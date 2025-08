Dva měsíce do voleb

Co se stane počátkem října? Nic moc – jen vládnoucí koalice se odpotácí do opozice a nynější opozice této zemi zavládne.

Kdo to vidí jinak je fantasta.

Řeči o tom, jak se někdo pokusí průběh českých voleb ovlivnit, jsou skutečně jenom bláboly; nijak dramaticky je neposune ani korespondenční volba, ani samozřejmé snahy Ruska (pane Šimku, říká se tomu „Petrohradský trolling“, že?) a jejich legitimitu nezpochybní – jsem o tom přesvědčen - ani Ústavní soud.

Prostě v ČR proběhnou demokratické volby, v nichž vyhraje – a to o „parník“ – hnutí ANO. Petr Fiala nebude už dlouho předsedou ODS, neboť z debaklu v parlamentních volbách vyvodí politické důsledky (to jim v ODS jde poslední dobou nejlépe…), tedy zachová se nezpochybnitelně a navýsost čestně.

Hurá!

Za pár měsíců ho pak jeho strana vecpe do Evropského parlamentu. Tak sláva! Dopadne přesně jako Vladimír Špidla, někdejší první muž české politiky, o jehož angažmá na evropské scéně nikdy, nikdo a nic u nás nevěděl. A to za prachy, které se patrně s naším premiérským platem nedají srovnávat.

Co bude za dva měsíce? Co Babiš nebo kdokoli z ANO udělá?

Pevně věřím tomu, že bude okamžitě zlikvidován touto vládou nastavený čas odchodu do důchodu. 67 let je totiž pro všechny, kdo pracují fyzicky, moc. A nejen pro ty, kdo se opravdu živí jen rukama. Za to se přimlouvám především.

Jako nepodnikatelskému subjektu mi vůbec nebude vadit, vrátí-li do hry EET. Jsem bytostně přesvědčen o tom, že poctivému podnikateli elektronická evidence tržeb nevadila a nevadí a nijak dramaticky jej nepoškodila a v budoucnu nepoškodí.

Co dál? Těch nápadů by bylo mnoho – hlavně ať se tahle destruktivní vláda odpotácí do pekel. Čtyři roky jsem si nepřál nic jiného. A on to ten Fiala ustál.