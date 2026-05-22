Nebo jako osel. Včera večer – a to nadšením – jsem se regulérně rozhýkal. Í ááá, í ááá - a moje žena se vrhla po telefonu.

Vyklepávala na displeji 1188, aby se dozvěděla, jaké číslo má nejbližší psychiatrická klinika. Pak si nicméně všimla, že mi z oka stéká do vousů slza, tedy usoudila, že nehýkám, nýbrž štkám. Prostým a nefalšovaným štěstím, že se nám vrací moderátor politických diskusí Václav Moravec. Telefon odložila. „Co se děje?“

„Moravec ohlásil vlastní nedělní debatu. Ve stejný čas jako ČT“

„Věřte, že budu dál hájit svobodnou žurnalistiku založenou na faktech, nikoli na pseudovyváženosti nebo slepé vyváženosti, která si podle mého názoru podmaňuje televizi veřejné služby. Budu dál hájit demokratické principy, lidskou důstojnost i základní lidská práva,“ říká Moravec.

A tím začíná – už brečím zcela regulérně. Že se „Otázky Václava Moravce“ mění na pořad (někde úplně jinde, ale přesto dosažitelný…) „Poledne s Moravcem“ nechápu to ani zdaleka jako projev sebestřednosti či narcisismu tohoto guru – a svým způsobem i dinosaura - české politické debaty, protože i nejmenovaná firma sportovního odívání lpí na svých třech proužcích, jež mají reprezentovat její kvalitu, o páně Moravcově objektivitě a „vyváženosti“ jeho politických diskusí už nepochybuju ani náhodou, neboť si do svého prvního pořadu pozval Motoristu a ministra vlády Petra Macinku, aby se tu v druhé polovině pořadu měli objevit dva bývalí premiéři Topolánek a Rusnok, kteří skutečně kopali a kopou za zcela jiný tým jak Macinka.

Karikatura byla generována službou ChatGPT Plus

Ale v pohodě – co si „náš“ nezbytný Moravec na svém webu udělá, čistě jeho věc. Tím spíš, že jestli si jeho vyvážené a objektivní debaty budete chtít poslechnout, zaplatíte.

Marginální částku: cca 200 Kč/měsíčně. Zač?

  • Fakta na prvním místě
  • 5 exkluzivních pořadů týdně
  • Kompletní obsah bez reklam
  • Mobilní i TV aplikace (červen 2026)

Tak to jsem nejen hýkal, nejenom brečel, ale téměř jsem se počůral…

TO JE SERVIS!

Autor: Pavel Ďuran | pátek 22.5.2026 9:29 | karma článku: 10,47 | přečteno: 146x

