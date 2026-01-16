Jsem pro okamžité zrušení koncesionářských poplatků!
A to jsem patřil k těm, jemuž zvýšení koncesionářských poplatků nevadilo; pozastavoval jsem se jen nad tím, že je mají platit i ve fabrikách, kde se zaměstnanci z pochopitelných důvodů na televizi dívat nemohou. Pochopil jsem i to, že se koncesionářské poplatky najednou nevázaly jen na televizní přijímače, ale na všechny aparáty, jež jsou s to televizní signál zprostředkovat. Tedy i na počítače, tablety nebo chytré telefony s připojením k internetu.
Ruku na srdce – kolik je domácností, které něco podobného nemají? Desetina procenta? Asi přeháním! Z logiky této věci mi připadá, že by koncesionářské poplatky měli platit úplně všichni.
Jenomže evidentně neplatí. Když na návrh nového ministra kultury Oto Klempíře (za Motoristé sobě), že by od koncesionářských poplatků mohli být osvobozeni senioři (“Odpuštění poplatku seniorům by bylo pro Českou televizi likvidační, říká Chudárek“), vyděsil se generální ředitel ČT Hynek Chudárek s tím, že by to financování jeho televize zničilo, neboť věková kategorie 65+ se podílí na koncesionářských poplatcích ze 47 %.
Co je to za žvást?
Makovicí se mi honí, že ačkoli v České republice to žádná demografická hitparáda sice není, přesto stále ještě neplatí, že seniorů je stejně jako lidí v produktivním věku. A sedmačtyřicet procent je téměř polovina!
Koncesionářské poplatky platí u nás domácnosti, nikoli jednotlivci. Jak to tedy je? Ze statistických údajů vyplývá (jde o sčítání lidu z r. 2021), že seniorských domácností máme u nás cca 1,5 miliónu. Zatímco těch mladších 65 let 3,2 miliónu. Přesto se na koncesionářských poplatcích podílejí v poměru 1 : 1. Jak je to možné?
Debata se logicky musí posunout od otázky „kdo má platit“ k otázce „kdo vůbec platí“.
Seniorské domácnosti jsou typicky stabilní:
- často mají klasickou televizi
- bývají dlouhodobě evidované
- platí pravidelně (často přes SIPO)
Naopak domácnosti <65 častěji:
- televizi ani nemají nebo ji neevidují
- často mění adresy a složení domácnosti
- více využívají streaming, a tím roste motivace „poplatek obejít“.
Z toho vyplývá, že seniorské domácnosti musí platit výrazně pravidelněji než domácnosti mladší. Jinak řečeno: senioři nemusí být početně dominantní, ale jsou dominantní v platební disciplíně. Neboli ještě jinak: ČT není s to své koncesionářské poplatky smysluplně vymáhat.
Takže je zrušme. Stát vymáhá daně zjevně výrazně efektivněji než ČT svoje koncesionářské poplatky. Tupouni jako já je platí, spousta chytráků se tomu úspěšně vyhýbá. A procento těch neplatičů je alarmující.
Pavel Ďuran
Couvání Pirátů mi nevadí
To nesvědčí o ničem jiném, než o jejich prudké inteligenci. Nicméně jsem už starý muž, humoru mladších generací občas nerozumím.
Pavel Ďuran
Nejmenování Turka a Ústava
Jde o starý spor v novém balení. Co říkají precedenty - a jak z toho ven. Rozhodnutí prezidenta Petra Pavla nejmenovat Filipa Turka do ministerské funkce znovu otevřelo otázku.
Pavel Ďuran
Proč „Putin v pytli“ prošel a proč by „Trump v pytli“ způsobil mezinárodní poprask
Vladimír Putin napadl Ukrajinu. Donald Trump se svými elitními jednotkami vletěl na Venezuelu. Je v tom rozdíl? Upřímně řečeno mě překvapily reakce zdejších blogerů, kteří se proti americkému ataku ostře vymezili.
Pavel Ďuran
Úterní schůzka koalice ochotných byla ničemná
Debatuje se o jakémsi spravedlivém (a udržitelném) míru, nic takového ale - obávám se – neexistuje. Zatím všechno, co bylo navrženo USA a následně zmírněno evropským západem, znamená jednoznačnou kapitulaci Ukrajiny.
Pavel Ďuran
Mluvit je stříbro, mlčet je zlato
Ve starých lidových příslovích je spousta pravdy. Škoda, že se z nich mnozí z nás neumí poučit. Ano, mluvím o novoročních projevech.
