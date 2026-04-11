Jak bych dneska neodmaturoval

Viděl jsem letošní testy CERMATu pro přijímačky na střední školy. Vyplývá z nich pro mne jediné: osobně bych dnes už neodmaturoval, protože bych se na střední školu vůbec nedostal!

Mou češtinu moje okolí hodnotí tak, že je „excelentní“. Což samozřejmě sympaticky lechtá mou samolibost. Řekněme, že to tak je. Ale jak jsem se k tomu dopracoval?

Pravda je taková, že na takovém hodnocení se dílem podílí trocha talentu, který mi byl shůry dán, práce učitelů, kteří se mnou roky během mých studií zápolili a česky mne tak nějak naučili, a hlavně stovky a dnes asi i tisíce knížek, které jsem v průběhu života přečetl. Díky kterým jsem získal slovní zásobu, ze které při svých textech – mimoděk, protože si to neuvědomuju - čerpám.

Včera se mi vrátil vnuk z přijímaček na střední školu. Zeťák mi večer, když se vrátili, položil na stůl testy, s nimiž se jejich kluk musel během přijímaček popasovat.

A mně spadla čelist!

Já jsem tím testem během hodiny, kterou na něj vnouček měl, prostě neprošel! Může být jakkoli pravda, že jsem žádnou učebnici českého jazyka v ruce čtyřicet let nedržel, ale být „excelentním“ češtinářem a takhle dopadnout?

Když jsem na přelomu 70. a 80. let minulého století dělal zkoušky na gymnázium (to byla tehdy TOP střední škola), spočívaly v nějakém diktátu – a byl to nejednoduchý úkol typu zadání páně profesora Hrbolka z filmu „Marečku, podejte mi pero“ ZAVILÍ ŠAKALI ZAVILE VYLI, pak ve slovním rozboru a pár otázek z literatury.

Otázky připravoval pedagogický tým dotčené školy a samozřejmě byly rozdíly v tom, co od svých příštích studentů chtěl gympl nebo průmyslovka. Teď je to, říkám bohužel, úplně buřt.

Zhodnocení budoucích absolventů tak bylo razantně subjektivnější, individuálnější, než je dnes, když to pořádá CERMAT, přesto si myslím, že kvalitnější.

CERMAT totiž dle mého nastavuje laťku strašně vysoko – a to je pro ta děvčátka a kluky, kteří zápolí především s pubertou, dost silný kafe. Ne všichni – myslím vědomostně - mají na „lepší“ střední školy, přičemž by se ten rozdíl asi měl zohlednit.

Poslední poznámka: já jsem dělal přijímačky na střední školu v den X, téhož večera (spíš odpoledne) na dveřích kýžené střední školy visel seznam dětí, které byly ke studiu přijaty. Dneska se to dozví za měsíc. Dost stresující záležitost – pro děcka i jejich rodiče.

Autor: Pavel Ďuran | sobota 11.4.2026 17:44 | karma článku: 16,39 | přečteno: 195x

Další články autora

Pavel Ďuran

Jeden za osmnáct, druhý za dvacet – bez dvaceti!

To není chyba, to je jednoduchá matematika, kterou nám včera na tomto blogu předvedl svým textem o vládě a jejích opatřeních při zdražování pohonných hmot kolega Tomáš Flaška.

5.4.2026 v 10:39 | Karma: 27,83 | Přečteno: 682x | Diskuse | Politika

Pavel Ďuran

Člověk (opět) na cestě k Měsíci

Já si uvědomuju, že tímto příspěvkem vandruju do oblíbeného tématu kolegyně Daně Tenzler. Snad mi promine...

4.4.2026 v 13:08 | Karma: 13,11 | Přečteno: 189x | Diskuse | Společnost

Pavel Ďuran

Tři mušketýři – nově a bohužel asi i jinak

Známe je všichni: d’Artagnana, Athose, Porthose a Aramise. Tyhle postavy představil světu Alexandre Dumas roku 1844.

2.4.2026 v 11:14 | Karma: 21,46 | Přečteno: 355x | Diskuse | Společnost

Pavel Ďuran

Ruská vlajka nad ledem ani na MS v Praze není

Znamená to, že by Rusové v naší metropoli nebyli? Na ledě a bezprostředně v jeho blízkosti? Ani náhodou!

29.3.2026 v 13:07 | Karma: 15,69 | Přečteno: 310x | Diskuse | Sport

Pavel Ďuran

Nemají si absolutně co vyčítat

Jeden je totiž za osmnáct, druhý bez dvou za dvacet. Mluvím o Poslanecké sněmovně a o poslancích vládní koalice a opozice.

27.3.2026 v 15:56 | Karma: 15,94 | Přečteno: 417x | Diskuse | Politika
Nejčtenější

Na dva kusy rozříznutá legendární Radlická lávka leží v poli. V muzeu bude nejdříve v roce 2028

Smíchovská lávka. Nebo taky radlická...
6. dubna 2026  4:51

Byla jednou z posledních staveb svého druhu v Česku. Nýtovaná stavba, která se pnula nad...

Dvorecký most promění také pražskou autobusovou dopravu v Praze. Máme velký přehled

Dvorecký most
10. dubna 2026  7:34

Příští pátek se slavnostně otevře Dvorecký most, nová 361 metrů dlouhá spojnice přes Vltavu mezi...

Netradiční dobrodružná hřiště dobývají Prahu. Najdete je na Vypichu, Solidaritě i Žižkově

Na hřištích vznikají bunkry, prolézačky a další atrakce. A to nejen díky...
7. dubna 2026  13:01

Po úspěšných pilotních projektech Na Kocínce a Pod Juliskou se koncept adventure playground poprvé...

StarDance 2026 se blíží. Zatančí rockerka, spekuluje se o populární herečce i tenisové legendě

Marta Jandová (2025)
9. dubna 2026  9:58

Na podzim se na televizní obrazovky vrátí oblíbená taneční soutěž, ve které známé osobnosti usilují...

Rybář ulovil na Velikonoční pondělí kapra, který měl přes 20 kg. Souboj trval dlouhé minuty

Luděk „Jürgen“ Sedláček a jeho kapitální velikonoční kapr. Máte-li i vy...
6. dubna 2026  17:12

Velikonoční pondělí přineslo rybářovi životní úlovek. Na tajném místě ve východních Čechách zdolal...

Novou předsedkyní KDU-ČSL v Olomouckém kraji je starostka Plumlova Jančíková

ilustrační snímek
11. dubna 2026  19:01,  aktualizováno  19:01

Novou předsedkyní KDU-ČSL v Olomouckém kraji byla dnes na krajské konferenci lidovců zvolena...

Krajským předsedou KDU-ČSL v Královéhradeckém kraji se znovu stal Jiří Veselý

ilustrační snímek
11. dubna 2026  17:46,  aktualizováno  17:46

Předsedou krajského výboru KDU-ČSL v Královéhradeckém kraji se znovu stal Jiří Veselý. Do funkce...

Nehoda dvou aut v Holešovicích. Jeden z řidičů naboural do čerpací stanice

Řidič osobního automobilu naboural v sobotu večer do pilíře střechy čerpací...
11. dubna 2026  19:22

Řidič osobního automobilu naboural v sobotu v podvečer do pilíře střechy čerpací stanice v...

Heydrichův mercedes či pivo Pobožný střelec. Praha 8 připomene protinacistický odboj

Zrenovovaný Mercedes 320B (W 142 II.) z roku 1937, v němž jezdil Reinhard...
11. dubna 2026  18:11

Originální mercedes, v němž zastupující říšský protektor Reinhard Heydrich absolvoval svou poslední...

Pavel Ďuran

  • Počet článků 534
  • Celková karma 21,58
  • Průměrná čtenost 1330x
Je mi 63 let. Dívám se a občas i vidím.

