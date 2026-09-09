Premium

Mimořádně jen 19 Kč/měsíc
na prvních 5 měsíců

Důvěryhodný politik

Miloš Zeman svého času prohlásil, že jenom blbec nemění své názory. Aneb Dětský certifikát včera a dnes.

AI:

Tzv. „Dětský certifikát“ není samostatným zákonem tohoto názvu, ale o změny přijaté zákonem č. 270/2025 Sb., který novelizoval trestní zákoník, zákon o Rejstříku trestů a další předpisy.

Princip je takový, že Ministerstvo spravedlnosti vede „evidenci skutečností důležitých pro práci s dětmi“. U závažnějších trestných činů, kde horní hranice trestní sazby dosahuje alespoň 5 let, se záznam vede do 100 let věku pachatele. U méně závažných činů je základní doba 20 let.

Právě proto se o tom v médiích mluvilo jako o prakticky doživotním zákazu práce s dětmi. Poslankyně Barbora Urbanová při projednávání ve Sněmovně přímo vysvětlovala, že konstrukce „do 100 let věku pachatele“ byla zvolena namísto slova „doživotně“.

„Nikdy jsem se nesmířila s plošným trestem bez možnosti zohlednění nápravy nebo individuální situace v oblasti dětského certifikátu. Je to diskuze, která vyvolává ohromnou vlnu emocí. Strach o naše děti je vždy pádným argumentem, ale nesmí být takovým argumentem, abychom do jednoho pytle hodili všechny a nafurt,“ napsala minulou středu na Facebook Decroix (Zdroj: ODS chce znovu otevřít dětský certifikát. Decroix volá po lidskosti k pachatelům).

Skutečně se ale nikdy nesmířila? Tak proč pro tuto legislativní změnu před patnácti měsíci v PS hlasovala?

Legislativní proces novely č. 270/2025 Sb., v jejímž rámci vznikl tzv. „Dětský certifikát“, skončil v létě 2025:

  • 30. května 2025 ji schválila Poslanecká sněmovna.
  • 3. 7. 2025 ji schválil Senát.
  • 17. 7. 2025 ji podepsal prezident Petr Pavel.
  • 5. 8. 2025 byla vyhlášena ve Sbírce zákonů jako zákon č. 270/2025 Sb.

Dne 30. května 2025 ve 12:46, hlasování č. 271, se hlasovalo o návrhu A15 – tedy o samotném Dětském certifikátu. Helena Válková jej při hlasování popsala jako evidenci, která povede k tomu, že pachatelé vyjmenovaných trestných činů nebudou moci pravidelně pracovat v bezprostředním kontaktu s dětmi. Návrh prošel 134 hlasy pro, 3 proti a 23 poslanců se zdrželo.

A konkrétně: Eva Decroix (ODS) – hlasovala PRO!

Samozřejmě, že politik má právo změnit názor. Možná je dokonce dobře, když dokáže přiznat, že se v minulosti mýlil. Pak by ale měl říci: „Hlasovala jsem pro to a dnes to považuji za chybu.“ Tvrdit, že jsem se s něčím „nikdy nesmířila“, když jsem pro to sama hlasovala, je něco jiného.

A právě tady už nejde o Dětský certifikát, ale o důvěryhodnost politika.

Autor: Pavel Ďuran | středa 9.9.2026 7:53 | karma článku: 3,44 | přečteno: 52x

Další články autora

Pavel Ďuran

Spejbl a Hurvínek na Hradě

České loutkářství je světový fenomén. Máme Kašpárka, Spejbla, Hurvínka — a v posledních letech také mimořádně povedený exponát na Pražském hradě.

4.9.2026 v 14:53 | Karma: 29,86 | Přečteno: 653x | Diskuse | Politika

Pavel Ďuran

Od aktovky k „padáku“

Šel jsem si dnes ráno v půl osmé koupit rohlíky. U výtahu jsem se potkal s dcerkou našich sousedů. Tento školní rok navštěvuje druhou třídu.

3.9.2026 v 12:03 | Karma: 20,66 | Přečteno: 383x | Diskuse | Společnost

Pavel Ďuran

Válka a vejce

Paul Newman ve filmu Frajer Luke dokázal ve slavném snímku režiséra Stuarta Rosenberga sníst padesát natvrdo uvařených vajec za hodinu.

2.9.2026 v 17:23 | Karma: 7,85 | Přečteno: 303x | Diskuse | Společnost

Pavel Ďuran

Petrohradský trolling – kterak jsem překvapivě nenaletěl

Je to podivné... ty sofistikované dezinformace pocházející (možná) z Ruska mne nezasáhly. Petru Pavlovi připomíná celá věc známý rukopis ruských vlivových operací. Já jsem na tom informačně stejně jako Andrej Babiš.

31.8.2026 v 10:17 | Karma: 15,71 | Přečteno: 425x | Diskuse | Politika

Pavel Ďuran

Rusové v mém životě: tanky jsem neviděl, zato jsem se holil čajem

Chci pohovořit o tom, jak jsem se já setkal s Rusy. Dnes je obludné datum v kalendáři. Mnoho lidí zavzpomíná, já to tedy zkusím také, i když trochu možná jinak.

21.8.2026 v 16:18 | Karma: 24,96 | Přečteno: 1013x | Diskuse | Společnost
Další články autora

Nejčtenější

Tajemná koule na hřišti v Krči roky rezne. Co bude s památkou na dávné manuální časy fotbalu?

Sparta Krč. Lunární modul a za stěnou Jižní spojka.
1. září 2026  12:04,  aktualizováno  15:30

Je viditelná i z „vesmíru“. Na webových fotomapách ji zachytily objektivy a je znatelný i stín,...

Metro E: Návrh nové linky Pražany spíš nadzvedl. Proč a kudy má vést?

ilustrační snímek
7. září 2026  14:37

Vznikne v Praze pátá linka metra? Čtvrtá trasa D se teprve staví a pražští radní již plánují další...

Kousek od Karlova mostu se najíte za 120 korun. Když dodržíte rozvrh, můžete do školní jídelny i vy

Žlutý rohový dům ukrývá poklad. Školní jídelna je vidět od Malostranské...
4. září 2026  12:01

Jen pár kroků od Karlova mostu funguje školní jídelna, kde se mohou najíst nejen studenti a...

V motolské nemocnici hořelo. Musely se evakuovat dvě desítky pacientů

Osmnáct pacientů se muselo evakuovat při požáru ve Fakultní nemocnici Motol a...
3. září 2026  21:42

Ve Fakultní nemocnici Motol a Homolka v Praze ve čtvrtek odpoledne hořelo. Nikdo se nezranil, ale...

Pod magistrálou na Pankráci otevřeli „nový“ podchod. Byl roky zanedbaný a zavřený

Podchod pod magistrálou doplňuje grafika studentů z Fakulty designu a umění...
1. září 2026  14:17

Pod magistrálou mezi Pankrácí a Nuslemi dlouhé roky vedl jen úzký chodník. Od prvního školního dne...

Nabouraný kamion na Chomutovsku zablokoval sjezd z D7

Havarovaný nákladní automobil zablokoval sjezd z dálnice D7 u Droužkovic na...
9. září 2026  8:02,  aktualizováno  8:02

Havarovaný nákladní automobil ve středu ráno zcela zablokoval sjezd z dálnice D7 ve směru na Prahu...

Nové značky u škol řidiči často přehlížejí. Rodiče nechávají auto kdekoli, kde je volno

Před ZŠ Hovorčovická přibyla nová dopravní značka. Označuje nově vzniklou...
9. září 2026  7:32,  aktualizováno  7:32

Na ulice kolem základních škol se v ranních hodinách opět vrátil dopravní chaos. Nervózní rodiče...

Stylovka, nebo zlodějina? Falešná britská budka na Jiřáku rozděluje Pražany

Osobitá instalace na náměstí Jiřího z Poděbrad
9. září 2026  7:30

Reklama může mít mnoho podob. Ta od Netflixu v pražských ulicích tedy určitě. Na náměstí Jiřího z...

Živě: Volím bydlení, ať to tu žije! Piráti na Letné odpálí horkou fázi komunální kampaně

9. září 2026  7:07

Akční letáky
Akční letáky

Všechny akční letáky na jednom místě!

Zjistit více

Pavel Ďuran

  • Počet článků 592
  • Celková karma 20,64
  • Průměrná čtenost 1259x
Je mi 64 let. Dívám se a občas i vidím.

Seznam rubrik

Nepřehlédněte

Mohlo by Vás zajímat

Další weby

Nastavte si velikost písma, podle vašich preferencí.
×