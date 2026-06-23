Jakpak je dnes u nás doma?
Takhle jsem viděl prostranství před naším domem ještě předevčírem. Jsme v Žatci, v ulici Volyňských Čechů. Od této frekventované ulice náš dům dělilo parkoviště, pruh zeleně se vzrostlými, 40 – 50 let starými stromy, další parkoviště.
Z přiložené fotografie je patrné, že nešlo o pár náletových stromků, ale o vzrostlou izolační zeleň, která desítky let oddělovala parkoviště od ulice a obchodů.
Těch stromů padlo před naším panelákem hned deset! Proč? Je pod nimi staré plynové potrubí, jež je potřeba rekonstruovat. Město Žatec, ať jakkoli chápe potřebu rekonstrukce, s kácením těchto stromů nesouhlasilo. Podle mých informací dokonce víc, firmě likvidaci těchto stromů zakázalo!
Velmi kulantně to zmiňuje i článek na městském webu „Rekonstrukce plynovodu si vyžádala kácení stromů v ulici Volyňských Čechů“, který však vyšel až včera večer, kdy bylo dílo již dávno dokonáno. Takže o běsnění party drvoštěpů z včerejšího dopoledne nevěděli na městském úřadu pravděpodobně nic. Nevěděl to ani nikdo z našeho paneláku, takže stromy likvidovali nad jejich zaparkovanými auty.
Z článku cituji:
„Povolovací proces, na jehož základě ke kácení dochází, nemá nic společného s Městským úřadem Žatec, který ho tak nemohl ovlivnit.“
Na nějaký nesouhlas či zákaz se prostě nehledělo. Firma argumentovala Energetickým zákonem (zákon č. 458/2000 Sb.), podle nějž provozovatelé plynárenských zařízení mají zákonné oprávnění zřizovat a provozovat plynárenská zařízení, vstupovat na cizí pozemky a provádět nezbytné práce a odstraňovat porosty, pokud ohrožují nebo brání provozu zařízení.
To ale nemůže znamenat a ani neznamená automatické právo vykácet libovolné stromy, pokud existuje rozumná alternativa.
A ona existovala: vést nové potrubí se dalo pod parkovištěm, tedy 2 – 3 metry od původního vedení. Podle vyjádření starosty města Ing. Radima Laibla, jehož jsem před naším domem – řekl bych zaskočeného, překvapeného – včera vpodvečer potkal, to radnice distribuční firmě i navrhovala. Parkoviště je ze zámkové dlažby – asi by nebyl problém část jí rozebrat, položit pod parkoviště nové potrubí a staré prostě nechat pod stromy. Při rekonstrukcích plynového potrubí se to dělá běžně. Ochranné pásmo by bylo stoprocentně zachováno a možnost luxusního přístupu k případně poškozenému vedení tím spíš.
Postupoval investor přiměřeně a hospodárně, i když se formálně opíral o energetický zákon? Nemyslím si to. Ekologickou a estetickou hodnotu stromů starých 40 – 50 let nelze nahradit.
Měli jsme před domem poměrně hustý pás vzrostlých stromů. Ten fungoval jako protihluková bariéra (tlumil hluk aut, brzdění, zavírání dveří a hlasy lidí), prachový filtr (zachytával část prachu a emisí), vizuální clona (opticky odděloval parkoviště a ulici od bytů) i jako mikroklimatická bariéra (v létě snižoval teplotu a zvyšoval vlhkost vzduchu).
Teď máme doma kravál, budeme mít zasviněná okna a prach v bytě budeme utírat dvakrát denně.
Škoda je napáchána a je nevratná. Před barákem nemáme lesík, kam se v nočních hodinách jezdívali vyčůrat i žatečtí taxikáři, když jinou možnost jinde neměli. Máme tam paseku!
Poslední poznámka: včera mé paní volala naše sousedka z patra, jestli víme, co se před domem děje a plakala. Věděli jsme, stáli jsme na balkóně celé dopoledne. Odskákal jsem to já, který se neopaluju, ale rudnu jako rak, protože když jsem dnes dopoledne byl u svého kardiologa, aby mi sundali holtra, kteréhož mi včera nasadili, byl jsem svalen do sesle a měřili mi okamžitě tlak, jestli náhodou neumírám. „Ne, jsem prostě jenom spálenej…“
A ten tlak? 123/78. Na tlustýho, čtyřiašedesátiletýho dědka to asi jde.
Na závěr přidávám kraťoučké video. Jak fotografie, tak ty hejbavé obrázky jsou mým osobním amatérským počinem.
Pavel Ďuran
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