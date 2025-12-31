Ještě k novele paragrafu 403 trestního zákoníku

Slibuju, že naposledy. Včera jsem na tomto blogu zveřejnil příspěvek, jež se k titulku váže, přičemž chci poděkovat všem, které zaujal a kteří se mnou pod tímto článkem diskutovali.

Ctím zákony této země

Aby bylo zřejmé – a já teď pomíjím první část článku o mém rodinném albu – o čem je řeč, zapátral jsem ve svém filmovém archivu a nabízím video staré 13 let, z něhož je zřejmé, jak prvomájový průvod v Kryrech zhruba vypadá. Podobné je to každý rok. Kdo má chuť a čas (cca 15 minut), nechť se podívá:

O čem tedy hovoří novela paragrafu 403? Ustanovení patří do části trestného zákoníku, které upravuje trestné činy proti lidskosti a svobodě člověka a jeho cílem je postihovat aktivity podporující extremismus a potlačování základních práv a svobod.

Tady je jeho přesné znění:

§ 403 — Založení, podpora a propagace hnutí směřujícího k potlačení práv a svobod člověka

  1. Kdo založí, podporuje nebo propaguje hnutí, které prokazatelně směřuje k potlačení práv a svobod člověka, nebo hlásá rasovou, etnickou, národnostní, náboženskou či třídní zášť nebo zášť vůči jiné skupině osob, bude potrestán odnětím svobody na jeden rok až pět let.
  2. Odnětím svobody na tři léta až deset let bude pachatel potrestán,

a) spáchá-li čin uvedený v odstavci 1 tiskem, filmem, rozhlasem, televizí, veřejně přístupnou počítačovou sítí nebo jiným podobně účinným způsobem,
b) spáchá-li takový čin jako člen organizované skupiny,
c) spáchá-li takový čin jako voják, nebo
d) spáchá-li takový čin za stavu ohrožení státu nebo za válečného stavu.

  1. Příprava je trestná.

Osobně si myslím, že toto ustanovení především nabije ostrou municí zbraně rozličným práskačům. Přidá nesmyslnou práci těm, kdo nám mají pomáhat a chránit nás.

Já jsem se na prvomájový průvod z hlediska „nových pořádků“ zeptal i starosty Kryr doktora Kadlečka. „Pavle,“ odpověděl mi, „já v tuhle chvíli vůbec nevím, co s tím budeme dělat…“

Jan Werich kdysi prohlásil, že „Nejhorší srážka v životě je srážka s blbcem.“ Já k tomu s Leonou Machálkovou přidávám, že „Svět je plnej bláznů,“ přičemž bych to formuloval výrazně pregnantněji.

Jestli MÚ Kryry v příštím roce uspořádá svůj tradiční recesistický prvomájový průvod, pak nepochybuji o tom – ne, já vám to vzhledem ke svým životním zkušenostem garantuju - že se najde trouba, který podá trestní oznámení… vzhledem k novele se jím bude muset Policie ČR zabývat.

Ach jo…

Závěrem mi dovolte, abych v posledním dni roku 2025 poděkoval všem Vám, s nimiž jsem měl možnost se tady setkat. Souhlasit s Vašimi názory nebo také nesouhlasit. Díky za všechny diskuse, které - myslím si - mne posunuly vpřed. Do Nového i nového roku mi tak dovolte popřát Vám všem hodně zdraví, štěstí a spokojenosti. Aktuálně krásného, bouřlivého Silvestra!

Autor: Pavel Ďuran | středa 31.12.2025 11:34

Pavel Ďuran

  • Počet článků 506
  • Celková karma 21,21
  • Průměrná čtenost 1369x
Je mi 63 let. Dívám se a občas i vidím.

