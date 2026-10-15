Hlaváček ještě není primátorem, ale už hrozí zdražením MHD.
Roční Lítačka by podle jeho představ mohla podražit o třetinu. Přitom existuje i opačná cesta: jízdné úplně zrušit. S takovým návrhem přišel už před dvaceti lety pro Bratislavu pravicový ekonom Richard Sulík. A možná bychom se jeho tehdejšími argumenty měli zabývat také v Praze.
Petr Hlaváček, kandidát STAN na pražského primátora, navrhuje zvýšit cenu roční Lítačky přibližně o třetinu. Místo dnešních 3 650 korun bychom tak platili téměř pět tisíc. Argumentuje tím, že veřejná doprava potřebuje peníze na svůj provoz a rozvoj. To jistě potřebuje. Ale znamená to automaticky, že mají cestující platit více? Co kdybychom se vydali přesně opačným směrem?
Pravicový ekonom a MHD zadarmo
Před dvaceti lety se možností bezplatné městské dopravy zabýval slovenský ekonom Richard Sulík. Pravičák jako vystřižený, jehož politické názory jsou mi coby člověku orientovanému spíše nalevo poměrně vzdálené. Přesto mě tehdy zaujal. A kupodivu nikoli návrhem na bezplatnou dopravu, ale svým pohledem na restrukturalizaci podniků.
Sulík totiž napsal, že snížení nákladů závisí především na vlastnostech „akéhоsi nájomného vraha, ktorý bez akýchkoľvek zábran vykopne všetkých, ktorí nemajú reálne čo robiť.“ Drsné přirovnání. Ale Sulík je opíral o vlastní zkušenost.
V letech 2004–2006 řídil bratislavskou společnost OLO, která zajišťovala svoz komunálního odpadu. Podle svých slov tam snížil počet zaměstnanců o 90 ze 412, tedy téměř o 22 procent. A zdůrazňoval, že mezi propuštěnými nebyl jediný popelář. Jeho argument byl jednoduchý: neomezovat službu veřejnosti, ale hledat úspory v organizaci jejího poskytování. Přibližně v téže době se uvažovalo také o Sulíkově působení při transformaci Dopravního podniku Bratislava. Nakonec k němu nedošlo. Sulík totiž spojoval svou představu reformy s požadavkem, aby se v Bratislavě jezdilo MHD zdarma. A dokonce si spočítal, jak by to podle něj mohlo fungovat.
Co spočítal Sulík
Richard Sulík vycházel z toho, že dopravní podnik by po zrušení jízdného přišel o tržby, ale současně by ušetřil na jeho vybírání. Odpadly by náklady na výrobu a prodej jízdenek, automaty, revizory i část administrativy. K tomu připočítával další organizační úspory. Odhadoval, že by se náklady bratislavského dopravního podniku daly snížit o 20 až 25 procent, tedy asi o 600 milionů tehdejších slovenských korun ročně. Město by podle jeho propočtu muselo přidat na provoz přibližně 400 milionů slovenských korun ročně. Ty chtěl získat zvýšením daně z nemovitostí. Byl to odvážný návrh. A je třeba dodat, že Sulíkovy předpokládané úspory se nikdy neověřily v praxi. Zejména dvacetiprocentní snížení nákladů by bylo mimořádně ambiciózní. Základní otázka ale zůstává:
Proč vynakládat peníze na vybírání jízdného, když veřejnou dopravu stejně z velké části financujeme z veřejných rozpočtů?
Pražská transformace: škatulata, hejbejte se
V době, kdy Sulík restrukturalizoval bratislavské popeláře, procházel transformací také pražský dopravní podnik. Pamatuji si ji osobně. Pracoval jsem tehdy jako řidič tramvaje. Zanikaly původní divize a nahrazovaly je nové organizační jednotky. Například někdejší divize Elektrické dráhy se rozdělila na Provoz Tramvaje, Správu vozidel Tramvaje a další útvary.
Z našeho pohledu to někdy připomínalo hru na škatulata. Práce se dělala dál, jen se najednou ocitla v jiné organizační struktuře. Údržba opravovala tramvaje pro provoz stejně jako dřív. Jenže protože nyní šlo o dvě různé jednotky, bylo třeba práci mezi nimi vykazovat, předávat a administrativně vypořádávat. Součástí změn byl také outsourcing některých činností, například úklidu. Počet zaměstnanců dopravního podniku tak mohl klesat, aniž by ubývalo práce, kterou bylo nutné vykonat. Jen ji začaly zajišťovat externí firmy.
Netvrdím, že všechny změny byly špatné. Některé mohly přinést skutečné úspory. Ale samotné snížení počtu zaměstnanců ještě není důkazem levnějšího provozu.
Pražský dopravní podnik vykázal za roky 2005 a 2006 čistý přínos transformace téměř 210 milionů korun. Nakolik šlo o trvalé úspory a nakolik o důsledek organizačních změn, dnes z veřejných souhrnných údajů spolehlivě nezjistíme.
Kolik by Praha stála MHD zdarma?
V roce 2024 činily tržby z jízdného na území Prahy přibližně 4,44 miliardy korun. To je základní částka, kterou by při zavedení bezplatné dopravy bylo nutné nahradit. Jenže ne celou. Odpadly by náklady na prodej jízdenek, provoz automatů, správu kuponů, odbavovací techniku, tarifní kontrolu a část související administrativy. Přesné číslo veřejně k dispozici nemáme. Pokud bychom ale pro ilustraci předpokládali úsporu 300 až 600 milionů korun ročně, musela by Praha zajistit přibližně 3,8 až 4,1 miliardy korun ročně navíc. Jde o orientační model, nikoli o ověřenou kalkulaci; skutečný výsledek by ovlivnily také další náklady a zaniklé příjmy.
Je to hodně peněz? Samozřejmě!
Ale při rozpočtových výdajích Prahy přesahujících 130 miliard korun jde přibližně o tři procenta. Nejde tedy o zanedbatelnou částku, ale ani o něco, co by bylo mimo možnosti velkého města. Je to otázka priorit. A takový propočet ještě nezahrnuje případné širší přínosy.
Méně aut, více cestujících?
Při dnešních nákladech na provoz automobilu by bezplatná MHD mohla některé Pražany přesvědčit, aby auto nechali doma. Odpadlo by rozhodování, zda se kvůli několika zastávkám vyplatí kupovat jízdenku. Pro návštěvníky města by se doprava výrazně zjednodušila. Pokud by alespoň část řidičů přesedla do tramvají, autobusů a metra, mohlo by to znamenat méně automobilů v ulicích, menší tlak na parkování, méně hluku a čistší vzduch.
Samozřejmě není jisté, kolik motoristů by bezplatná doprava skutečně přilákala. Část nových cestujících by jinak šla pěšky nebo jela na kole. A při výrazném nárůstu počtu cestujících by Praha možná musela některé spoje posílit. Přesto je to možnost, kterou bychom neměli předem odmítat.
V Česku už MHD zdarma funguje
Kolín zavedl bezplatnou městskou dopravu v roce 2023. Podle tehdejších údajů se roční příspěvek města zvýšil přibližně z 29 na 40 milionů korun. Zrušení jízdného tak městskou pokladnu stálo zhruba 11 milionů korun ročně navíc.
Klatovy zavedly bezplatnou MHD v červenci 2026. Městské výdaje na její provoz měly podle zveřejněných plánů vzrůst přibližně ze sedmi na 10,5 milionu korun ročně. Současně město upravilo provoz a umožnilo rychlejší nástup cestujících.
Bezplatná městská doprava funguje také ve Valašském Meziříčí. A ve Frýdku-Místku se pravidelným cestujícím nabízí roční jízdenka za symbolickou jednu korunu.
Samozřejmě nelze mechanicky srovnávat Kolín s Prahou. Ale zkušenosti těchto měst ukazují, že bezplatná doprava není jen akademická úvaha.
A JEZDÍ SE TAK I MNOHDE V EVROPĚ A VE SVĚTĚ
Bezplatná veřejná doprava není českou zvláštností. Funguje v řadě evropských měst a někde dokonce v celém státě.
Lucemburk zavedl v roce 2020 bezplatnou veřejnou dopravu na celém území země. Bez jízdenky lze jezdit autobusy, tramvajemi i vlaky ve druhé třídě. A to nejen pro místní, ale také pro turisty.
Tallinn, hlavní město Estonska, nabízí bezplatnou městskou dopravu svým registrovaným obyvatelům už od roku 2013.
Dunkerque ve Francii zrušilo jízdné v městských autobusech v roce 2018. Bezplatná doprava tam funguje pro místní i návštěvníky.
Montpellier na jihu Francie zavedlo bezplatnou dopravu pro obyvatele své metropolitní oblasti v prosinci 2023. Týká se autobusů i tramvají.
Bělehrad, hlavní město Srbska s přibližně 1,7 milionu obyvatel, zrušil jízdné v městské dopravě od ledna 2025. Bezplatné jsou autobusy, tramvaje i trolejbusy.
Další příklady najdeme ve francouzských městech Calais, Niort a Aubagne, v polském Lubinu nebo ve slovinské Nové Gorici.
A nejde jen o Evropu.
Ve Spojených státech nabízí bezplatnou autobusovou dopravu například Albuquerque v Novém Mexiku, kde se po zkušebním provozu stalo nulové jízdné trvalým opatřením. Bezplatné autobusové systémy fungují také v Chapel Hill v Severní Karolíně nebo v Olympii ve státě Washington.
V Brazílii se bezplatnou městskou dopravou mohou pochlubit například Maricá a Volta Redonda.
Jednotlivé systémy se liší. Někde se zdarma vozí všichni, jinde pouze místní obyvatelé. Někde jde o celé dopravní sítě, jinde pouze o autobusy. Ale jedno mají společné: jejich samosprávy se rozhodly, že veřejnou dopravu nemusí financovat především prostřednictvím jízdenek.
A právě o takové možnosti by se podle mě mohlo začít vážně mluvit také v Praze.
Petr Hlaváček ještě není primátorem a už navrhuje zdražení MHD. Co kdyby se místo toho našel někdo, kdo by navrhl její zlevnění? Třeba rovnou na nulu. Pro nové vedení města by se už jen debata o něčem takovém mohla stát jednoznačným esem!
Česká republika, Evropa i svět nám ukazují, že to sice není standardem, ale že to jde!
Poznámka na závěr: bez uzardění přiznávám, že mi s tímto příspěvkem významně pomohla AI. Především mi pomohla dohledat někdejší vyjádření pana Richarda Sulíka, jež jsem si sice pamatoval, nicméně nedokázal jsem ho přesně citovat a pomohla mi především s orientačními propočty.
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