Důvěryhodný politik
AI:
Tzv. „Dětský certifikát“ není samostatným zákonem tohoto názvu, ale o změny přijaté zákonem č. 270/2025 Sb., který novelizoval trestní zákoník, zákon o Rejstříku trestů a další předpisy.
Princip je takový, že Ministerstvo spravedlnosti vede „evidenci skutečností důležitých pro práci s dětmi“. U závažnějších trestných činů, kde horní hranice trestní sazby dosahuje alespoň 5 let, se záznam vede do 100 let věku pachatele. U méně závažných činů je základní doba 20 let.
Právě proto se o tom v médiích mluvilo jako o prakticky doživotním zákazu práce s dětmi. Poslankyně Barbora Urbanová při projednávání ve Sněmovně přímo vysvětlovala, že konstrukce „do 100 let věku pachatele“ byla zvolena namísto slova „doživotně“.
„Nikdy jsem se nesmířila s plošným trestem bez možnosti zohlednění nápravy nebo individuální situace v oblasti dětského certifikátu. Je to diskuze, která vyvolává ohromnou vlnu emocí. Strach o naše děti je vždy pádným argumentem, ale nesmí být takovým argumentem, abychom do jednoho pytle hodili všechny a nafurt,“ napsala minulou středu na Facebook Decroix (Zdroj: ODS chce znovu otevřít dětský certifikát. Decroix volá po lidskosti k pachatelům).
Skutečně se ale nikdy nesmířila? Tak proč pro tuto legislativní změnu před patnácti měsíci v PS hlasovala?
Legislativní proces novely č. 270/2025 Sb., v jejímž rámci vznikl tzv. „Dětský certifikát“, skončil v létě 2025:
- 30. května 2025 ji schválila Poslanecká sněmovna.
- 3. 7. 2025 ji schválil Senát.
- 17. 7. 2025 ji podepsal prezident Petr Pavel.
- 5. 8. 2025 byla vyhlášena ve Sbírce zákonů jako zákon č. 270/2025 Sb.
Dne 30. května 2025 ve 12:46, hlasování č. 271, se hlasovalo o návrhu A15 – tedy o samotném Dětském certifikátu. Helena Válková jej při hlasování popsala jako evidenci, která povede k tomu, že pachatelé vyjmenovaných trestných činů nebudou moci pravidelně pracovat v bezprostředním kontaktu s dětmi. Návrh prošel 134 hlasy pro, 3 proti a 23 poslanců se zdrželo.
A konkrétně: Eva Decroix (ODS) – hlasovala PRO!
Samozřejmě, že politik má právo změnit názor. Možná je dokonce dobře, když dokáže přiznat, že se v minulosti mýlil. Pak by ale měl říci: „Hlasovala jsem pro to a dnes to považuji za chybu.“ Tvrdit, že jsem se s něčím „nikdy nesmířila“, když jsem pro to sama hlasovala, je něco jiného.
A právě tady už nejde o Dětský certifikát, ale o důvěryhodnost politika.
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