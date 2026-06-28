Deset otázek, na které se nedalo připravit – I.
Odpovědi jsou autorskou rekonstrukcí vycházející z jejich dlouhodobých veřejných vystoupení a stylu komunikace.
Na přípravě odpovědí jsem využil umělou inteligenci. Nikoli proto, aby za mě napsala článek, ale proto, aby se pokusila co nejvěrněji napodobit způsob uvažování obou politiků.
Ke skutečnému rozhovoru by se podobná příležitost hledala jen těžko.
Deset otázek by předem prošlo rukama poradců, tiskových mluvčích a specialistů na komunikaci. Nakonec by oba politici věděli nejen to, na co se budu ptát, ale pravděpodobně i to, jak by měli odpovědět.
Zcela záměrně používám označení Odpověď A a odpověď B, aniž bych prozradil, o koho se jedná. To nechám na laskavém čtenáři a prosím, aby se v diskusi, kterou samozřejmě otevírám, k tomu vyjádřil.
Dokáže odhalit jejich identitu? A hlavně – podle čeho?
Já se k diskusi tentokrát nepřipojím – jde o seriál o třech dílech, debatovat jsem ochoten až pod tím posledním.
Začněme první otázkou:
Otázka 1.:
Víte, kolik stojí dnes půlka chleba (Šumava)?
Odpověď A:
Přiznám se, že přesnou cenu nevím. Nechci hádat jen proto, abych odpověděl. Myslím, že veřejný činitel by měl mít odvahu říci i to, že něco neví.
Na druhou stranu chápu, proč se ptáte právě na chleba. Není to jen otázka ceny jednoho výrobku. Je to symbol. Pro mnoho lidí představuje měřítko toho, jak se vyvíjejí jejich životní náklady. Když výrazně zdraží základní potraviny, dotkne se to prakticky každé domácnosti.
Neurčuji hospodářskou politiku ani ceny v obchodech. Mám ale povinnost naslouchat lidem. A když cestuji po republice, velmi často slyším, že právě každodenní výdaje jsou tím, co občany trápí nejvíce. To je zkušenost, kterou nelze ignorovat.
Odpověď B:
Přesnou cenu vám z hlavy neřeknu. A ani si nemyslím, že musím znát zpaměti cenu každého výrobku. Ale měl by vědět, jak se lidem žije. Já jsem mezi lidmi pořád. Každý týden objedu několik krajů, mluvím se seniory, s rodinami, s podnikateli, s prodavačkami. A všichni vám řeknou jednu věc – že základní potraviny jsou pořád drahé.
Samozřejmě, inflace už není tam, kde byla před dvěma třemi lety, ale lidé neporovnávají inflaci. Oni porovnávají účet u pokladny. Když dnes nakoupí stejný košík jako před pěti lety, zaplatí podstatně víc. To je realita.
My můžeme vytvářet podmínky pro konkurenci, můžeme tlačit na férové prostředí mezi obchodními řetězci, podporovat české zemědělce a potravináře. Ale stát nebude určovat cenu chleba. To jsme tady už jednou měli a dobře to nedopadlo.
Otázka 2.:
Kolik z necelých jedenácti milionů obyvatel České republiky je cizinců?
Odpověď A:
Domnívám se, že je to přibližně deset procent obyvatel České republiky. Přesné číslo bych si ale raději ověřil.
Samotný počet podle mě není tím nejdůležitějším ukazatelem. Podstatné je, jakou strukturu migrace máme. Česká republika je zemí, která dlouhodobě využívá zahraniční pracovní sílu. Vedle toho jsme přijali velké množství lidí prchajících před válkou na Ukrajině. Tyto dvě skupiny nelze směšovat.
Současně platí, že stát musí chránit své hranice a důsledně rozlišovat mezi legální a nelegální migrací. Bezpečnost a humanita nejsou protiklady. Demokratický stát musí zvládat obojí současně – pomoci tam, kde je to správné, a zároveň být důsledný tam, kde je to nezbytné.
Odpověď B:
Je to zhruba kolem jednoho milionu lidí. Přesné číslo se pořád mění, protože někdo přijde, někdo odejde. Ale já bych hlavně rozlišoval mezi jednotlivými skupinami. Něco jiného jsou lidé, kteří tady dlouhodobě pracují, platí daně, něco jiného jsou váleční uprchlíci a něco úplně jiného je nelegální migrace.
Já jsem vždycky říkal, že Česká republika si musí sama rozhodovat o tom, koho na své území pustí. Nepotřebujeme, aby nám někdo z Bruselu přerozděloval migranty podle kvót. To je špatně. Naopak potřebujeme lidi, kteří chtějí pracovat, dodržují naše zákony a přispívají ekonomice.
Bez zahraničních pracovníků by dnes některé obory fungovaly jen velmi obtížně. Ale stát musí mít situaci pod kontrolou. Bezpečnost občanů je vždy na prvním místě.
Otázka 3.:
Je Vltava nejdelší řekou protékající územím České republiky? Jestli ano, jak dlouhý je její tok?
Odpověď A:
Ano, Vltava je nejdelší řekou na území České republiky. Myslím, že měří něco přes čtyři sta třicet kilometrů. Přesné číslo bych si ale raději ověřil.
Vltava je pro naši zemi něčím víc než geografickým údajem. Je součástí naší identity. Spojuje regiony, byla důležitou dopravní cestou a inspirací pro umění i literaturu. Když se řekne česká krajina, mnoho lidí si vybaví právě Vltavu.
Možná právě proto bychom měli věnovat větší pozornost ochraně vody. Klimatické změny ukazují, že voda nebude samozřejmostí. Je to strategická surovina, o které bychom měli přemýšlet dlouhodobě.
Odpověď B:
Ano, myslím, že je to Vltava. Přesnou délku bych vám asi neřekl na metr, ale pohybujeme se někde kolem čtyř set třiceti kilometrů. Kdybyste se mě na to zeptal před třiceti lety, možná bych zaváhal, ale člověk se za ta léta něco naučí.
Já mám Vltavu rád. Procestoval jsem kvůli politice snad všechny kraje republiky a člověk si uvědomí, jak krásná tahle země je. Když jedete podél Vltavy od Šumavy až do Prahy, vidíte nejen přírodu, ale také historii a práci několika generací lidí.
A víte, proč je to důležité? Protože stát není jen rozpočet nebo tabulky. Je to i krajina, voda, lesy, města. To všechno musíme předat dalším generacím v dobrém stavu.
POKRAČOVÁNÍ PŘÍŠTĚ!
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