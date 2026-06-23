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Jakpak je dnes u nás doma?

Poněkud nevlídno – včera totiž před naším domem začala rekonstrukce vedení plynového potrubí. A zděšení jsou z toho nejenom obyvatelé domů, kterých se to bezprostředně týká.

Takhle jsem viděl prostranství před naším domem ještě předevčírem. Jsme v Žatci, v ulici Volyňských Čechů. Od této frekventované ulice náš dům dělilo parkoviště, pruh zeleně se vzrostlými, 40 – 50 let starými stromy, další parkoviště.

Z přiložené fotografie je patrné, že nešlo o pár náletových stromků, ale o vzrostlou izolační zeleň, která desítky let oddělovala parkoviště od ulice a obchodů.

Těch stromů padlo před naším panelákem hned deset! Proč? Je pod nimi staré plynové potrubí, jež je potřeba rekonstruovat. Město Žatec, ať jakkoli chápe potřebu rekonstrukce, s kácením těchto stromů nesouhlasilo. Podle mých informací dokonce víc, firmě likvidaci těchto stromů zakázalo!

Velmi kulantně to zmiňuje i článek na městském webu Rekonstrukce plynovodu si vyžádala kácení stromů v ulici Volyňských Čechů“, který však vyšel až včera večer, kdy bylo dílo již dávno dokonáno. Takže o běsnění party drvoštěpů z včerejšího dopoledne nevěděli na městském úřadu pravděpodobně nic. Nevěděl to ani nikdo z našeho paneláku, takže stromy likvidovali nad jejich zaparkovanými auty.

Z článku cituji:

„Povolovací proces, na jehož základě ke kácení dochází, nemá nic společného s Městským úřadem Žatec, který ho tak nemohl ovlivnit.“

Na nějaký nesouhlas či zákaz se prostě nehledělo. Firma argumentovala Energetickým zákonem (zákon č. 458/2000 Sb.), podle nějž provozovatelé plynárenských zařízení mají zákonné oprávnění zřizovat a provozovat plynárenská zařízení, vstupovat na cizí pozemky a provádět nezbytné práce a odstraňovat porosty, pokud ohrožují nebo brání provozu zařízení.

To ale nemůže znamenat a ani neznamená automatické právo vykácet libovolné stromy, pokud existuje rozumná alternativa.

A ona existovala: vést nové potrubí se dalo pod parkovištěm, tedy 2 – 3 metry od původního vedení. Podle vyjádření starosty města Ing. Radima Laibla, jehož jsem před naším domem – řekl bych zaskočeného, překvapeného – včera vpodvečer potkal, to radnice distribuční firmě i navrhovala. Parkoviště je ze zámkové dlažby – asi by nebyl problém část jí rozebrat, položit pod parkoviště nové potrubí a staré prostě nechat pod stromy. Při rekonstrukcích plynového potrubí se to dělá běžně. Ochranné pásmo by bylo stoprocentně zachováno a možnost luxusního přístupu k případně poškozenému vedení tím spíš.

Postupoval investor přiměřeně a hospodárně, i když se formálně opíral o energetický zákon? Nemyslím si to. Ekologickou a estetickou hodnotu stromů starých 40 – 50 let nelze nahradit.

Měli jsme před domem poměrně hustý pás vzrostlých stromů. Ten fungoval jako protihluková bariéra (tlumil hluk aut, brzdění, zavírání dveří a hlasy lidí), prachový filtr (zachytával část prachu a emisí), vizuální clona (opticky odděloval parkoviště a ulici od bytů) i jako mikroklimatická bariéra (v létě snižoval teplotu a zvyšoval vlhkost vzduchu).

Teď máme doma kravál, budeme mít zasviněná okna a prach v bytě budeme utírat dvakrát denně.

Škoda je napáchána a je nevratná. Před barákem nemáme lesík, kam se v nočních hodinách jezdívali vyčůrat i žatečtí taxikáři, když jinou možnost jinde neměli. Máme tam paseku!

Poslední poznámka: včera mé paní volala naše sousedka z patra, jestli víme, co se před domem děje a plakala. Věděli jsme, stáli jsme na balkóně celé dopoledne. Odskákal jsem to já, který se neopaluju, ale rudnu jako rak, protože když jsem dnes dopoledne byl u svého kardiologa, aby mi sundali holtra, kteréhož mi včera nasadili, byl jsem svalen do sesle a měřili mi okamžitě tlak, jestli náhodou neumírám. „Ne, jsem prostě jenom spálenej…“

A ten tlak? 123/78. Na tlustýho, čtyřiašedesátiletýho dědka to asi jde.

Na závěr přidávám kraťoučké video. Jak fotografie, tak ty hejbavé obrázky jsou mým osobním amatérským počinem.

Autor: Pavel Ďuran | úterý 23.6.2026 11:51 | karma článku: 11,80 | přečteno: 209x

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