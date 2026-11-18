Čtyři sta tisíc na Letné? Promiňte, ale mám pár otázek
Ať už si o organizátorech demonstrace Milionu chvilek myslím cokoli, dokázali něco, co se v této zemi rozhodně nestává každý den. Dokonce si troufnu říct, že kdyby na Letnou přišlo „jen“ sto tisíc lidí, byla by to mimořádná událost. Sto tisíc! Vždyť to je přibližně tolik obyvatel, kolik mají České Budějovice. Představte si, že by se celé takové město zvedlo a vyrazilo na jednu pražskou pláň.
Klobouk dolů!
Jenže organizátoři oznámili něco podstatně velkolepějšího. Podle Mikuláše Mináře se na Letné sešlo 350 až 450 tisíc lidí. A zanedlouho už se ve veřejném prostoru zabydlelo krásně kulaté číslo 400 tisíc.
A právě tady začínají moje pochybnosti.
Nikoli proto, že bych chtěl demonstraci zlehčovat. Ani proto, že bych měl potřebu organizátorům nějaké účastníky upírat. Jen mám odmalička jeden nepříjemný zlozvyk: když mi někdo předloží číslo, které se mi nezdá, vezmu do ruky kalkulačku. A tentokrát jsem ji vzal.
Jeden metr čtvereční a čtyři lidé?
Velmi zajímavou analýzu zveřejnil na Seznam Zprávách v příspěvku „Zaplnit Letnou“ umí 40 i 400 tisíc lidí. Jak se (ne)počítá dav vědecký redaktor Pavel Kasík. Zabývá se v ní otázkou, kolik lidí se vlastně na Letnou vejde a jak lze počet demonstrantů odhadovat. Podle údajů, z nichž vycházel, má hlavní oblast letenských protestů rozlohu přibližně 92 500 metrů čtverečních. To je první důležité číslo. Druhé je oněch 400 tisíc demonstrantů. Vydělíme-li tedy 400 000 číslem 92 500, dostaneme výsledek 4,32 člověka na metr čtvereční.
A teď si, prosím, představte metr čtvereční. Čtverec o stranách jeden metr krát jeden metr. Nic víc.
Na takové ploše by podle uvedeného výpočtu museli stát více než čtyři lidé. A nikoli někde výjimečně před pódiem, kde bývá největší tlačenice. V průměru na celé uvažované ploše. Čtyři dospělí lidé se na metr čtvereční fyzicky vejít mohou. Ovšem za cenu značného stísnění. Každému připadá čtvereček 50 × 50 centimetrů. A nyní si prohlédněte fotografie pořízené přímo mezi demonstranty. Listopad, teplé bundy, kabáty, šály. Mnozí lidé mají na zádech batohy. Jiní drží transparenty, vlajky nebo telefony. Zkuste si čtyři takto vybavené dospělé postavit na jeden metr čtvereční. Potom je požádejte, aby tam vydrželi třeba hodinu. A nakonec si představte, že by takhle měla vypadat prakticky celá Letná. Já s tím mám problém.
A kde máme pódium?
Jenže ani těch 92 500 metrů čtverečních nelze bez dalšího považovat za plochu, na které mohli demonstranti stát. Nějaký prostor zabíralo pódium, technické vybavení a zázemí akce. Mohly existovat i další oddělené nebo neprůchozí sektory. Kolik přesně metrů čtverečních to bylo, nevím. A nechci si vymýšlet. Zkusme proto jen modelový výpočet: kdyby pro demonstranty zůstalo využitelných 80 tisíc metrů čtverečních, muselo by na každém z nich stát v průměru pět lidí. Při 75 tisících metrech čtverečních už 5,33 člověka. A při 70 tisících dokonce 5,71 člověka.
Připomínám, že stále mluvíme o průměru. Pokud by někde stáli lidé řidčeji, jinde by se museli mačkat ještě více.
Pavel Kasík přitom ve své analýze připomíná, že čtyři osoby na metr čtvereční už znamenají velmi těsný dav a nad pěti osobami začíná být situace problematická. Nabízí se tedy docela prostá otázka: opravdu takhle vypadala Letná na fotografiích, které jsme všichni viděli?
Co říkají fotografie a počítání hlav?
Tady se dostáváme k tomu nejzajímavějšímu. Redakce Seznam Zpráv se nespokojila s pohledem na fotografii zaplněné pláně. Pokusila se počet lidí skutečně odhadnout několika různými metodami. Při ručním počítání hlav dospěla k rozmezí 90 až 106 tisíc lidí. Počítačové modely odhadovaly 78 až 130 tisíc. Výpočet založený na hustotě davu v jednotlivých sektorech přinesl rozmezí 108 až 175 tisíc lidí.
Ano, jde o odhady. Autoři sami upozorňují na jejich nejistotu. A především se vztahují ke konkrétnímu okamžiku kolem začátku demonstrace, nikoli automaticky k nejvyššímu počtu lidí během celé akce. Přesto je rozdíl mezi těmito výsledky a organizátorskými 400 tisíci natolik velký, že ho podle mého názoru nelze jen tak přejít. Zvlášť když redakce odhadovala hustotu v prostoru přímo před pódiem na dvě až tři osoby na metr čtvereční, zatímco ve vzdálenějších částech pláně byla výrazně nižší. Znovu připomínám: aby se na uvažovanou plochu vešlo 400 tisíc lidí, potřebovali bychom průměrnou hustotu 4,32 osoby na metr čtvereční. A po odečtení nevyužitelných prostor ještě vyšší.
To jsou dvě představy, které se mi dohromady skládají jen velmi obtížně.
Tisíc lidí ve 13:14. A čtyři sta tisíc o dvě hodiny později?
Je tu ještě jedna zajímavost: v on-line reportáži na Novinkách.cz z demonstrace se ve 13:14 objevila informace, že se na Letné nachází přibližně tisíc lidí a další přicházejí. V 15:18 už reportáž citovala Mikuláše Mináře, který odhadoval účast na 350 až 450 tisíc. Mezi oběma zprávami uplynuly dvě hodiny a čtyři minuty. Kdybychom předpokládali, že oba údaje zachycují skutečný počet lidí na místě, muselo by během těchto 124 minut dorazit dalších 399 tisíc účastníků. To představuje průměrně 3.218 lidí za minutu. Přibližně 54 lidí každou sekundu. Nepřetržitě po více než dvě hodiny.
Je to nemožné?
Ne. Při dostatečném počtu přístupových cest mohou takové proudy chodců vzniknout. Praha má rozsáhlou veřejnou dopravu a lidé mohli přicházet z několika směrů současně. Jenže je to opravdu hodně lidí. A rozhodně je namístě ptát se, zda tomu odpovídají dopravní záznamy, záběry přístupových ulic a skutečný průběh zaplňování pláně. Navíc musíme být spravedliví: první číslo je přibližný reportérský údaj, druhé odhad organizátora. Nemáme jistotu, že oba vznikly stejným způsobem a že první zahrnoval všechny příchozí v širším okolí. Sama tato časová posloupnost tedy nic definitivně nedokazuje. Další otázky však vyvolává.
Vzpomínka na spartakiádu aneb Jak se vozily davy na Strahov
Dovolím si malou osobní vzpomínku: v roce 1980 jsem jako cvičenec vystupoval na celostátní spartakiádě na Strahově. A protože jsem tehdy všechno zažil na vlastní kůži, docela dobře si pamatuji, jak vypadala doprava desetitisíců lidí na jedno místo.
Hlavní spartakiádní vystoupení probíhala během čtyř dnů, od čtvrtka do neděle. Pražský dopravní podnik musel na Strahov dopravit tisíce cvičenců a přibližně sto tisíc diváků. A samozřejmě je potom zase odvézt.
Nebyla to žádná maličkost. Byla to mimořádná dopravní operace, na kterou se město připravovalo.
Vzpomínám si například na autobusy, které od I. P. Pavlova vyjížděly směrem na Strahov v intervalech dvou až tří minut. A nešlo jen o to, že by dostaly vyhrazený jízdní pruh. Z komunikací vedoucích ke Strahovu byla totálně odkloněna individuální automobilová doprava, aby autobusy mohly plynule projíždět. K tomu připočtěme tramvaje. Na smyčkách Korálka a Královka končily jedna za druhou soupravy doslova nacpané cestujícími. A přesto trvalo několik hodin, než se všichni dostali na místo.
Proč to připomínám?
Protože při demonstraci na Letné bychom podle zveřejněných údajů měli přijmout představu, že se počet lidí během pouhých 124 minut zvýšil přibližně z jednoho tisíce na čtyři sta tisíc. Tedy že za dvě hodiny dorazilo téměř čtyřikrát tolik lidí, než kolik jich podle mé vzpomínky představovalo publikum jednoho spartakiádního dne.
Netvrdím, že je to nemožné. Strahov a Letná mají jiné přístupové cesty, jinou dopravní obslužnost a jiné možnosti pěšího příchodu. Ani spartakiádní diváci samozřejmě nepřijížděli všichni stejným způsobem. Ale právě proto bych rád věděl, jak takový přesun probíhal tentokrát: kolik lidí přivezlo metro? Kolik tramvaje? Kolik autobusové linky? Kolik jich přišlo pěšky z centra či odjinud? A především: odpovídá tomu, co bylo možné v ulicích Prahy skutečně pozorovat, představa více než tří tisíc nově příchozích každou minutu?
V roce 1980 bylo potřeba k přepravě obrovských davů na Strahov vyhradit dopravní kapacity, omezit automobilový provoz a počítat s několika hodinami.
Proto mi připadá zcela legitimní ptát se, jak se v listopadu 2026 podařilo dostat na Letnou během dvou hodin téměř čtyři sta tisíc lidí. Odpověď možná existuje. Ale rád bych ji viděl podloženou něčím víc než odhadem z pódia.
Mimořádné tramvaje skutečně vyjely
Abych byl spravedlivý, pražský dopravní podnik nezůstal nečinný. Naopak. Podle oficiálního oznámení Pražské integrované dopravy byl v neděli 15. listopadu od 11:30 do 19:00 posílen provoz metra na všech třech linkách. Navíc byly zavedeny dvě mimořádné tramvajové linky. Linka číslo 40 jezdila přibližně od 12:00 do 19:00 mezi Červeným vrchem a Palmovkou přes Hradčanskou, Spartu, Letenské náměstí, Strossmayerovo náměstí a Florenc. Linka číslo 44 byla původně naplánována přibližně od 12:00 do 14:30 jako polookružní spojení Špejcharu, Letné a Holešovic. Po skončení demonstrace byla podle informací Prahy 7 znovu operativně zavedena, tentokrát s upravenou trasou.
A nešlo jen o preventivní opatření. Český rozhlas informoval, že kvůli přeplnění stanice Vltavská musel dopravní podnik regulovat provoz metra C. Některé soupravy na lince A mohly při přeplnění projíždět Hradčanskou bez zastavení.
To je důležitá skutečnost. Dokládá, že demonstrace vyvolala mimořádný nápor na pražskou dopravu.
Jenže samotné posílení provozu nám ještě neříká, kolik lidí se na Letnou skutečně dostalo. A tak bych měl další otázku: Kolik cestujících mimořádné spoje přepravily? Přesný počet neznám. Ale byl by to zajímavý údaj pro každého, kdo se snaží odhadnout skutečnou účast.
A kdo to všechno zaplatil?
Je tu ještě jedna otázka, která s počtem účastníků zdánlivě nesouvisí. Ve skutečnosti však souvisí docela úzce.
Peníze. A tentokrát nemám na mysli peníze Milionu chvilek, jeho sponzorů nebo samotných demonstrantů. Mám na mysli peníze veřejné. Tedy také naše.
Když se organizátoři rozhodnou uspořádat demonstraci, na kterou podle svých odhadů dorazí několik set tisíc lidí, nemohou se tím zabývat pouze oni. Musí se připravit policie. Je třeba zajistit bezpečnost účastníků, řídit dopravu, počítat s případnými komplikacemi a mít připravené síly pro mimořádné situace. A potom je tu již výše zmíněný pražský dopravní podnik: zkusme si představit obyčejnou listopadovou neděli. Veřejná doprava jezdí podle víkendových jízdních řádů. Jenže najednou je třeba přepravit na Letnou a po skončení demonstrace zase zpátky mimořádné množství cestujících.
A tentokrát víme, že provoz skutečně posílen byl.
Dvě mimořádné tramvajové linky, častější metro, operativní dopravní opatření. To všechno znamená práci lidí a provoz vozidel nad rámec běžného nedělního jízdního řádu. Někdo musí sedět za řídicím pultem tramvaje nebo metra. Někdo musí řídit provoz. Někdo musí zajišťovat dispečink, dohled a technické zázemí. A to všechno něco stojí.
Kolik? Nevím.
Nevím, kolik zaměstnanců pracovalo přesčas, kolik činily příplatky za nedělní práci ani jaké byly skutečné dodatečné provozní náklady. Bylo by neseriózní vymyslet si částku a potom se nad ní rozčilovat. Stejně tak neznám náklady policejního zajištění. Víme, že na bezpečnost a dopravu dohlíželi policisté, ale z veřejně dostupných zpráv nelze spolehlivě vyčíslit, kolik jejich nasazení stálo navíc. Přesto si myslím, že otázka veřejných nákladů je legitimní.
Kolik stálo posílení pražské hromadné dopravy? Kolik mimořádné bezpečnostní zajištění? A kdo tyto dodatečné výdaje skutečně uhradil?
Aby mi bylo správně rozuměno: neříkám, že demonstrace se neměla konat. Právo pokojně se shromažďovat patří k základním demokratickým svobodám. A ochrana tohoto práva je jedním z úkolů státu. Stejně tak by ovšem mělo být samozřejmé, že veřejnost má právo vědět, kolik peněz bylo na zajištění takto rozsáhlé akce vynaloženo. Ostatně právě Milion chvilek dlouhodobě zdůrazňuje význam veřejné kontroly a odpovědnosti institucí. Proč tedy nezačít docela obyčejnou otázkou na náklady jedné velké demonstrace? Nejde o to někomu vystavit účet za to, že přišel vyjádřit svůj názor. Jde o to vědět, jaký účet skutečně vznikl.
Sto tisíc je snad málo?
Na celé debatě mi připadá zvláštní ještě jedna věc. Jako bychom se postupně dostali do situace, kdy je sto tisíc demonstrantů skoro neúspěch. Kdy se sto padesát tisíc zdá málo a teprve čtyři sta tisíc představuje skutečný triumf. Ale proč? Sto tisíc lidí na jednom místě je přece ohromná síla. Sto padesát tisíc ještě větší. Takové shromáždění nelze přehlédnout, ať už člověk s jeho požadavky souhlasí, nebo ne. Proč bychom měli jeho význam poměřovat tím, zda se organizátorům podaří oznámit číslo, které vypadá dobře v titulcích? Demonstrace přece není rybářská soutěž, při níž je třeba úlovek před vyfotografováním ještě trochu natáhnout. A aby bylo jasno: netvrdím, že Mikuláš Minář vědomě uváděl nepravdivý počet účastníků. Nevím, z jakých podkladů jeho odhad vycházel. Právě proto bych je rád znal.
Otázky nejsou zločin
Možná bylo na Letné sto tisíc lidí. Možná sto padesát. Možná v určitém okamžiku ještě více. A možná se jich během celé akce vystřídalo podstatně více, než kolik jich stálo na pláni současně. To všechno je možné. Ale pokud někdo tvrdí, že jich tam bylo 400 tisíc, měl by být schopen vysvětlit, jak k takovému číslu dospěl.
Ne proto, abychom demonstraci znevážili. Ne proto, abychom někomu upírali právo protestovat. A už vůbec ne proto, abychom zpochybňovali, že se na Letné sešla mimořádná masa lidí. Prostě proto, že čísla mají mít nějaký vztah ke skutečnosti.
A tak bych měl na závěr jedinou prosbu: zkusme se na chvíli oprostit od toho, zda Milionu chvilek fandíme, nebo ne. Vezměme si metr, vyznačme na podlaze čtverec jeden krát jeden metr a postavme na něj čtyři dospělé lidi v zimních bundách. Polovině z nich dejme na záda batoh. A potom si položme otázku, zda právě takhle vypadala celá Letná.
Já o tom pochybuji. A myslím, že pochybovat smím.
Protože i kdyby na Letné bylo „jen“ sto tisíc lidí, pořád to byla demonstrace, před kterou je třeba smeknout. Jen kvůli tomu však nemusíme přestat počítat.
Bez mučení se přiznávám, že s výpočty a srovnáními v tomto příspěvku mi pomohla AI: dělat ho sám v této podobě celý, nebyl by k zveřejnění ještě ani za čtrnáct dní…
Pavel Ďuran
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