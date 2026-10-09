Dvě kapky inkoustu a jedna prezidentská dovolená
Pořád není jasné, zda prezidentský pár k volbám nakonec dorazí. Z dosavadních informací se zdá, že s účastí původně nepočítal. Soudě podle některých mediálních a veřejných reakcí to řada lidí považuje za chybu. Ale volební místnosti se zavírají až zítra ve dvě odpoledne. Takže uvidíme.
Já osobně k volbám půjdu za pár minut. Volební místnosti se právě otevřely. Beru možnost volit jako čest. Jako příležitost vyslovit svůj názor, svůj postoj i představu o tom, jak by moje město mělo fungovat a co by mělo pro své obyvatele dělat.
Budu přitom vyjadřovat čistě svůj osobní názor. Nic víc.
Vím, že jsem jen jediným zrnkem písku marocké pouště, jejíž písek právě možná po kilech rozvíří kola motorky hlavy našeho státu. Že jsem pouhou kapkou v moři voličů, kteří přijdou vyjádřit svůj názor.
Jenže s těmi kapkami je to zajímavé.
Představte si, že každý oprávněný volič představuje jednu kapku čisté vody. A každý odevzdaný hlas jednu kapku inkoustu.
V Praze už dlouho nežiju, ale použijme ji jako první příklad. Milion oprávněných voličů představuje padesátilitrový sud vody. Kápněte do něj dvě kapky inkoustu a zamíchejte. Rozdíl sotva postřehnete.
Ty dvě kapky představují dva voliče, kteří sice k volbám jít nemusejí, ale přesto přijdou.
Žateckých přibližně 14 500 oprávněných voličů se vejde do tříčtvrtělitrové láhve. Dvě kapky inkoustu už mohou být vidět.
I tady představují dva lidi, kteří se rozhodli přijít. Třeba proto, že možnost volit vnímají stejně jako já.
A potom je tu Černouček.
Malá obec s přibližně 372 oprávněnými voliči. V našem experimentu představují pouhých 18,6 mililitru vody. Ani ne polovinu malého panáka.
Schválně. Kápněte do něj dvě kapky inkoustu. A zamíchejte.
Rozdíl nepřehlédnete.
Právě v Černoučku mají svůj domov prezident Petr Pavel a jeho manželka Eva. Prezident si v době komunálních voleb dopřává soukromou cestu do Maroka, jeho žena podle médií odpočívá jinde.
Zda se voleb skutečně nezúčastní, zatím nevíme. Pokud však v době hlasování nebudou v obci, jejich hlasy mohou chybět. V komunálních volbách totiž nelze hlasovat na voličský průkaz.
Dva hlasy v Černoučku představují přibližně 0,54 procenta všech oprávněných voličů. V milionové Praze by stejný podíl představovalo 5 400 hlasů.
Samozřejmě netušíme, komu by prezidentský pár své hlasy odevzdal. A ani to, zda by právě jejich hlasy mohly něco rozhodnout.
Ale rozhodnout by mohly.
Prezident přitom opakovaně připomíná význam občanské odpovědnosti a aktivní účasti na veřejném životě.
Bylo by proto zvláštní ironií, kdyby právě on a jeho žena dali v době komunálních voleb přednost dovolené.
Nejde o to, komu by své hlasy dali. To je výhradně jejich věc. Jde o to, zda je vůbec odevzdají.
Protože v malé obci mohou o výsledku voleb rozhodnout i dva hlasy.
A kdo chce druhým připomínat význam voleb, měl by nejlépe vědět, že i dvě kapky inkoustu dokážou změnit barvu vody.
Pavel Ďuran
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