Jak nás pošťačka zachránila před podvodníkem
Dobrých zpráv je tu jako šafránu. A tak já si dovolím jednu nabídnout:
Mojí ženě dnes ráno přišel e-mail, že jí bude doručena zásilka – dobírka na 1.150,- Kč. „Ty jsi něco objednával?“ táže se mne paní, což byla otázka poměrně absurdní, protože s e-shopy kamarádí především ona. Podezřelý byl i ten fakt, že ta objednávka byla na dobírku, zatímco my zboží z e-shopu platíme téměř vždy dopředu. „A ty sis něco neobjednala?“ ptám se já. Nebyla si ničeho vědoma.
Bóže, zapomněla… myslím si.
„Co je to za firmu?“ ptám se dál a zkusím jí najít na internetu. Nedaří se, na předmětných stránkách se mne vytrvale táží, jestli jsem skutečně člověk a nikoli robot. A víc nic, kýžený web se neotevře.
Poté dojde na lámání chleba: před dům přijíždí poštovní dodávka a choť se spouští ze čtvrtého patra paneláku zdviží, aby převzala tu záhadnou objednávku. Před barákem rozpačitě drží v ruce nevelký balíček, za nějž má vypálit víc jak tisícovku. „Vy jste si to neobjednala?“ ptá se doručovatelka. „Tak to neplaťte…“ A vylíčí manželce, že jedné paní už před nějakou tou hodinou podobnou zásilku doručila. Dotyčná – taky si nejistá tím, že by si něco objednávala – zaplatila a před ní ten zázrak rozbalila. Šlo o nějaké tričko s nápisem, nic víc a nic méně. Doručovatelka mrkla na adresu odesílatele. Ten náš byl shodný. „My to pošleme zpět,“ řekla pošťačka a odjela.
Děkuju. Ušetřila nám tisíc korun a připravila nás o tričko, o nějž jsme ani moje manželka, ani já nestáli.
Pavel Ďuran
Pavel Ďuran
Pavel Ďuran
Pavel Ďuran
Pavel Ďuran
