Já nic, já muzikant

Je úplně jedno, jestli pan prezident Petr Pavel zákon o státním rozpočtu na rok 2025 podepíše, nepodepíše nebo ho bude dokonce vetovat.

Poslanci naší vládní koalice mají ve sněmovně i bez Pirátů pohodlnou většinu, tedy není co řešit. Ani svým odmítnutím státního rozpočtu náš prezident nic nezpacká, protože tak jako tak projde.

Kdyby byl Petr Pavel chlap, bez diskuse zvedne pero a podepíše. Takhle se nám snaží naznačit, že on nic, on muzikant – a jestli je ten rozpočet skutečně mizerný, nereálný, malérový, pak se z jeho kanceláře ve finále dovíme, že on to přece říkal, když nepodepsal či přímo vetoval.

Že by se tomu říkalo ALIBISMUS?

Že je ministr financí Zbyněk Stanjura ekonomický diletant, to si myslím (myslím si to já a nepodsouvám to komukoli dalšímu!) už tři roky. A ještě rok s tím bohužel budeme muset zápolit. Dobře nám tak – co jsme si zvolili, to máme. Opakuju po tisící, že mezi hnutím ANO a koalicí SPOLU, v níž jsem ODS zcela oprávněně nazval zdviží pro zcela odkecané partaje jako je KDU-ČSL či TOP 09, to byl v parlamentních volbách 2021 velmi těsný výsledek, skoro plichta.

Bez ohledu na to, jak se na mě sesypou diskutéři, kteří vládě Petra Fialy vytrvale přitleskávají, jsem přesvědčen o tom, že jim za necelý rok zmrznou nadšené úsměvy na rtech. A pak tady teprve začnou vyvádět! Protože to takhle těsný výsledek nebude ani náhodou!

A co Petr Pavel? Ten bude zadobře třeba i s Babišem. Sem tam možná nepodepíše či dokonce vetuje nějaký zákon, což bude nakonec stejně úplně jedno, naprosto totožně tak, jak je tomu dnes.