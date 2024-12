Estráda – ta vládní

Že nás premiér naší země dlouhodobě baví svými vizemi o věcech příštích, dojímá úspěchy jeho tříletého působení ve Strakově akademii, na to už jsme si tak nějak zvykli.

Teď se přidává k vládní estrádě i Markéta Pekarová Adamová, a to tvrzením, že (cituji:) „… my Andreje Babiše chceme znovu porazit a také porazíme. A hnutí ANO v tomto případě opravdu nebude další vládnoucí stranou, bude to opět koalice Spolu.“

Uvidíme po volbách.

Já osobně bych tahle prohlášení vtělil do Silvestrovského programu ČT. Takhle veselá vystoupení už jsme totiž neviděli a neslyšeli mraky let, většina národa by se chechtala tak, až by se za břicha popadala – a samozřejmě by pak všichni souhlasili se zvýšením (a rozšířením) koncesionářských poplatků.