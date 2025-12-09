Ideální stav
Na Babišovi pak bude, aby navrhnul prezidentovi jména ministrů své vlády. A Petr Pavel je buď jmenovat bude nebo nebude. Ale to už bude soutěž především pana vládního předsedy, jeho odpovědnost.
Mým vlahým, naivním snem je to, aby příští ministři nebyli ani tolik politiky, ale především odborníky. Takže premiér budiž v první řadě manažerem, který je dokáže ukočírovat.
Tohle považuju za obrovské a málokteré plus Petra Fialy, jež tu partu diletantů, jež ve vládě měl, uřídit po celé čtyři roky minulého volebního období dokázal.
Jako ministra financí bych nejraději viděl renomovaného ekonoma, o obranu aby pečoval voják, o spravedlnost advokát, o vnitro policajt. O zahraničí diplomat, o školství kantor, o místní rozvoj dobrý starosta, o kulturu umělec, o zemědělství rolník – atd., atd. Tím spíš, že předchozí vláda na ministerstvech zrušila odborné náměstky a nahradila je těmi politickými.
Takhle se svého času chovali komunisti…
To by dle mého názoru byl ideální stav. Do něho máme však, bohužel, ještě hodně daleko.
Pavel Ďuran
- Počet článků 502
- Celková karma 21,12
- Průměrná čtenost 1376x