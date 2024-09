Petr Fiala: „Volby jsme nevyhráli, ale ani fatálně neprohráli.“ To z jeho úst splynulo v úvodu tiskové konference ODS po vyhlášení kompletních výsledků voleb.

Argumentoval Jihočeským a Jihomoravským krajem. Tedy ODS zvítězilo ve 2 krajích, v 10 dostalo napráskáno od hnutí ANO.

Já na rozdíl od pana premiéra říkám, že tohle je debakl.

Když v Lize mistrů nedávno nastřílel Bayern Mnichov Dinamu Záhřeb 9 branek a jenom 2 obdržel, pak to trenéra Dinama stálo okamžitě flek.

Navíc je jeho argumentace oněmi dvěma vítěznými kraji trošku na vodě. Vezmu-li Jihomoravský kraj, pak ano, odsud do celorepublikového povědomí vstoupili opravdu výjimeční lidé: třeba Vladimír Menšík, Miroslav Donutil, Danuše Nerudová nebo sám Petr Fiala. Pak je to také vinařský kraj a jak všichni víme, tzv. tiché víno je snad jako jediný zemědělský produkt osvobozeno od jakékoli sazby DPH. Takže tady zcela samozřejmě volí toho, kdo jim takový bonus dal. Dále tu ODS vítězilo v koalici SPOLU, jejíž součástí je také KDU-ČSL a jižní Morava má asi nejvíce věřících v zemi. Neboť Česká republika je jinak zemí ateistů, bezvěrců, protestantů a luteránů.

Pokud se týče Jihočeského kraje, pak v něm nevyhrála ODS, ale Martin Kuba – tady se Fiala chlubí cizím peřím zcela jednoznačně.

Co říci závěrem? Že jestliže byly krajské volby generálkou na ty parlamentní, pak voliči naší vládní pětikoalici docela natvrdo řekli, že to až tak dobře nedělá… víc, že to dělá mizerně.