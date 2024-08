Je dobře, že se umíme ještě smát

A to i přes tu bídu, která kolem nás je. Vzdušný prostor nad Evropou (a možná i jinými kontinenty) bude brázdit letadlo, jehož jméno je v českém jazyce expresivním pojmenováním ženského pohlavního orgánu.

Češi rozhodli. Švejkovina s novým jménem pro baltské letadlo předčila veškerá očekávání

Aerolinky airBaltic totiž neprozíravě pro pojmenování osmačtyřiceti strojů své vzdušné flotily dle některých z 232 vybraných pobalstkých měst uspořádaly hlasování mezinárodní. Že je estonské městečko Kunda (na začátku mělo zanedbatelných 700 stovek hlasů…) mezi nimi, to se profláklo také v Čechách – a pak, patrně díky sociálním sítím, nastal cirkus: jen pár hodin poté, co se to u nás provalilo, pro toto tří tisícové městečko hlasovalo již bezmála 11 tisíc lidí, aby v závěru hlasování získalo (a teď cituji:)

„… 265 716 hlasů. A to bylo více než 14krát víc než druhé estonské město v pořadí.“

Je dobře, že se umíme ještě chechtat a asi bychom si za tenhle skvostnej počin zasloužili, abychom právě tenhle aeroplán uviděli v budoucnosti nad Ruzyní. Dnešní doba nám moc důvodů k veselí totiž nenabízí.

Máme před sebou volby. Do Krajů a do třetiny Senátu. Tedy nejzbytečnější volby, jakých se u nás účastnit můžeme. Předpokládám, že volební účast bude mizerná, výsledek je odhadovatelný: stejně jako ve volbách do EP dojde k „nevítězství“ hnutí ANO a nikoli k prohře stran vládní koalice. Abychom se pak z úst pana premiéra dověděli, že ty volby vlastně důležitý vůbec nebyly, že důležitý budou až ty parlamentní.

PR týmy vládních stran by se pak velkolepým úspěchem estonského města, o němž jsem psal výše, měly inspirovat. Na kandidátky nasadit nikoli provařené osobnosti, ale nová jména. Nemusí být nutně vulgární. Stačí zvláštní, zajímavá. A kdyby takové osobnosti k dispozici nebyly, prý dnes není problém nechat se přejmenovat. Kdyby se tak náhle premiér (myslím současný, protože příští asi nebude…) jmenoval Petr NĚJAK VÝŽIVNĚJI, pak by se měl šanci ke kýženému postu alespoň přiblížit.

Češi, když už na „úspěchy“ naší vlády slyšet nebudou (protože nikdo soudný na ně slyšet nemůže…), mohli by slyšet alespoň na jména. Protože Češi jenom nepláčou, umí se i smát.

Estonské město Kunda jest toho důkazem!