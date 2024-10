Ještě jednou k „bonusu“ pro Evu Pavlovou

Se zájmem jsem si předevčírem přečetl příspěvek na tomto blogu od paní Terezy Janků „Peníze pro Pavlovou? Samozřejmě, o čem se tu proboha bavíme?“

Peníze pro Pavlovou? Samozřejmě, o čem se tu proboha bavíme?

Aby toho nebylo málo, včera se vyjádřil i další z kolegů blogerů Petr Burian: „Devadesát pět tisíc“

Se zájmem proto, že jsem se k tomu před deseti dny vyjádřil v příspěvku „Prezident republiky – na harémy u nás nejsme zavedení - má toliko jedinou manželku“, v němž jsem onen zběsilý nápad na jakýsi bezvýznamný obolos pro první dámu této země odsoudil.

Tedy k paní Janků i k panu Burianovi: o čem se tu proboha bavíme? Diskutujeme o tom, že drtivá většina lidí v této zemi si neumí, nedokáže představit, co by si počala s příjmem do rodiny tři čtvrti miliónu měsíčně. A že by k němu potřebovala dalších sto tisícovek. Protože dvě třetiny národa nedosáhnou (což přiznává i ČSÚ…) ani na průměrný plat. Něco málo přes dvaačtyřicet hadrů.

Příjem manžela paní Evy, tedy prezidenta ČR, je znám. Patrně k němu pobírá ještě i výsluhy za své dlouholeté působení v armádě (nepovedlo se mi dohledat, jestli je má nebo nikoli – a kolik to případně činí), nicméně pokud jde o první dámu, která opustila naše ozbrojené složky roku 2015 s hodností podplukovnice, tak údajně dostala odbytné (netuším, co to je) ve výši 1 milión a cca 300 tisíc, odchodné (taky nemám páru, oč se jedná) ve výši málem 130 tisíc - což jsou asi jednorázové částky, které naše armáda svým bývalým zaměstnancům při jejich odchodu z aktivní služby vyplácí, aby k tomu brala měsíční výsluhu bezmála 40.000 Kč.

Říkám údajně – přistálo mi to na FB účtu a nejsem s to posoudit, jak dalece jsou tyto informace relevantní. Nicméně mám několik známých, kteří jako vojáci či policisté nějaké to desetiletí působili, takže se kloním spíš k tomu, abych těmto informacím uvěřil.

Petr Pavel měl říci, aby částka pro první dámu byla jaksi stržena z jeho příjmu. Navrhovatel Jurečka se měl zase vyjádřit v tom smyslu, že apanáž pro první dámu od něj měla chtít prezidentská kancelář. A Dagmar Havlová (Veškrnová) velice ostře popřela, že by se něco podobného v době, kdy byla první dámou ona, jakkoli řešilo.

Pan Vlastimil Kraus se pod příspěvkem v diskusi pod článkem „95 tisíc“ (odkaz na něj je výše) vyjádřil – tady s ním beze zbytku souhlasím – takto:

„Funkce první dámy u nás není uzákoněna a nelze tudíž pro ni ani uzákonit nějaký měsíční příjem. Jistě, těch 95 tisíc je pro státní rozpočet zanedbatelná částka a na mnohých jiných místech přicházíme o miliardy. Jde ale o princip. V době, kdy třeba nepedagogický personál ve školství s platy něco málo přes dvacet tisíc měsíčně slyší, že na zvýšení jejich platů nejsou peníze, vypadá těch 95 tisíc pro paní prezidentovou jako papalášství.

Pokud paní prezidentová doprovází svého manžela na cestách, vše za ní hradí prezidentská kancelář. Že první dáma vykonává práci, za kterou nedostává zaplaceno? Paní prezidentová žádnou práci vykonávat nemusí, všechno jsou její vlastní aktivity.

Že paní prezidentová nedostává žádné peníze? Paní Eva Pavlová sloužila v armádě, kde skončila jako podplukovnice na generálním štábu. Proto jistě dostává z armády výslužné. Je jí 60 let, a to by už mohla být už ve starobním důchodu - vojáci odcházejí do důchodu dříve. Toto vše je samozřejmě v pořádku.

Podotýkám, že jsem ve druhém kole prezidentské volby volil Petra Pavla a volil bych ho znovu. Celou kauzu proto považuji za nešťastnou.

Za podobný úlet považuji tvrzení, že „musíme zvýšit plat politikům o 13 %, protože tak rozhodl Ústavní soud“. Toto veřejnost také nevezme. A opět podotýkám, že jsem voličem nynější vládní koalice.“

Já voličem vládní koalice nebyl – ale Petru Pavlovi jsem jako budoucímu prezidentovi svůj hlas dal. Možná to byla chyba: kdyby se prezidentem stal Andrej Babiš, asi bychom se nemuseli kolektivně klepat, co bude, až se opět stane premiérem (a díky Fialově vládě k tomu má našlápnuto velmi solidně…) a neřešili bychom tuhle zcela ostudnou záležitost.

Opakuju svůj názor, za nímž si pevně stojím: nechť si svoji choť živí pan prezident sám – peněz na to od daňového poplatníka dostává víc než dost.

Navíc se obávám, že se nám tu rodí velmi nebezpečný precedens: protože jestliže má mít svou apanáž první dáma, proč ne paní premiérová? Proč ne partnerky nebo partneři dalších nejvyšších ústavních činitelů? Proč ne manželky a manželé našich velvyslanců?

Víte kolik jich máme? Já napočítal více než 80!