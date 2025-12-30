Ctím zákony této země
Zasedla u nás rodinná rada: od roku 2026 bude v ČR trestná propagace a podpora komunismu, kterou zavádí novela paragrafu 403 trestního zákoníku.
Za porušení hrozí od jednoho roku až do pěti let vězení.
Máme malou vnučku, která si ráda listuje v babiččiných a dědových starých albech. Můžeme jí je vůbec ukázat? Je v nich řada fotografií, na kterých komunistické symboly jsou. Především z různých společenských akcí, kde je má paní nebo já se svými spolužáky fotografováni v různých kulturácích, kde se to srpy a kladivy jenom hemžilo. Nebo obrázky z prvomájových oslav, ty bývají ještě výživnější. Tady s partou spolužáků držíme transparent s podobiznami Marxe, Engelse, Lenina a Gottwalda. Už vůbec pak nemluvím o obrázcích, kde působíme jako pionýři… je pionýrský šátek komunistický symbol? Nebo odznak?
Propaguju či podporuju tím, že vnučce ukážu staré album, zločinný režim, do něhož jsem se narodil a v němž jsem své dětství a mládí prožil? Jsem zralý na basu? To snad, proboha, ne!
Zeptal jsem se na problém také AI. „Nejsem advokát,“ sdělila mi alibisticky, „Ale běžná situace typu: „Ukazuji vnoučatům album z dětství, vysvětluji dobu a kontext“ = není propagace, ale historická či rodinná vzpomínka.
Problém by mohl nastat jen tehdy, pokud by šlo o:
- vědomé propagování / vychvalování totalitní ideologie,
- veřejné šíření symbolů způsobem podporujícím nenávist nebo popírajícím zločiny režimu.
Pokud tedy album ukazujete jako součást vyprávění o minulosti, případně i s kritickým či neutrálním výkladem, o porušení zákona se nejedná.“
Ukazuji-li vnučce staré album bez toho, že bych se ke svému dětství kriticky vyjadřoval – protože nemám prostě proč – stanu se pozítří zločincem?
Na SZ zveřejnila redaktorka Barbora Doubravová (v příspěvku „Oslava února 1948 nebo srp a kladivo? Od ledna půjde o trestný čin“) rozhovor s Ladislavem Kudrnou, ředitelem Ústavu pro studium totalitních režimů. Zaznělo v něm:
„A na jaké projevy konkrétně zákaz dopadne?
Podle mě bezpochyby na úmyslné propagování ideologie komunismu, potažmo marxismu-leninismu a symbolů komunistických režimů. Co se týká slovních projevů, uvidíme v praxi a záleží na judikatuře soudu.“
Mohu skončit u soudu? Možná ano – když se sedmiletá Barča ve škole zmíní, že jí děda ukazoval fotku, jak v pionýrském kroji 5. května kdysi dávno vartoval ve Strašnicích u nějakého pomníku, na němž se srp a kladivo nachází. Není nebo nebude důležité, že tím nepropagoval komunistický režim, ale především se tak ulil ze dvou hodin vyučování. Když se toho chytne nějaká prudce inteligentní kantorka, jež se bude chtít zalíbit v Kryrech vrchnosti, mohu možná problém mít.
Neboť bude záležet na názoru soudu…
Přitom sama kryrská vrchnost bude mít s novelou zákona patrně velké starosti. Největší akcí tohoto dvoutisícového města je totiž Svátek dobré nálady konaný 1. 5., jehož nedílnou součástí je i recesistický prvomájový průvod. Především na ten (je v Ústeckém kraji proslulý) se každoročně do města pod Schillerovou rozhlednou sjíždějí stovky a tisíce lidí. Abych trochu přiblížil, jak první květen v Kryrech vypadá, tak od rána z tlampačů městského rozhlasu znějí budovatelské písně evokující atmosféru prvních májů z éry socialismu, město je slavnostně vyzdobeno, na náměstí probíhá celodenní kulturní program, který je v poledne na hodinu přerušen pro prvomájový průvod, s nímž se vrátíte o 40, 50 let zpátky. Tzn. vlajky, transparenty, alegorické vozy, atd.
Pro ilustraci přikládám jen tři fotografie – ty nejméně kontroverzní. Protože Kryry roku 1945 osvobodila nikoli americká, ale Rudá armáda. Dneska ještě mohu, za dva dny bych byl zločincem:
Prostě propagace minulého režimu jako když jí vystřihne!
Jestliže ředitel ÚSTR Ladislav Kudrna ve výše zmíněném rozhovoru tvrdí, že (a teď cituji:) „Jít na maškarní bál v komunistické uniformě není vtipné,“ pak by se v Kryrech patrně sesypal. Recesistický prvomájový průvod tady je totiž jakýmsi maškarním bálem a vtipný připadá skutečně tisícovkám lidí.
Ale možná je pan Kudrna jen docela obyčejný suchar…
Jak se s touto záležitostí popasuje městské zastupitelstvo, netuším. Jestli bude kvůli novele zákona prvomájový recesistický průvod zrušen, pak z této oslavy zbude méně než polovina.
Poznámka na závěr: celý rozhovor s ředitelem ÚSTRu v mých očích naprosto shodila „maličkost“:
„Chceme-li, aby nastupující generace byly odolné vůči totalitním režimům i vůči extremismu jak zleva, tak zprava, je nezbytné, aby znali svoji minulost. Aby ji neznali pouze na základě bagatelizace či relativizace těch událostí.“
Dvě hrubky ve dvou větách? Šlehlo mě to do očí! Hrubky profesionální žurnalistky, navíc obklíčené korektory a editory?
Běžte do háje!
Pavel Ďuran
Štědrovečerní pohádka
Vidělo jí bezmála 3 milióny diváků a snesla se na ní vlna kritiky. Oprávněně? Upřímně řečeno, nejsem to s to odpovědně posoudit.
Pavel Ďuran
Vlastním elektroautem se nikdy nesvezu
Bydlím v paneláku v Žatci. Vlastním vůz nižší střední třídy s benzínovým motorem. „Žere“ mi asi 5 – 6 l/100 km, což je docela ušlechtilá spotřeba, s níž se se svým příjmem a cenami pohonných hmot bez zásadních problémů srovnávám.
Pavel Ďuran
Ideální stav
Prezident ČR Petr Pavel jmenoval před chviličkou ministerským předsedou vlády naší země Andreje Babiše.
Pavel Ďuran
Vánoční kapr
Kvapem se blíží nejkrásnější den roku. Vánoce. Děláme je pro radost a šťastný úsměv dětí. Pro mne moji rodiče, já pro své děti a teď už i vnoučata.
Pavel Ďuran
Klíče
Miluju svojí paní. Je milionkrát lepší, než jsem já, je vlastně dokonalá, má jenom jedinou chybu: má problém s klíči. Docela zásadní...
|Další články autora
Davy v centru Prahy? Podívejte se, jak Staroměstské náměstí vypadalo dřív
Poslední dny před Vánocemi se Staroměstské náměstí opět proměnily v těžko průchozí moře lidí....
5 věcí, které jste nevěděli o princezně ze Záhady strašidelného zámku. Co říká na Pelíšky?
Na Štědrý večer v 19:00 uvede ČT1 tradiční novou pohádku Záhada strašidelného zámku. Hlavní ženskou...
Budoucí politik, ministr a „pučista“ jako křoví na Karlově mostě. Mohou za to Chobotnice z roku 1986
V minulém vyprávění jsme se zmínili o historických záběrech tramvají na Václavském náměstí ve filmu...
Přehledně: Otevírací doba na Štědrý den 2025 a kdy zavírají velké obchody
Štědrý den patří k nejvýznamnějším svátkům v roce a otevírací dobu obchodů o tomto dni reguluje...
Vánoční otevírací doba 2025: Tesco, Billa, Globus, Albert, Penny, Lidl, Kaufland a rozvážka jídla
Necháváte rádi nákupy na poslední chvíli? Vánoce 2025 začínají Štědrým dnem ve středu, kdy bude...
Mejdan na Silvestra v Praze? Žádný problém! Metro pojede déle, noční linky posílí
Cestování silvestrovskou nocí bude v Praze jednodušší. Metro pojede až do 2.30 ráno, noční linky...
Stavba dalšího pardubického obchvatu je blízko. Budou na něj ale peníze?
Před pár týdny se téměř po 20 letech příprav otevřel severovýchodní obchvat Pardubic. A tím pádem...
Skok do ledové vody, operace a naříkající samice. Nadšenec popsal záchranu labutě
Volnočasové koníčky jsou různé. Populární, nevšední, dlouhotrvající, chvilkové. Ale zachraňování...
Kyberšikana sílí, navrhované omezení mobilů ve školách má snížit její riziko
Kyberšikana mezi školáky jede ve velkém. Setkala se s ní polovina dětí. Statistika Linky bezpečí ji...
TECHNOLOG VÝROBY VHODNÉ I PRO ABSOLVENTY S NÁSTUPNÍM BONUSEM 40-50.000KČ
Advantage Consulting, s.r.o.
Středočeský kraj, Ústecký kraj
nabízený plat: 40 000 - 50 000 Kč
- Počet článků 505
- Celková karma 21,41
- Průměrná čtenost 1371x