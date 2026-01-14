Couvání Pirátů mi nevadí

To nesvědčí o ničem jiném, než o jejich prudké inteligenci. Nicméně jsem už starý muž, humoru mladších generací občas nerozumím.

Co mi ale vadí silně – a týče se to i aktuálního sezení PS k udělení důvěry vládě – je účast našich velmi solidně placených poslanců v jednacím sále. Nesledoval jsem sice celé včerejší jednání, pustil jsem si z něj možná dvě hodiny, ale předpokládám, že se těchto cca 120 minut dramaticky nelišilo od zbytku schůze:

Piráti couvali, ale jejich gesto neměl zřejmě kdo ocenit. Jestli se totiž v jednacím sále nacházela najednou třetina našich zákonodárců, bylo to moc. Hovořil-li někdo z vládní koalice, chyběli (předpokládám) většinově opoziční poslanci. A naopak.

Prostě názor druhého je nezajímá. Je evidentně rozhodnuto.

Pak ale za zcela zbytečné považuji, aby musela Poslanecká sněmovna o důvěře vládě jednat dva dny. To si mohla dát rande včera v devět dopoledne, během pěti minut schválit program schůze, během další hodiny důvěru odhlasovat a mohlo být vymalováno.

středa 14.1.2026

Pavel Ďuran

  • Počet článků 512
  • Celková karma 22,65
  • Průměrná čtenost 1361x
Je mi 63 let. Dívám se a občas i vidím.

