Jak bych dneska neodmaturoval
Mou češtinu moje okolí hodnotí tak, že je „excelentní“. Což samozřejmě sympaticky lechtá mou samolibost. Řekněme, že to tak je. Ale jak jsem se k tomu dopracoval?
Pravda je taková, že na takovém hodnocení se dílem podílí trocha talentu, který mi byl shůry dán, práce učitelů, kteří se mnou roky během mých studií zápolili a česky mne tak nějak naučili, a hlavně stovky a dnes asi i tisíce knížek, které jsem v průběhu života přečetl. Díky kterým jsem získal slovní zásobu, ze které při svých textech – mimoděk, protože si to neuvědomuju - čerpám.
Včera se mi vrátil vnuk z přijímaček na střední školu. Zeťák mi večer, když se vrátili, položil na stůl testy, s nimiž se jejich kluk musel během přijímaček popasovat.
A mně spadla čelist!
Já jsem tím testem během hodiny, kterou na něj vnouček měl, prostě neprošel! Může být jakkoli pravda, že jsem žádnou učebnici českého jazyka v ruce čtyřicet let nedržel, ale být „excelentním“ češtinářem a takhle dopadnout?
Když jsem na přelomu 70. a 80. let minulého století dělal zkoušky na gymnázium (to byla tehdy TOP střední škola), spočívaly v nějakém diktátu – a byl to nejednoduchý úkol typu zadání páně profesora Hrbolka z filmu „Marečku, podejte mi pero“ ZAVILÍ ŠAKALI ZAVILE VYLI, pak ve slovním rozboru a pár otázek z literatury.
Otázky připravoval pedagogický tým dotčené školy a samozřejmě byly rozdíly v tom, co od svých příštích studentů chtěl gympl nebo průmyslovka. Teď je to, říkám bohužel, úplně buřt.
Zhodnocení budoucích absolventů tak bylo razantně subjektivnější, individuálnější, než je dnes, když to pořádá CERMAT, přesto si myslím, že kvalitnější.
CERMAT totiž dle mého nastavuje laťku strašně vysoko – a to je pro ta děvčátka a kluky, kteří zápolí především s pubertou, dost silný kafe. Ne všichni – myslím vědomostně - mají na „lepší“ střední školy, přičemž by se ten rozdíl asi měl zohlednit.
Poslední poznámka: já jsem dělal přijímačky na střední školu v den X, téhož večera (spíš odpoledne) na dveřích kýžené střední školy visel seznam dětí, které byly ke studiu přijaty. Dneska se to dozví za měsíc. Dost stresující záležitost – pro děcka i jejich rodiče.
Jeden za osmnáct, druhý za dvacet – bez dvaceti!
To není chyba, to je jednoduchá matematika, kterou nám včera na tomto blogu předvedl svým textem o vládě a jejích opatřeních při zdražování pohonných hmot kolega Tomáš Flaška.
Pavel Ďuran
Člověk (opět) na cestě k Měsíci
Já si uvědomuju, že tímto příspěvkem vandruju do oblíbeného tématu kolegyně Daně Tenzler. Snad mi promine...
Pavel Ďuran
Tři mušketýři – nově a bohužel asi i jinak
Známe je všichni: d’Artagnana, Athose, Porthose a Aramise. Tyhle postavy představil světu Alexandre Dumas roku 1844.
Pavel Ďuran
Ruská vlajka nad ledem ani na MS v Praze není
Znamená to, že by Rusové v naší metropoli nebyli? Na ledě a bezprostředně v jeho blízkosti? Ani náhodou!
Pavel Ďuran
Nemají si absolutně co vyčítat
Jeden je totiž za osmnáct, druhý bez dvou za dvacet. Mluvím o Poslanecké sněmovně a o poslancích vládní koalice a opozice.
Na dva kusy rozříznutá legendární Radlická lávka leží v poli. V muzeu bude nejdříve v roce 2028
Byla jednou z posledních staveb svého druhu v Česku. Nýtovaná stavba, která se pnula nad...
Dvorecký most promění také pražskou autobusovou dopravu v Praze. Máme velký přehled
Příští pátek se slavnostně otevře Dvorecký most, nová 361 metrů dlouhá spojnice přes Vltavu mezi...
Netradiční dobrodružná hřiště dobývají Prahu. Najdete je na Vypichu, Solidaritě i Žižkově
Po úspěšných pilotních projektech Na Kocínce a Pod Juliskou se koncept adventure playground poprvé...
StarDance 2026 se blíží. Zatančí rockerka, spekuluje se o populární herečce i tenisové legendě
Na podzim se na televizní obrazovky vrátí oblíbená taneční soutěž, ve které známé osobnosti usilují...
Rybář ulovil na Velikonoční pondělí kapra, který měl přes 20 kg. Souboj trval dlouhé minuty
Velikonoční pondělí přineslo rybářovi životní úlovek. Na tajném místě ve východních Čechách zdolal...
Novou předsedkyní KDU-ČSL v Olomouckém kraji je starostka Plumlova Jančíková
Novou předsedkyní KDU-ČSL v Olomouckém kraji byla dnes na krajské konferenci lidovců zvolena...
Krajským předsedou KDU-ČSL v Královéhradeckém kraji se znovu stal Jiří Veselý
Předsedou krajského výboru KDU-ČSL v Královéhradeckém kraji se znovu stal Jiří Veselý. Do funkce...
Nehoda dvou aut v Holešovicích. Jeden z řidičů naboural do čerpací stanice
Řidič osobního automobilu naboural v sobotu v podvečer do pilíře střechy čerpací stanice v...
Heydrichův mercedes či pivo Pobožný střelec. Praha 8 připomene protinacistický odboj
Originální mercedes, v němž zastupující říšský protektor Reinhard Heydrich absolvoval svou poslední...
