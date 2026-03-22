Demonstrace na Letné
Přestože původně měla být v podstatě čistě prezidentským mítinkem, protože měla navázat na únorové akce „Stojíme za prezidentem“ a její konání bylo organizátory podmíněno ziskem miliónu podpisů na podporu Petra Pavla, bylo nutno její důvody přehodnotit. Byť našemu prezidentovi svým podpisem deklarovalo své sympatie mnoho set tisíc lidí, milión to nebyl. A tak byla včerejší demonstrace postavena jako protest proti oslabování demokratických institucí, tlaku na média veřejné služby a proti škrtům v obraně. Milion chvilek tak už Letnou nepostavil primárně jako akci „za prezidenta“, ale jako širší protivládní občanskou demonstraci na obranu liberálně-demokratických pojistek. I proto je nepochybně přesnější říci, že původní prezidentský impuls se přelil do širšího protestu proti směřování vlády ANO, SPD a Motoristů.
Budiž – dle mého názoru náš prezident žádnou podporu nepotřeboval ani v únoru. Z našich nejvyšších ústavních činitelů se těší mezi veřejností nejvyšší důvěře a vidle do toho nehodily ani Macinkovy esemesky, které únorové protesty spustily.
A jen tak mimochodem: kdo že to má v létě jet na summit NATO? Pavel nebo Babiš s Macinkou?...
Nejsilnějším argumentem svolavatelů demonstrace byla tedy nově obava o veřejnoprávní média. Vláda sice skutečně avizovala zrušení rozhlasových a televizních poplatků a přechod na financování ze státního rozpočtu; stejnou změnu kritizoval i Senát s tím, že by tím média veřejné služby byla více vystavena politické zvůli.
A s tím mám problém docela zásadní. Vládnoucí garnitura už má totiž dneska výrazně elegantnější a rychlejší nástroj, jak média veřejné služby korigovat a nemusí tak činit přes změnu financování. Tímto nástrojem jsou Rady ČT a ČR, které volí Poslanecká sněmovna.
Financování veřejnoprávních médií ze státního rozpočtu samo o sobě neznamená ztrátu nezávislosti — takový model funguje ve více než dvaceti evropských zemích. Klíčové ale je, jaké pojistky systém obsahuje: bez nich, a ano, tady nebezpečí hrozit může, se totiž zvyšuje prostor pro politický tlak skrze rozpočtové rozhodování.
Jenomže my protestujeme, demonstrujeme, aniž abychom pořádně věděli, proti čemu. Nic není na stole, jen jakýsi návrh, že by ČT a ČR byly financovány ze státního rozpočtu a nikoli prostřednictvím koncesionářských poplatků. Což je jednoznačně přímá reakce na jejich nedávné ani ne tak zvýšení, ale rozšíření.
Tenhle neuvěřitelný paskvil je pak z dílny bývalé vlády.
Pravda je taková, že v přehledu Rady Evropy se státní rozpočet jako součást financování veřejnoprávních médií objevuje nejméně ve 22 evropských zemích či jurisdikcích: v 7 případech jde o čistší rozpočtový model, v dalších 8 o kombinaci státního rozpočtu a reklamy, ve 2 o kombinaci rozpočtu a poplatku a v 5 o kombinaci rozpočtu, poplatku i reklamy. Pokud by se započetl i rakouský dílčí transfer ze státního rozpočtu, dostaneme se na 23. U části severských zemí je navíc situace mezimodelem: Norsko a Island už mají systémy blízké rozpočtovému financování, zatímco Švédsko a Finsko používají oddělený účet veřejné služby mimo státní rozpočet. Samotná existence rozpočtového modelu tedy neprokazuje „ohroženou demokracii“; ukazuje ale, že bez silných institucionálních pojistek může být takový model zranitelnější vůči ročním politickým tlakům.
Až by se takovým pojistkám Babišova vláda bránila, pak bych ryk opozičních stran pochopil. Zatím nás ale jenom nesmyslně straší. A nakonec i sama má možnost do tohoto procesu vstoupit a pomoci takové pojistky vytvářet.
Druhým bodem demonstrace byla obrana.
To je argument dle mého mínění nepoměrně relevantnější než strach ze ztráty nezávislosti veřejnoprávních médií.
My jsme se jako republika před mnoha lety zavázali k tomu, že budeme na obranu vydávat 2 % HDP. Nečinily tak vlády předchozí, ať už to byly kabinety ODS, ČSSD či hnutí ANO, v loňském roku jsme tento slib tuším poprvé splnili.
Bezpečnostní situace ve světě dobrá není a šetřit ve výdajích na obranu se může hrubě nevyplatit. Já sice mohu nadávat, že jako země s drobet víc než 10 milióny obyvatel nepotřebujeme stíhačky F-35 a že jich nepotřebujeme hned celou letku, že je podivné, když armáda nakupuje polní kuchyně za ty šílený prachy, za který je nakoupila, že jsme zaplatili za nějaké drony, které jsme nikdy neviděli a nikdy ani neuvidíme, že náklaďáky Tatra najednou nemůžeme levněji kupovat přímo od výrobce, ale přes prostředníka (takže opět významně dražší…), nicméně ona 2 % HDP mi pro letošek v rozpočtu chybí. Schází k nim nemnoho, o to je to smutnější.
Takže tohle jako argument beru. Rusko (jeho konflikt s Ukrajinou je nám nejbližší) hrozba určitě je. Já si sice mohu udělat z kusu větve a kousku letecké gumy prak, posbírat pár šutrů kolem sebe, to ale na dnešní vysoce sofistikované zbraně nestačí.
S čím pak mám největší problém je to, že se akce konala pár hodin poté, co se v Pardubicích odehrála s (největší pravděpodobností) teroristická akce. Upřímně řečeno je mi naprosto buřt, jestli za ní stojí nějaká propalestinská skupina, Rusko nebo Ukrajina (pochopitelně v žoldu Ruska), každopádně nechat v tuto chvíli srotit na jednom místě statisíce lidí mi zrovna odpovědné nepřijde.
Protože Milion chvilek dostal včera na Letnou cca čtvrt miliónu lidí. To je sice bezesporu porce (a Minář má můj obdiv, že to dokázal, protože jsem mu to nevěřil), nicméně nejsem přesvědčen o tom, že názor lidí zde zúčastněných by reprezentoval názor obecný. Alespoň výsledky voleb z podzimu minulého roku hovoří trochu jiným jazykem.
Argumenty pro uspořádání takové akce se na poslední chvíli sice prudce měnily, což je z mého pohledu docela nedůvěryhodné, tak s právem vyjádřit i veřejně nesouhlas s čímkoli, co se v této zemi děje, se naprosto ztotožňuji. Akce se Milionu chvilek povedla, tentokrát nemuseli ani básnit o účasti, protože těch čtvrt miliónu lidí se v Praze včera zjevně opravdu sešlo.
Poznámka na závěr:
Se zájmem jsem si také přečetl příspěvky na tomto blogu, které se demonstrace týkají. Ne vždy s jejich vyzněním souhlasím, nicméně jsem rád všude tam, kde autoři umožňují diskusi: tedy i opačný názor na věc.
Na pana doktora Šimka, který svůj názor „položí na stůl“ jako hotovou, neměnnou věc, tedy nikoli jako tezi, ale dogma, jsem si už tak nějak zvykl. A to i přes to, že přestože pod svými závěry jakoukoli debatu neumožňuje, pod jinými články plamenně diskutuje.
Na Tomáši Flaškovi mě to mrzí. Protože ač spolu nesouhlasíme, dokázal své názory vždycky nějak zargumentovat.
Pavel Ďuran
Pavel Ďuran
Pavel Ďuran
Pavel Ďuran
Pavel Ďuran
