Dar – ten danajský
Letecky, vnučkám ALL INCLUSIVE pobytový do Bulharska, starším vnukům s polopenzí do Španělska. Tady polopenze proto, že se kluci nebudou chtít válet jen u nějakého bazénu a skluzavek (což je pro naše treperendy samozřejmě nejzajímavější…), mají v rámci zájezdu nějaké výlety.
Dovolte mi věnovat se na tomto místě jen zájezdu mladých s vnučkami.
Problém č. 1:
Nejstarší vnučka (12), když se dověděla, že by měla k moři letět letadlem, to rezolutně odmítla. U moře už sice byla s druhou babičkou, vždycky ale na severu Itálie a vždycky autobusem. Trvalo týdny, než jsme jí přesvědčili, že letadlo je super a že namísto toho, aby se po silnicích harcovala nějakých sedm nebo osm hodin, za půldruha hodiny je na místě.
Problém číslo 2:
Když se kluk pokusil již v dubnu zabukovat si parkovací místo u letiště v Buštěhradu, zjistil u předmětné cestovky, že zájezd není zaplacen. Nebo že je zaplacena jen jeho část. Z bezmála 100 hadrů jen nějakých 40 tisíc. „Vy jste to nezaplatili všechno?“ volá nám. Pro nás šok – samozřejmě, že zaplatili! V neděli v jedenáct hodin večer nevyřídíte ale nic. Do rána jsme nespali. Hned v osm ráno voláme na telefon zprostředkovatele zájezdu, dokonce se dovoláme. No oni to cestovce platí po těch zálohách, které cestovka požaduje… nakonec je to v pořádku, stálo nás to jen bezesnou noc.
Problém číslo 3:
Prostřední vnučka nikam neletí, oznámí rodině, že nemůže, protože je to na začátku června a ona by přišla o společnou fotografii se spolužáky ve škole. Neumíte si představit, co práce mi dalo, abych jí přemluvil, že takových třídních fotek jí dědek udělá desítky – třeba na začátku příštího školního roku…
Problém číslo 4:
Letiště Václava Havla v Praze dnes dopoledne: moje vnučka, o které jsem psal výše, musela projít „hloubkovou kontrolou drog“, neb měla v příručním zavazadle NUROFEN.
Problém číslo 5:
Do Burgasu nedorazil kufřík naší nejmenší. Zůstal v Praze…
Nejsme prokletá rodina?
Víte co? Já už v budoucnosti na takové dárky svým nejbližším kašlu… jen se bojím, že to nedám – mladí nám poslali před pár minutami pár kraťoučkých videosekvencí, kdy se holky - nadšené a šťastné - máchají v moři.
A moje babička i já, nerudnej dědek, tohle všechno děláme přece pro šťastný úsměv a radost našich dětí.
Pavel Ďuran
K televizním soutěžím
Dovoluji si tímto přidat malinko něco ze svých postřehů ke dvěma příspěvkům kolegy Milana Hausnera na téma televizních soutěží.
Pavel Ďuran
Bezprecedentní všivárna
Poletí Petr Pavel s vládní delegací na summit NATO do Ankary? Nepoletí? A kdy o tom vláda Andreje Babiše rozhodne?
Pavel Ďuran
Dvě cesty, jedna republika
Zcela hypotetická úvaha: zatímco předseda Senátu na Tchaj-wanu je, předseda Sněmovny se do Ruska, ať mu jeho příklon k té velké zemi podsouvají mnozí, nechystá.
Pavel Ďuran
Podepíše – nepodepíše?
Odvody podnikatelů na sociální pojištění se vrátí na loňskou úroveň. V úterý o tom po vrácení návrhu Senátem rozhodla Sněmovna.
Pavel Ďuran
Sudeťáci v Brně nezatoužili po revizi Benešových dekretů ani neprahli po navracení majetku
Je to za námi – proběhlo to relativně v klidu a nic zásadního se nestalo. Sudeťáci dorazili do Brna, najedli se, napili a nakoupili si tu.
|Další články autora
Patří k nejjedovatějším na světě. Teď tyto houby začínají růst i v Česku
Smrtelná dávka je přibližně 30 gramů. Řeč je o muchomůrce zelené, která je nejjedovatější houbou na...
Do Prahy míří originál, který patří k nejcennějším předmětům světa. Znáte Britskou Guyanu?
Začátkem září se pražský Obecní dům promění v nejstřeženější trezor v Evropě. Třetí pokračování...
Máte řidičák na traktor? V Čáslavi si můžete vyzkoušet své umění za volantem veteránů
Zkuste najít kluka, který by se alespoň jednou v životě nechtěl posadit za volant traktoru. V...
Čeští hokejisté na MS v hokeji 2026: Výsledky, soupiska a prohrané čtvrtfinále
Čeští hokejisté vstoupili do mistrovství světa ve Švýcarsku tradičně s medailovými ambicemi. Ty...
MS v hokeji 2026 ve Švýcarsku: Program, výsledky a jak si vedli Češi?
Mistrovství světa v hokeji 2026 ve Švýcarsku je u konce. Poslední květnový den rozhodl o tom, kdo...
OBRAZEM: 15 hodin na nejdůležitější řece Myanmaru. Cesta do Baganu byla zážitkem života
Patnáct hodin na řece, která nespěchá. Mezi městy Mandalaj a Bagan v tajuplné jihoasijské Barmě...
Jsme region, který rozsvítil auta, říká Libor Dobeš z automobilového klastru
Je velkým fanouškem autoprůmyslu i Baníku Ostrava. Ředitel Moravskoslezského automobilového klastru...
Lavička v jasmínu " , "Kéž lavičko, kež bys promluvila, vždyť dávno patříš k nám, ruka má tě kdysi...
Akční letáky
Prohlédněte si akční letáky všech obchodů hezky na jednom místě!
- Počet článků 556
- Celková karma 20,93
- Průměrná čtenost 1298x