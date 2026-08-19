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Jak to ten Babiš dělá?

Nepočítal jsem to – ani nebudu. Ale když si pročítám blog iDnes, tak minimálně 2/3 zdejších blogerů se velmi nelichotivě vyjadřují o současné vládě.

Říkejme jim liberální demokrati. Pouhá třetina (zhruba) má odlišný názor. To jsme my, dezoláti. Koblihy. Ovce.

To je ale blog iDnes. Názorová realita naší země však vypadá jinak. Podle všech průzkumů veřejného mínění (a nepodceňujme je…) hnutí ANO už téměř rok neztrácí, ale posiluje. I když podle zmíněných dvou třetin zdejších blogerů se tady odehrává tragédie.

Jak to ten Babiš dělá?

ANO má víc než 30 %, STAN s ODS lavíruje kolem 15 %. TOP 09 a KDU-ČSL beznadějně mimo Sněmovnu. Šanci na zvolení mají Piráti, SPD, Motoristé jsou na hraně. Jestli před pěti lety koalice SPOLU (ODS s TOP 09 a KDU-ČSL) dokázala vyhrát sněmovní volby, ať jakkoli jen o desetiny procenta a sestavovala vládu, tak tentokrát by to, ať by jakkoli kandidovala opět v této koalici, nestačilo ani náhodou.

On to řekl před nedávnem už někdejší předseda ODS Petr Fiala, který navrhoval koalici SPOLU (které nové vedení ODS v podstatě odmítá) rozšířit právě o STAN. Pak by – možná – měly naše liberálně demokratické strany volby vyhrát a příští vládu sestavovat.

MOŽNÁ!

Babiš je postrach. Babiš je zlo. Z mého pohledu je to především starý muž – za pár dní mu bude 72 let. Za tři roky tři čtvrtě století – bude mít na to, aby (vyhrál-li by se svým hnutím volby) této zemi vládl další volební období?

Autor: Pavel Ďuran | středa 19.8.2026 10:28 | karma článku: 12,62 | přečteno: 200x

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