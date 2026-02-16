Demonstrace Milionu chvilek proběhly ve stovkách obcí
Akce navazovaly na velkou demonstraci v Praze z počátku měsíce a podle organizátorů měly především vyjádřit podporu prezidentu Petru Pavlovi a upozornit na obavy o stav demokratických institucí v zemi.
Hlavním impulsem k jejich svolání měl být aktuální politický spor kolem prezidenta a vlády, zejména napětí související s personálními otázkami ve vládě a interpretací ústavních pravomocí. Organizátoři zdůrazňovali, že chtějí dát najevo, že hlava státu má podporu veřejnosti napříč republikou, nejen v hlavním městě.
Seznam oněch čtyřset destinací v ČR, které se k protestu připojily, nebyl sice nikde uveden, nicméně na webu Milionu chvilek byla zveřejněna jakási interaktivní mapa (“Celá ČR stojí za prezidentem“), která mi jednoznačně ukázala, že celou záležitost vidím evidentně špatně – co já totiž považoval za pseudokauzu a Milion chvilek (JEN PRO NĚČÍ) demokracii za partu křiklounů, která se spolu se současnou opozicí a prezidentem nesmířila s výsledkem podzimních voleb, zmýlil jsem se. Odpor ke stranám vládní koalice je obrovský: zahrnuje masivní nesouhlas většiny obyvatel naší země – a zdaleka nejenom jí.
Celkový počet účastníků zatím nebyl oficiálně vyčíslen (a ani nebude – když ano, půjde opět o cifry vycucané z prstu. Podobně jako při demonstraci v Praze 1. 2. 2026, kde Milion chvilek odhadl počet účastníků na nějakých 90 tisíc. Což je blábol jednoduše proto, že takový počet lidí se na Staromák, do přilehlých ulic a spodku Václaváku reálně prostě nevejde. To by na tom Staroměstském náměstí museli stát demonstranti ve dvou patrech nad sebou.
Co ale včerejší demonstrace? Podle dostupných údajů z jednotlivých měst mělo jít o desítky tisíc lidí po celé republice. Když jsem se podíval na Žatec, kde dneska bydlím, a nepříliš vzdálený Most, pak ve městě chmele demonstrovalo 200 – 300 lidí, v Mostě ještě míň: 50 – 60. Nicméně na Ústecku se opozici příliš nefandí. O tom svědčí i ta skutečnost, že v Ústí nad Labem přišlo pana prezidenta podpořit 300 – 600 lidí. Přejme mu, řekněme 600. To z více než 90 000 obyvatel nedělá ani procento!
Podporu panu prezidentovi prostřednictvím organizace Milion chvilek pak vyjádřilo i mnoho lidí v zahraničí. Výše jsem odkázal na interaktivní mapu, z níž vyplývá, že se k této akci přihlásila i řada měst nejenom z Evropy, ale i zbytku světa. Například Bratislava (Slovensko), Vídeň (Rakousko), Berlín a Mnichov (Německo), Londýn (Velká Británie), Paříž (Francie), Haag (Nizozemsko), São Rafael (Brazílie) a Nový Zéland (česká komunita – přesné město se lišilo podle registrace).
Za zmínku pak stojí skutečně exotická destinace, jíž je Nelson Island (Antarktida - symbolická akce české expedice). Naši vědci sice na zmíněném ostrově běžně nebývají, ti působí na jiném ostrově (ostrov Jamese Rosse) na Mendelově polární stanici, nicméně v současnosti jsou i zde.
Poznámka:
Mendelova polární stanice je česká sezónní vědecká stanice v Antarktidě na pobřeží ostrova James Ross. Patří Masarykově univerzitě z Brna a slouží jako základna pro biologický, geologický, klimatologický a další přírodovědný výzkum. Otevřením v roce 2007 se Česko zařadilo mezi země s vlastní antarktickou základnou.
Dokládá to i fotografie zveřejněná na facebooku, přičemž já jsem včera z Antarktidy dostal ještě jinou.
Fotili jí tedy tučňáci…
Kluci z Antarktidy jsou s vámi!
15. února 12:00 místního času, tj 16:00 českého
Ostrov Nelson, Antarktida
Závěrem mi dovolte říci, že doufám,
· že se prezident Petr Pavel nepokusí poděkovat našim polárníkům (a hlavně tučňákům...) na jihu zeměkoule osobně. Za jedno proto, že by český „Air Force One“ (vládní Airbus A319CJ Armády ČR používaný pro přepravu prezidenta a vlády) v Antarktidě nepřistál, za druhé proto, že by kožichy pro první dámu k takovému výletu překročily rozpočet Prezidentské kanceláře na několik let dopředu,
· a že se naše opozice, prezident republiky a ta skvělá organizace Milion chvilek pro (jejich) demokracii dočká předčasných voleb. Protože vám garantuju, že hnutí ANO pak bude s to sestavit vládu úplně samo, maximálně s tichou podporou de facto kohokoli. Z Poslanecké sněmovny se odpotácí jak TOP 09, tak KDU-ČSL, možná se tam dostane STAČILO. A nebude k tomu potřeba moc: jestli současná vláda dokáže prosadit jen snížení odchodu věku do důchodu zpět na 65 let, pak je vymalováno.
Obrázek je generován službou ChatGPT 5,2 Plus
Pavel Ďuran
