Jak nás pošťačka zachránila před podvodníkem

České poště na těchto stránkách spílám už roky. Tentokrát ale musím pochválit. Ne snad ČP jako takovou, ale jednu její doručovatelku.

Dobrých zpráv je tu jako šafránu. A tak já si dovolím jednu nabídnout:

Mojí ženě dnes ráno přišel e-mail, že jí bude doručena zásilka – dobírka na 1.150,- Kč. „Ty jsi něco objednával?“ táže se mne paní, což byla otázka poměrně absurdní, protože s e-shopy kamarádí především ona. Podezřelý byl i ten fakt, že ta objednávka byla na dobírku, zatímco my zboží z e-shopu platíme téměř vždy dopředu. „A ty sis něco neobjednala?“ ptám se já. Nebyla si ničeho vědoma.

Bóže, zapomněla… myslím si.

„Co je to za firmu?“ ptám se dál a zkusím jí najít na internetu. Nedaří se, na předmětných stránkách se mne vytrvale táží, jestli jsem skutečně člověk a nikoli robot. A víc nic, kýžený web se neotevře.

Poté dojde na lámání chleba: před dům přijíždí poštovní dodávka a choť se spouští ze čtvrtého patra paneláku zdviží, aby převzala tu záhadnou objednávku. Před barákem rozpačitě drží v ruce nevelký balíček, za nějž má vypálit víc jak tisícovku. „Vy jste si to neobjednala?“ ptá se doručovatelka. „Tak to neplaťte…“ A vylíčí manželce, že jedné paní už před nějakou tou hodinou podobnou zásilku doručila. Dotyčná – taky si nejistá tím, že by si něco objednávala – zaplatila a před ní ten zázrak rozbalila. Šlo o nějaké tričko s nápisem, nic víc a nic méně. Doručovatelka mrkla na adresu odesílatele. Ten náš byl shodný. „My to pošleme zpět,“ řekla pošťačka a odjela.

Děkuju. Ušetřila nám tisíc korun a připravila nás o tričko, o nějž jsme ani moje manželka, ani já nestáli.

Autor: Pavel Ďuran | pondělí 13.10.2025 23:52 | karma článku: 0 | přečteno: 26x

Pavel Ďuran

  • Počet článků 494
  • Celková karma 22,37
  • Průměrná čtenost 1388x
Je mi 63 let. Dívám se a občas i vidím.

