priority, kritizují prezidenta politici“.
Ukázalo se totiž, že moje kritika prezidentova rozhodnutí nebyla až tak osamělým výstřelkem, jakého by člověk podle některých reakcí pod mým článkem mohl nabýt dojmu. Velmi podobně se ale následně vyjádřila i řada vrcholných politiků.
A to napříč politickým spektrem.
Za „špatný signál voličům“ označila prezidentovo rozhodnutí Michaela Šebelová ze STAN. Taťána Malá z ANO mluvila o „nerozvážnosti a neúctě k volbám“ a o tom, že prezident ukázal, kde má priority. Kriticky se vyjádřili také politici KDU-ČSL a Motoristů. Marian Jurečka přitom použil argument, který byl rovněž podstatou mého původního textu: jestliže politici občanům říkají, že se mají o politiku zajímat a chodit k volbám, měli by sami jít příkladem.
A jestliže se prezidentovo rozhodnutí nelíbí dokonce ani komentátorovi Novinek Alexandru Mitrofanovovi, s nímž se názorově nesejdu snad téměř nikdy, pak už mi dovolte alespoň drobný škodolibý úsměv.
Mitrofanov totiž rozhodně nepatří mezi Pavlovy politické odpůrce. Přesto svůj názor formuloval naprosto jednoznačně: „Petr Pavel jako politik podle mě chyboval.“
A právě to je možná na celé věci nejzajímavější.
Kritizovat konkrétní rozhodnutí prezidenta totiž neznamená nenávidět prezidenta, „bušit do něj“ při každé příležitosti nebo zpochybňovat všechno, co dělá. Člověk může Petra Pavla podporovat, může ho považovat za dobrého prezidenta, a přesto připustit, že tentokrát prostě udělal chybu.
Ostatně právě to od normální politické diskuse očekávám. Prezident není fotbalový klub, kterému musím fandit, i kdyby jeho brankář pustil míč mezi nohama.
A teď se přiznám.
Tento příspěvek je jízlivý. Vím to. A přesně s tím ho také pouštím do světa.
Je to trochu zlomyslná reakce na ty diskutéry, kteří se pod mým předvčerejším článkem nepokusili vyvracet moje argumenty, ale místo toho se raději pustili do jeho autora.
Ano, přiznávám jisté zadostiučinění.
Ne proto, že by názory několika politiků nebo komentátora Novinek automaticky dokazovaly, že mám pravdu. Samozřejmě nedokazují. Ale docela přesvědčivě ukazují, že názor, za který jsem dostal v diskusi takovou nakládačku, není žádnou bizarní konstrukcí zapšklého dědka, který ráno vstal levou nohou a rozhodl se, že si zase jednou bouchne do prezidenta.
Stejný problém v prezidentově rozhodnutí vidí lidé velmi rozdílných politických názorů.
A dovolím si na závěr poděkovat také svým zdejším názorovým odpůrcům – a že jich není málo –, kteří tentokrát buď raději mlčeli, nebo mi dokonce dokázali napsat, že v tomto případě se mnou souhlasí.
Obojí je pro mě stanovisko. A obojího si vážím.
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