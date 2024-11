Já bych průzkumy veřejného mínění raději příliš nepodceňoval

Ony totiž, alespoň co se týče volebních preferencí, docela sedí. Myslím dlouhodobě. Včera byl na Novinkách.cz zveřejněn rozhovor s premiérem naší země, v němž Petr Fiala pronesl věty, které mi vzaly občas dech.

Nový Fiala: Zdá se mi, že lidé o mně chtějí vědět víc

„Průzkumy nevyjadřují,“ tvrdí pan premiér, „jak dopadnou volby. Je zbytečné komentovat koalice. Moje starost je, aby volby vyhrálo Spolu a aby je vyhrálo jasně. Aby Spolu bylo to, kdo bude určovat vývoj. Přál bych si úspěšné hnutí STAN, abychom mohli sestavit koalici a pokračovat. Jak to bude dál, to nevím. Když budeme mít 30 procent a STAN 16 procent, tak je hotovo a sestavíme vládu, to na mandáty vyjde. Ale to si teď fakt hraju, to je legrace. Toto nemyslím vážně úplně celé. Můj úkol je jasný: aby koalice Spolu vyhrála volby.“

Pro mne osobně je legrační představa, že by koalice SPOLU měla vyhrát příští parlamentní volby, a to tak, že JASNĚ! Že by znovu spáchala koalici s hnutím STAN, které by i po těch malérech, jež se na něj v tomto volebním období provalily (obávám se, že žádná jiná z koaličních ani opozičních stran neměla větší), takže by bylo hotovo, sestavil by tenhle konglomerát příští vládu, protože to na mandáty vyjde.

Osobně si neumím představit, do jak obrovského maléru by se hnutí ANO během příštího roku muselo dostat, co by se na něj nebo jeho předsedu muselo provalit, aby se tato fantasmagorie předsedy ODS stala skutečností.

Povíme si to však za rok. Já v tuhle chvíli říkám, že jsme trumfli i Švýcary, kteří mají fialovou krávu (Milka), protože v české kotlině žije fialový kastrát tura domácího. A této zemi vládne.

Omlouvám se všem útlocitným čtenářům, že jsem použil tak expresivního výrazu. Když já to prostě jinak nevidím…