Jsem osel
Vyklepávala na displeji 1188, aby se dozvěděla, jaké číslo má nejbližší psychiatrická klinika. Pak si nicméně všimla, že mi z oka stéká do vousů slza, tedy usoudila, že nehýkám, nýbrž štkám. Prostým a nefalšovaným štěstím, že se nám vrací moderátor politických diskusí Václav Moravec. Telefon odložila. „Co se děje?“
„Moravec ohlásil vlastní nedělní debatu. Ve stejný čas jako ČT“
„Věřte, že budu dál hájit svobodnou žurnalistiku založenou na faktech, nikoli na pseudovyváženosti nebo slepé vyváženosti, která si podle mého názoru podmaňuje televizi veřejné služby. Budu dál hájit demokratické principy, lidskou důstojnost i základní lidská práva,“ říká Moravec.
A tím začíná – už brečím zcela regulérně. Že se „Otázky Václava Moravce“ mění na pořad (někde úplně jinde, ale přesto dosažitelný…) „Poledne s Moravcem“ nechápu to ani zdaleka jako projev sebestřednosti či narcisismu tohoto guru – a svým způsobem i dinosaura - české politické debaty, protože i nejmenovaná firma sportovního odívání lpí na svých třech proužcích, jež mají reprezentovat její kvalitu, o páně Moravcově objektivitě a „vyváženosti“ jeho politických diskusí už nepochybuju ani náhodou, neboť si do svého prvního pořadu pozval Motoristu a ministra vlády Petra Macinku, aby se tu v druhé polovině pořadu měli objevit dva bývalí premiéři Topolánek a Rusnok, kteří skutečně kopali a kopou za zcela jiný tým jak Macinka.
Karikatura byla generována službou ChatGPT Plus
Ale v pohodě – co si „náš“ nezbytný Moravec na svém webu udělá, čistě jeho věc. Tím spíš, že jestli si jeho vyvážené a objektivní debaty budete chtít poslechnout, zaplatíte.
Marginální částku: cca 200 Kč/měsíčně. Zač?
- Fakta na prvním místě
- 5 exkluzivních pořadů týdně
- Kompletní obsah bez reklam
- Mobilní i TV aplikace (červen 2026)
Tak to jsem nejen hýkal, nejenom brečel, ale téměř jsem se počůral…
TO JE SERVIS!
Pavel Ďuran
Jak jsem skoro návštěvu v ordinaci nepřežil
Vždycky jsem říkal, že by mí vnuci měli běhat spíš za holkama než za míčem. Protože jsou však oba zapálenými fotbalisty, pronásledují po zeleném pažitě víc merunu než nějakou spolužačku na louce za městem.
Pavel Ďuran
Absurdní…
Petřínská lanovka patří k nejstarším a nejromantičtějším technickým památkám Prahy. A je kolem ní dnes takový humbuk, kvůli nesmyslu, že mi to rozum nebere.
Pavel Ďuran
Všechno je jednou poprvé
Nyní, po třiatřiceti letech i tak ještě mladé české parlamentní demokracie se naše jediná, nejspravedlivější, liberálně nejdemokratičtější opozice rozhodla změnit zvyklosti.
Pavel Ďuran
O solení na včerejším derby pražských S
Sůl nad zlato. Jenomže taky je pravda, že přesolený pokrm se nedá jíst. A v pražském Edenu se včera večer solilo opravdu fest.
Pavel Ďuran
K příběhu země se ztracenou duší Jana Urbana
Dovolil bych si tímto doplnit nebo i trochu dovysvětlit příspěvek kolegy Jana Urbana „Sudety: Příběh země, která ztratila svou duši a jejíž jizvy jsou viditelné dodnes“, který byl zveřejněn na tomto blogu 8. 5. 2026.
