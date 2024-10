I stokrát víc!

Valorizace penzí našich důchodců v tuhle chvíli známa jest. V průměru si přijdou od Nového roku na více než 300 korun.

A ta parta našich mocipánů se nestydí…

Platy vrcholných politiků by příští rok mohly významně vzrůst, alespoň tak se psalo na Novinkách.cz. Po nápadu dát první dámě naší země bezmála sto tisícovek na reprezentaci, když si její manžel přijde na bezmála tři čtvrtiny miliónu na měsíc, přichází naše vláda s další perličkou: totiž zvednout si platy o nějakých ubohých 13%, neboť tak měl snad rozhodnout Ústavní soud.

Problém je v tom, že sami ústavní soudci tvrdí něco jiného: Právníci: Vláda neříká pravdu, Ústavní soud jí nenařídil zvýšit platy politikům.

Vláda neříká pravdu? Má to snad znamenat to, že nám lže?

Ústavní soud nařídil zvednout platy soudcům, nikoli politikům. Pochopitelně, kapr si svůj rybník nevypustí, žádný (a to ani ústavní) soudce si větev, na níž sedí, nepodřízne. Že zaměstnanci soudů stávkují kvůli svým nízkým platům, to je záležitost poměrně irelevantní.

Ale uznejte – je to veselý!

Já beru, že zvýšení platů politiků o výše zmíněná procenta státní rozpočet neroztrhá. Otázka je, jestli si zvýšení svých příjmů zaslouží. Obávám se, že naše vládní strany (tzn. většina v PS i Senátu) skutečně nepředvádějí takové výkony, aby se mohly drákat o jedinou korunu. Navíc za svá rozhodnutí není naše skvělá vláda materiálně jakkoli odpovědná – takže jestliže se exministru Bartošovi tak nějak nepodaří digitalizace stavebního řízení – a vyhodí se za to desítky a desítky miliónů korun, tak teď se to spláchne a celé se to (za další stovky miliónů) bude buď opravovat – nepravděpodobné – nebo dělat znovu.

Nejlépe až za rok, kdy tohle zcela nekompetentní, diletanstké vedení země ze Strakovy akademie vypadne.

Po nás potopa!