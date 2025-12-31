Ještě k novele paragrafu 403 trestního zákoníku
Aby bylo zřejmé – a já teď pomíjím první část článku o mém rodinném albu – o čem je řeč, zapátral jsem ve svém filmovém archivu a nabízím video staré 13 let, z něhož je zřejmé, jak prvomájový průvod v Kryrech zhruba vypadá. Podobné je to každý rok. Kdo má chuť a čas (cca 15 minut), nechť se podívá:
O čem tedy hovoří novela paragrafu 403? Ustanovení patří do části trestného zákoníku, které upravuje trestné činy proti lidskosti a svobodě člověka a jeho cílem je postihovat aktivity podporující extremismus a potlačování základních práv a svobod.
Tady je jeho přesné znění:
§ 403 — Založení, podpora a propagace hnutí směřujícího k potlačení práv a svobod člověka
- Kdo založí, podporuje nebo propaguje hnutí, které prokazatelně směřuje k potlačení práv a svobod člověka, nebo hlásá rasovou, etnickou, národnostní, náboženskou či třídní zášť nebo zášť vůči jiné skupině osob, bude potrestán odnětím svobody na jeden rok až pět let.
- Odnětím svobody na tři léta až deset let bude pachatel potrestán,
a) spáchá-li čin uvedený v odstavci 1 tiskem, filmem, rozhlasem, televizí, veřejně přístupnou počítačovou sítí nebo jiným podobně účinným způsobem,
b) spáchá-li takový čin jako člen organizované skupiny,
c) spáchá-li takový čin jako voják, nebo
d) spáchá-li takový čin za stavu ohrožení státu nebo za válečného stavu.
- Příprava je trestná.
Osobně si myslím, že toto ustanovení především nabije ostrou municí zbraně rozličným práskačům. Přidá nesmyslnou práci těm, kdo nám mají pomáhat a chránit nás.
Já jsem se na prvomájový průvod z hlediska „nových pořádků“ zeptal i starosty Kryr doktora Kadlečka. „Pavle,“ odpověděl mi, „já v tuhle chvíli vůbec nevím, co s tím budeme dělat…“
Jan Werich kdysi prohlásil, že „Nejhorší srážka v životě je srážka s blbcem.“ Já k tomu s Leonou Machálkovou přidávám, že „Svět je plnej bláznů,“ přičemž bych to formuloval výrazně pregnantněji.
Jestli MÚ Kryry v příštím roce uspořádá svůj tradiční recesistický prvomájový průvod, pak nepochybuji o tom – ne, já vám to vzhledem ke svým životním zkušenostem garantuju - že se najde trouba, který podá trestní oznámení… vzhledem k novele se jím bude muset Policie ČR zabývat.
Ach jo…
Závěrem mi dovolte, abych v posledním dni roku 2025 poděkoval všem Vám, s nimiž jsem měl možnost se tady setkat. Souhlasit s Vašimi názory nebo také nesouhlasit. Díky za všechny diskuse, které - myslím si - mne posunuly vpřed. Do Nového i nového roku mi tak dovolte popřát Vám všem hodně zdraví, štěstí a spokojenosti. Aktuálně krásného, bouřlivého Silvestra!
Pavel Ďuran
Ctím zákony této země
Takže jsem v base nikdy neseděl. Vlastně jo, na vojně. To jsem se nestihl včas vrátit z vycházky. Nějak jsem se zdržel u jedné slečny...
Pavel Ďuran
Štědrovečerní pohádka
Vidělo jí bezmála 3 milióny diváků a snesla se na ní vlna kritiky. Oprávněně? Upřímně řečeno, nejsem to s to odpovědně posoudit.
Pavel Ďuran
Vlastním elektroautem se nikdy nesvezu
Bydlím v paneláku v Žatci. Vlastním vůz nižší střední třídy s benzínovým motorem. „Žere“ mi asi 5 – 6 l/100 km, což je docela ušlechtilá spotřeba, s níž se se svým příjmem a cenami pohonných hmot bez zásadních problémů srovnávám.
Pavel Ďuran
Ideální stav
Prezident ČR Petr Pavel jmenoval před chviličkou ministerským předsedou vlády naší země Andreje Babiše.
Pavel Ďuran
Vánoční kapr
Kvapem se blíží nejkrásnější den roku. Vánoce. Děláme je pro radost a šťastný úsměv dětí. Pro mne moji rodiče, já pro své děti a teď už i vnoučata.
|Další články autora
5 věcí, které jste nevěděli o princezně ze Záhady strašidelného zámku. Co říká na Pelíšky?
Na Štědrý večer v 19:00 uvede ČT1 tradiční novou pohádku Záhada strašidelného zámku. Hlavní ženskou...
Budoucí politik, ministr a „pučista“ jako křoví na Karlově mostě. Mohou za to Chobotnice z roku 1986
V minulém vyprávění jsme se zmínili o historických záběrech tramvají na Václavském náměstí ve filmu...
Přehledně: Otevírací doba na Štědrý den 2025 a kdy zavírají velké obchody
Štědrý den patří k nejvýznamnějším svátkům v roce a otevírací dobu obchodů o tomto dni reguluje...
Vánoční otevírací doba 2025: Tesco, Billa, Globus, Albert, Penny, Lidl, Kaufland a rozvážka jídla
Necháváte rádi nákupy na poslední chvíli? Vánoce 2025 začínají Štědrým dnem ve středu, kdy bude...
Svátky v roce 2026: Přehled dnů volna, prodloužených víkendů a zavřených obchodů
V České republice slavíme sedm státních svátků, které připomínají důležité tradice i zvraty v...
Jste v zimě unavení? Vyzkoušejte konopné procedury
Podmínky pro lyžaře se v Beskydech zlepšují, běžkaři ale musí počkat
Podmínky pro lyžaře se v Beskydech zlepšují. Mrazivé počasí umožňuje provozovatelům zasněžovat...
Chystáte se na Silvestra odpalovat ohňostroj? Mapa ukazuje, kde si koledujete o pokutu
Silvestrovské oslavy letos doprovází nejistota, kde je možné ohňostroj odpálit a kde už by to...
Policie obvinila muže, který v Plzni ukradl autobus a havaroval s ním
Pětatřicetiletého muže, který v pondělí v Plzni ukradl autobus a havaroval s ním za městem, o den...
Prodej bytu 4+1, 79 m2, Karlovy Vary, ul. Ondřejská
Ondřejská, Karlovy Vary
4 200 000 Kč
- Počet článků 506
- Celková karma 21,21
- Průměrná čtenost 1369x