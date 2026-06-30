Deset otázek, na které se nedalo připravit – III.
Odpovědi jsou autorskou rekonstrukcí vycházející z jejich dlouhodobých veřejných vystoupení a stylu komunikace.
Na přípravě odpovědí jsem využil umělou inteligenci. Nikoli proto, aby za mě napsala článek, ale proto, aby se pokusila co nejvěrněji napodobit způsob uvažování obou politiků.
Ke skutečnému rozhovoru by se podobná příležitost hledala jen těžko.
Deset otázek by předem prošlo rukama poradců, tiskových mluvčích a specialistů na komunikaci. Nakonec by oba politici věděli nejen to, na co se budu ptát, ale pravděpodobně i to, jak by měli odpovědět.
Zcela záměrně používám označení Odpověď A a odpověď B, aniž bych prozradil, o koho se jedná. To nechám na laskavém čtenáři a prosím, aby se v diskusi, kterou samozřejmě otevírám, k tomu vyjádřil.
Dokáže odhalit jejich identitu? A hlavně – podle čeho?
Já se k diskusi tentokrát už připojím – tento třídílný seriál právě končí.
Deset otázek, na které se nedalo připravit – I.
Deset otázek, na které se nedalo připravit – II.
Poslední tři otázky:
Otázka 8.:
Jak a kdy skončí válka na Ukrajině?
Odpověď A:
Neumím říci, kdy válka skončí, a myslím, že to dnes neumí nikdo odpovědně předpovědět. Její konec bude záviset nejen na vojenském vývoji, ale i na politické vůli obou stran a jejich mezinárodních partnerů.
Přeji si spravedlivý a trvalý mír. To jsou dvě slova, která je třeba zdůraznit současně. Mír, který by pouze odložil další agresi o několik let, by nebyl skutečným řešením.
Zkušenost mě naučila jednu věc. Mír se neudrží jen dobrými úmysly. Musí být podpořen důvěryhodným bezpečnostním uspořádáním. Bez něj bývají příměří často jen krátkou přestávkou mezi dvěma konflikty.
Odpověď B:
Kdy skončí, to dnes podle mě neví nikdo. Každý, kdo tvrdí, že zná datum nebo přesný scénář, podle mě není úplně upřímný. Války většinou nekončí tak, jak si politici na začátku představují.
Já bych si přál, aby skončila co nejdříve. Každý den umírají lidé a každá další eskalace zvyšuje riziko, že se konflikt rozšíří. Česká republika musí být spolehlivým spojencem, ale zároveň podporovat všechna rozumná diplomatická jednání, která mohou vést k příměří nebo míru.
Mír ale nesmí být jen přestávkou před další válkou. To je podle mě zkušenost celé Evropy z minulého století.
Otázka 9.:
Kdy bude ukončen konflikt mezi USA a Izraelem na jedné straně a Íránem na straně druhé? Co říkáte o „mírové smlouvě“ na obou stranách konfliktu? Kdo podle vás vyhrál a kdo hraje druhé housle?
Odpověď A:
Nemyslím si, že by bylo správné hodnotit podobný konflikt sportovní terminologií a hledat vítěze a poražené. Každý ozbrojený střet mění poměry sil, ale současně zanechává hluboké lidské i politické následky.
Příměří je vždy lepší než pokračování bojů. Skutečný mír však nevzniká podpisem dokumentu. Vzniká až tehdy, když obě strany dospějí k přesvědčení, že další konflikt by byl pro ně horší než hledání kompromisu. To je na Blízkém východě mimořádně obtížné.
Pro Českou republiku je důležité zachovat pevné spojenectví se svými partnery, ale současně podporovat všechny věrohodné diplomatické iniciativy, které mohou přispět ke stabilitě regionu. Bez stability na Blízkém východě nebude dlouhodobě bezpečnější ani Evropa.
Odpověď B:
Já bych byl hodně opatrný s tím říkat, kdo vyhrál. V dnešních konfliktech totiž většinou nevyhraje nikdo. Někdo může dosáhnout vojenského úspěchu, někdo politického, ale nakonec zaplatí nejvíc obyčejní lidé. To vidíme všude.
Pokud jde o příměří nebo mírovou dohodu, vždycky záleží na tom, jestli ji obě strany skutečně chtějí dodržovat. Papír s podpisy ještě mír nezaručí. Měli jsme to možnost vidět už mnohokrát v minulosti.
Česká republika je součástí západního světa, máme své spojence a své závazky. Zároveň bych ale byl rád, kdyby Evropa dokázala častěji přicházet s vlastní diplomatickou iniciativou. Čím méně válek bude, tím lépe pro všechny. Válka vždycky znamená lidské tragédie a nakonec i ekonomické škody, které dopadají i na nás.
Otázka 10.:
Když vám řeknu, že Andrej Babiš řídí stát jako firmu a Petr Pavel jako generál, co si o tom myslíte? Co je horší, co je lepší?
Odpověď A:
Na podobných zkratkách bývá vždy kus pravdy i kus zjednodušení. Andrej Babiš skutečně přinesl do politiky řadu manažerských postupů, stejně jako prezident si z celoživotní služby v armádě nese určité návyky. To je přirozené.
Lidé si ale někdy pod pojmem generál představují pouze rozkazy a disciplínu. Moderní armáda takto nefunguje. Dobrý velitel musí umět naslouchat, pracovat s odborníky, nést odpovědnost za svá rozhodnutí a počítat s tím, že informace nikdy nejsou úplné. V tom se vedení armády vlastně příliš neliší od vedení státu.
Stát není ani firma, ani armáda. Je to demokratické společenství občanů. Politik nebo prezident by proto měl využít své předchozí zkušenosti, ale nesmí se stát jejich zajatcem. Každá funkce vyžaduje jiný způsob rozhodování. Pokud jsem se za léta veřejné služby něco naučil, pak právě to, že autorita nevychází z hodnosti ani z funkce, ale z důvěry lidí.
Odpověď B:
Já bych především řekl, že stát opravdu není firma. Stát se má řídit efektivně, nemá se plýtvat penězi daňových poplatníků občan nemá být rukojmím byrokracie. To je podle mě správná myšlenka.
Jestli někdo říká, že prezident přistupuje ke své funkci jako generál, premiér jako manažer, tak na tom asi něco bude. Každý člověk si do své práce přináší zkušenosti z předchozího života. To samo o sobě není ani dobře, ani špatně.
Rozhodující je výsledek. Občany nezajímá, jestli premiér myslí jako podnikatel nebo prezident jako voják. Zajímá je, jestli stát funguje, jestli mají práci, bezpečí, kvalitní zdravotnictví a jestli se jejich dětem bude žít lépe než jim samotným. Podle toho budou jednou hodnotit nás všechny.
A to je vše… tímto fiktivním rozhovorem jsem se pokusil o něco, co se v české politice nestává: posadit proti sobě dva vysoké ústavní činitele, položit jim deset naprosto stejných otázek, nenechat je připravovat odpovědi a pak pouze poslouchat. Bez tiskových mluvčích, bez předem schválených formulací, bez poznámek na stole.
Nešlo o televizní duel ani o předvolební debatu. Spíš o malý psychologický experiment. Deset jednoduchých otázek, z nichž některé připomínají hospodský kvíz, jiné míří do světové politiky. Kolik stojí půlka chleba? Kde leží Džibutsko? Jak daleko je Mars? Jak skončí válka na Ukrajině? A nakonec otázka, která vlastně není otázkou na fakta, ale na charakter.
Přesně takový experiment jsem si zkusil představit. A tobě, čtenáři, ho předložil. Odpovědi generovala umělá inteligence podle veřejně dostupných vyjádření obou „aktérů“, přičemž jsem ji požádal, aby se vyvarovala jakékoli ironie, vyhnula jakémukoli sarkasmu či karikování jedné či druhé osoby.
Tak co vy na to? Víte, kdo je respondentem A a kdo je respondentem B? A pokud ano, napište také proč. Právě vaše zdůvodnění je možná zajímavější než samotný tip.
Na vaše příspěvky do diskuse se těším!
Pavel Ďuran
Deset otázek, na které se nedalo připravit – II.
Protože nikdy položeny nebyly... nejde o skutečný rozhovor. Jde o pokus zachytit způsob uvažování dvou vrcholných politických představitelů naší země.
Pavel Ďuran
Deset otázek, na které se nedalo připravit – I.
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Pavel Ďuran
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