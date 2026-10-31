Jak si zachovat tvář a rovnou páteř. I když jde jen o hokej.
Jsou zprávy, které si přečtu, pokrčím rameny, občas nechápavě zakroutím hlavou nebo se pousměju - a jdu dál. A pak jsou takové, u kterých se zastavím. Ne proto, že bych jim nerozuměl, ale proto, že si najednou musím položit otázku, co si o nich vlastně myslím. A především co bych byl ochoten udělat, kdyby na mém názoru záleželo. Dokážu jen napsat blog (někdy lepší, někdy horší – záleží na tématu, které se snažím uchopit, na náladě, jakou v danou chvíli mám a především na tom, kdo můj příspěvek čte)… a tak dnes také činím:
Zastavit se a zkusit se zamyslet mne donutila včerejší zpráva o rozhodnutí sportovní arbitráže, které otevírá cestu k návratu ruských hokejových reprezentací na mezinárodní soutěže. Přiznávám, že ve mně osobně vyvolala směs rozčarování, smutku - a také určité bezmoci.
Rozhodnutí soudu samozřejmě respektováno bude. Žijeme v právním státě a respekt k nezávislému rozhodování soudů považujeme za jednu ze základních hodnot demokratické společnosti. Jenže jedna věc je respektovat rozhodnutí soudu. A něco úplně jiného je ztotožnit se s jeho důsledky. A právě tady pro mě začíná problém.
Politika do sportu nepatří? Ale prosím vás…
Kolikrát už jsme tu větu slyšeli? „Politika do sportu nepatří.“ Zní krásně. Ušlechtile. Skoro jako nějaké univerzální zaklínadlo, kterým lze vyřešit všechny nepříjemné otázky. Jenže já jsem přesvědčen o tom, že je to jeden z největších mýtů, které si o sportu vyprávíme: politika totiž do sportu vždy patřila. Patří do něj dnes a bude do něj patřit i v budoucnu. Ať se nám to líbí, nebo ne. Kdo tvrdí opak, buď přehlíží historii, nebo si nechce připustit skutečnost. Copak byly olympijské hry v Berlíně v roce 1936 jen sportovní událostí? Ani náhodou! Nebyly především obrovskou propagandistickou příležitostí nacistického Německa? Rozhodně!
Copak bojkot olympijských her v Moskvě v roce 1980 nesouvisel se sovětskou invazí do Afghánistánu? A následný bojkot her v Los Angeles v roce 1984 s tehdejšími politickými poměry?
A co československý hokej v roce 1969?
Vážně si někdo myslí, že když naši hokejisté porazili Sovětský svaz na mistrovství světa ve Stockholmu, šlo jen o dva vyhrané zápasy? Že v tom nebyla bolest okupované země, vzdor, hrdost a touha alespoň na ledě ukázat, že jsme se nesmířili s tím, co nám bylo vnuceno? Vždyť právě proto si ty zápasy dodnes připomínáme.
Sport nikdy nebyl uzavřeným světem, do kterého politika nemá přístup. Naopak. Byl a je jedním z nejviditelnějších symbolů národní identity, prestiže a někdy také státní moci. Stačí se podívat na olympijské hry. Na národní vlajky. Na hymny. Na medailové tabulky. Na politiky, kteří vítají úspěšné reprezentanty a rádi se fotografují s jejich medailemi. A pak mi někdo bude tvrdit, že politika do sportu nepatří?
Možná bychom si měli konečně přestat něco nalhávat.
Přál bych si, aby sport dokázal stát nad politickými konflikty. Aby byl místem, kde rozhodují jen schopnosti, poctivost a pravidla. Ale přání není skutečnost. A předstírat, že sport a politika spolu nesouvisejí, neznamená chránit sport před politikou. Někdy to naopak znamená zavírat oči před tím, jak je sport politicky využíván.
Neutrální vlajka? A koho tím chceme oklamat?
Možná budou ruští hokejisté nastupovat bez státní vlajky. Možná bez ruského znaku na dresech. Možná při jejich vítězství nezazní ruská hymna. Dobrá... ale co se tím ve skutečnosti změní? Budeme snad všichni předstírat, že nevíme, odkud přijeli? Že nevíme, koho reprezentují? Že odstraněním několika státních symbolů zmizí také souvislost mezi jejich účastí a zemí, která vede válku proti Ukrajině? Samozřejmě že nezmizí. A pokud jde o skutečnou národní reprezentaci, pak pro mě žádná administrativně vytvořená neutralita nemůže změnit její podstatu.
Vlajku lze sundat ze stožáru. Státní příslušnost a význam reprezentace tím ale nezmizí.
A tady chci být naprosto spravedlivý. Nemám nic proti ruským hokejistům jako jednotlivcům. Odmítám princip kolektivní viny. Ne každý Rus podporuje válku, ne každý souhlasí se svou vládou a ne každý má možnost svobodně vyjádřit svůj názor. To všechno vím a respektuji. Jenže individuální sportovec a národní reprezentace nejsou totéž. Národní tým nereprezentuje pouze sebe. Reprezentuje zemi. A právě proto se domnívám, že otázka účasti ruské reprezentace nemůže být redukována na právo jednotlivých hráčů nastoupit k hokejovému utkání.
A co ti, kteří už nikdy nenastoupí?
Při všech debatách o právech ruských sportovců bychom neměli zapomínat na sportovce ukrajinské. Na ty, kteří přišli o své domovy, sportoviště a možnost normálně trénovat. Na ty, kteří místo sportovní kariéry museli řešit vlastní bezpečí a bezpečí svých rodin. A také na ty, kteří už nikdy žádný zápas neodehrají. Pokaždé, když slyším argument, že sportovci přece nemohou za válku, napadne mě otázka: A mohou za ni snad ukrajinští sportovci? Proč máme být tak citliví k omezení sportovních příležitostí jedněch, a přitom tak snadno přehlížet, že jiným byly tyto příležitosti vzaty mnohem brutálnějším způsobem? Nechci tím zpochybňovat práva ruských jednotlivců. Chci jen připomenout, že spravedlnost by měla mít stejný metr. A že návrat k normálním sportovním vztahům může být obtížně obhajitelný ve chvíli, kdy se poměry, které vedly k jejich přerušení, nijak nezměnily. Vlastně teď v Lausanne ano – čtyři roky trvající status quo je v troskách. A jestli Rusové nevítězí na Ukrajině, pak na ledové ploše, ještě před odehráním jediného zápasu, vyhráli na celé čáře!
Soud rozhodl. A co naše svědomí?
Tady se dostávám k otázce, která mě trápí asi nejvíc. Co vlastně znamená respektovat rozhodnutí soudu? Znamená to, že proti němu nesmíme protestovat? Že nesmíme vyslovit nesouhlas? Že se musíme tvářit, jako by tím byla celá věc jednou provždy vyřešena? Já si to nemyslím. Soud rozhoduje podle práva a v mezích své pravomoci. To je jeho úloha. Ale žádný soud nemůže rozhodnout za mě, co považuji za morálně přijatelné. Nemůže mi přikázat, abych změnil názor. Nemůže mi nařídit, abych považoval za správné něco, co je podle mého svědomí špatně. A stejně tak nemůže zbavit odpovědnosti sportovní svazy, reprezentanty ani jednotlivé státy za jejich vlastní rozhodování. Právě v tom vidím podstatu celé věci. Respektovat právo neznamená rezignovat na vlastní hodnoty.
Máme tedy na mistrovství světa jezdit?
Přiznám se, že nad touto otázkou přemýšlím čím dál vážněji. A nemám na ni jednoduchou odpověď. Na jedné straně stojí naši hokejisté. Lidé, kteří sportu obětovali obrovský kus života. Pro které je reprezentace vlasti ctí a snem. Máme jim říct, že nikam nepojedou? Že přijdou o možnost bojovat o medaile? Že jejich sportovní kariéra musí ustoupit rozhodnutí, které sami nezavinili? To přece není maličkost. A nechci být tím, kdo bude od stolu lehkovážně rozhodovat o obětech druhých.
Jenže na druhé straně stojí otázka, zda existuje něco důležitějšího než sportovní úspěch. A já věřím, že ano. Pokud budeme ochotni hájit své zásady pouze tehdy, když nás to nic nestojí, pak se musím ptát, jak pevné ty zásady vlastně jsou. Proto si myslím, že bychom možnost neúčasti české reprezentace na turnajích s ruským národním týmem neměli předem zakazovat ani ji zesměšňovat. Měli bychom o ní vážně mluvit. Otevřeně, bez velkých gest a bez předstírání, že takové rozhodnutí nemá svou cenu. A především společně s těmi, kterých by se bezprostředně dotklo.
Proč bychom měli čekat, až někdo rozhodne za nás?
A tady se dostávám k něčemu, co považuji za vrcholně důležité. Proč bychom měli jen čekat, co udělají ostatní? Proč by Česká republika nemohla být jednou z těch zemí, které začnou hledat společný evropský postoj? Máme přece vlastní historickou zkušenost. Rok 1938. Rok 1968. Dvě různá období, dvě různé historické situace, ale také bolestné připomenutí toho, jaké důsledky může mít rozhodování mocnějších o osudu menších zemí.
Víme, jaké to je, když se o naší budoucnosti jedná bez nás. Víme, jaké to je, když se agrese vydává za nezbytnost, politický realismus nebo ochranu vyšších zájmů. A víme také, jak důležité je, když se někdo dokáže ozvat. Právě proto si myslím, že bychom neměli být pouze pasivními pozorovateli.
Český hokej má ve světě jméno. Má historii, úspěchy a respekt. Proč tohoto postavení nevyužít? Proč neoslovit Finsko, Švédsko a další země, které mají k návratu ruských reprezentací výhrady? Proč společně neotevřít otázku, zda je za současných okolností návrat ruských národních týmů správný? A proč společně nehledat řešení, které nebude jen formálním kompromisem, ale bude mít také morální obsah?
Nemluvím o tom, že máme někomu diktovat, co smí a nesmí dělat. Mluvím o tom, že bychom měli mít odvahu sami říci, za jakých podmínek jsme ochotni se mezinárodních soutěží účastnit. A pokud se ukáže, že společná dohoda není možná, pak bychom měli být připraveni otevřít i otázku koordinovaného bojkotu. Samozřejmě s vědomím si všech jeho následků. Protože bojkot není kouzelné řešení. Nemusí změnit rozhodnutí mezinárodních institucí. Může poškodit sportovce, fanoušky i samotný hokej. Ale stejně tak platí, že některé postoje nelze poměřovat pouze okamžitým výsledkem. Někdy je důležité dát najevo, kde stojíme, i když nemáme jistotu, že tím něco změníme.
Co by na našem místě udělali ti před námi?
Občas si při podobných úvahách vzpomenu právě na rok 1969. Znám to spíš z vyprávění – byl jsem tehdy jen sedmiletý kluk, který takové věci vnímal jen velmi okrajově. Ale na tu náladu, která vládla, euforii, která strašnické sídliště v Praze pohltila, si pamatuju. Na československé hokejisty, kteří nastoupili proti Sovětskému svazu jen několik měsíců po srpnové okupaci. Byly to sice „jen“ hokejové zápasy. Ale zároveň byly něčím mnohem větším. Pro mnoho lidí představovaly alespoň symbolickou možnost zvednout hlavu. Ukázat, že se všechno nedá vyřešit silou. Že národní důstojnost není prázdné slovo. Nechci dnešní situaci mechanicky srovnávat s tehdejší. Historické okolnosti jsou jiné a žádné dvě události nejsou totožné. Ale jedna otázka mi přesto připadá legitimní.
Kdybychom dnes byli na místě těch, kteří museli v roce 1968 přihlížet okupaci vlastní země, jak bychom vnímali argument, že sport přece musí zůstat stranou politiky?
A jak by se nám poslouchalo, že je třeba vrátit se k normálním vztahům, protože hokejisté za nic nemohou? Možná bychom měli při rozhodování myslet také na to, jak naše postoje vnímají lidé na Ukrajině. Ne proto, že bychom měli přestat myslet sami za sebe. Ale proto, že schopnost podívat se na věc očima druhých je jedním ze základních předpokladů skutečné solidarity.
Nechci velká slova. Chci vědět, kde stojíme.
Nemám rád okázalá prohlášení, která nic nestojí. Nemám rád silácká gesta, za která nakonec zaplatí někdo jiný. A rozhodně si nemyslím, že by se otázka účasti na hokejovém šampionátu měla rozhodovat podle toho, kdo pronese emotivnější projev. Ale stejně tak nemám rád pohodlné schovávání se za fráze. Za větu, že politika do sportu nepatří. Za tvrzení, že sportovci za nic nemohou. Za argument, že soud rozhodl, a tím je všechno vyřešeno.
Protože podle mého není!
Rozhodnutí soudu vyřešilo právní spor v rozsahu, který mu příslušel. Nevyřešilo otázku našeho postoje. Nevyřešilo otázku naší odpovědnosti. A už vůbec nevyřešilo otázku, zda se dokážeme zachovat způsobem, za který se jednou nebudeme muset stydět. Neříkám, že jedinou správnou odpovědí je okamžitě odvolat naši reprezentaci ze všech turnajů.
Říkám ale, že pokud nejsme ochotni o takové možnosti ani vážně uvažovat, pak bychom si měli přiznat, že naše zásady mají své hranice. A možná jsou mnohem užší, než si rádi myslíme.
A nakonec jedna osobní poznámka: mám hokej rád. Mám rád chvíle, kdy naši reprezentanti nastupují na led, kdy zazní česká hymna a kdy člověk na okamžik zapomene na všechno ostatní. Mám rád tu zvláštní sounáležitost, kterou sport dokáže vytvořit.
A právě proto mi není jedno, co se s ním děje.
Nechci, aby se z hokeje stával nástroj politické propagandy. Nechci, aby se sportovci stávali rukojmími rozhodnutí, která nemohou ovlivnit. Ale také nechci, abychom pod záminkou ochrany sportu přehlíželi věci, před kterými bychom jako slušní lidé neměli zavírat oči. Vím, že svět není černobílý. Vím, že jednoduchá řešení často neexistují. A vím také, že morální postoje se mnohem snáze formulují, než uskutečňují. Přesto si myslím, že bychom si měli položit jednu zásadní otázku: co vlastně chceme, aby český hokej reprezentoval? Jen schopnost vyhrávat zápasy? Nebo také určité hodnoty, na kterých nám jako společnosti záleží? Protože jestliže hovoříme o národní reprezentaci, pak bychom neměli zapomínat, že nereprezentuje pouze sportovní výkonnost.
Reprezentuje také nás.
A já bych si přál, abychom dokázali být na svou reprezentaci hrdí nejen tehdy, když přiveze zlaté medaile. Ale také tehdy, když se dokáže zachovat čestně. I kdyby ji to mělo něco stát.
Nejde mi o to, abychom někoho nenáviděli. Jde mi o to, abychom neztratili úctu sami k sobě.
A možná právě v tom spočívá odpověď na otázku, jak si v dnešním světě zachovat tvář a rovnou páteř. Ne v tom, že budeme za každou cenu neústupní. Ne v tom, že budeme ignorovat právo nebo trestat nevinné. Ale v tom, že dokážeme rozpoznat okamžik, kdy už pouhá přizpůsobivost nestačí. Kdy je potřeba přestat hledat důvody, proč něco nejde, a začít přemýšlet, co jsme ochotni udělat pro to, čemu věříme.
Protože medaile se rozdávají za vítězství na ledě. Ale o charakteru člověka i národa se rozhoduje především mimo něj.
A já bych byl rád, kdybychom v téhle zkoušce obstáli.
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