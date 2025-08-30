I vrcholný politik si může skočit na pivo. Ale…
Jinak mu příliš neholdoval.
A tak se v právě uplynulém (právě uplývajícím…) týdnu sešli předsedové dvou koaličních stran, aby nad žejdlíkem zlatavého moku domluvili to podstatné. Že se k nim nakonec nepřipojil předseda Pirátů Hřib svědčí o tom, že tato strana neztratila úplně nějaký styk s realitou.
Uskupení SPOLU a STAN se u piva domluvily, že za žádnou cenu nepůjdou do povolební koalice s hnutím ANO. Za úsměvné přitom považuji jejich vlahé sny, že by po volbách vládní koalici na podobném půdorysu znovu vytvořily. To je obdobně absurdní, jako když já slíbím své ženě diamantovej náhrdelník a náušnice se stejně kvalitníma šutrama, když bych na to potřeboval vyhrát první ve sportce s ušlechtilým jackpotem, když nesázím.
Petr Fiala, a to i se svými „náušnicemi“ v podobě KDU-ČSL a TOP 09, můj osobní názor, prostě prohrál. Jeho vláda fungovala (ještě chvíli bude fungovat, takže dohromady) čtyři roky, přičemž rok likvidoval údajné zásadní zkraty vlády minulé. Za tři roky nic zásadního udělat nedokázal.
Teď nás nečeká nic jiného. Nová vláda zruší mraky rozhodnutí Fialovy vlády – bez toho, že by nás to posunulo kamkoli vpřed.
Co takhle spolupráce, kooperace? Co kdyby se ANO se SPOLU či STAN dokázaly semknout, domluvit? Že by prostě příští vláda nemusela rušit klíčová ustanovení, které přijala vláda předchozí?
Takhle to u nás totiž funguje. Každej sežral Šalamounův exkrement…
Víte, jako volič jsem v podstatě manažer. Vybírám si ve volbách ty, kteří by mojí firmě měli přinést nějaký ušlechtilý zisk. Myslím dlouhodobý. My ve volbách v podstatě angažujeme experty, kteří by ho dosáhnout měli. Platíme je, a myslím si, že zdaleka ne nekvalitně, ze svých daní. Asi jako manažer trvám na tom, aby výsledky jejich práce nějakej smysl dlouhodobě měly. Jenomže nemají.
Fiala s Rakušanem se může nad žejdlíkem piva setkat tisíckrát. Je to k ničemu. Protože by se takhle měli sejít bez tupých prohlášení i s Babišem a mělo by jim jít o zájem této země.
Na nic takového se ale v předvolební kampani nehraje.
Pavel Ďuran
Kdo vyhraje volby? Zapomeňme na průzkumy veřejného mínění!
„Vsaď se!“ vybízeli mne mnozí po celý můj život. Já jsem se ale už víc jak pětačtyřicet let nevsadil. O nic - a nevsadil jsem ani na nikoho.
Pavel Ďuran
Dva měsíce do voleb
Co se stane počátkem října? Nic moc – jen vládnoucí koalice se odpotácí do opozice a nynější opozice této zemi zavládne.
Pavel Ďuran
Nesmyslný zákaz a první vlašťovka
Řidiči tramvají v Praze patrně dodnes nesmějí při výkonu služby – během jízdy - poslouchat rádio. Platilo to před dvaceti lety, kdy jsem tramvajové koleje v Praze brázdil i já, platí to patrně dodneška.
Pavel Ďuran
Nepela
Ve Varech jsem na festivalu nebyl, slovenský film o československém krasobruslaři Ondreji Nepelovi jsem neviděl (má být v mimofestivalové premiéře uveden tuším v únoru příštího roku) přesto si dovolím krátký komentář.
Pavel Ďuran
Blackout?
Byli jsme víc jak čtyři hodiny bez proudu! To nepamatuju za komunistů, vůbec ne za Babiše! A je to tady!
