Couvání Pirátů mi nevadí
Co mi ale vadí silně – a týče se to i aktuálního sezení PS k udělení důvěry vládě – je účast našich velmi solidně placených poslanců v jednacím sále. Nesledoval jsem sice celé včerejší jednání, pustil jsem si z něj možná dvě hodiny, ale předpokládám, že se těchto cca 120 minut dramaticky nelišilo od zbytku schůze:
Piráti couvali, ale jejich gesto neměl zřejmě kdo ocenit. Jestli se totiž v jednacím sále nacházela najednou třetina našich zákonodárců, bylo to moc. Hovořil-li někdo z vládní koalice, chyběli (předpokládám) většinově opoziční poslanci. A naopak.
Prostě názor druhého je nezajímá. Je evidentně rozhodnuto.
Pak ale za zcela zbytečné považuji, aby musela Poslanecká sněmovna o důvěře vládě jednat dva dny. To si mohla dát rande včera v devět dopoledne, během pěti minut schválit program schůze, během další hodiny důvěru odhlasovat a mohlo být vymalováno.
Pavel Ďuran
Nejmenování Turka a Ústava
Jde o starý spor v novém balení. Co říkají precedenty - a jak z toho ven. Rozhodnutí prezidenta Petra Pavla nejmenovat Filipa Turka do ministerské funkce znovu otevřelo otázku.
Pavel Ďuran
Proč „Putin v pytli“ prošel a proč by „Trump v pytli“ způsobil mezinárodní poprask
Vladimír Putin napadl Ukrajinu. Donald Trump se svými elitními jednotkami vletěl na Venezuelu. Je v tom rozdíl? Upřímně řečeno mě překvapily reakce zdejších blogerů, kteří se proti americkému ataku ostře vymezili.
Pavel Ďuran
Úterní schůzka koalice ochotných byla ničemná
Debatuje se o jakémsi spravedlivém (a udržitelném) míru, nic takového ale - obávám se – neexistuje. Zatím všechno, co bylo navrženo USA a následně zmírněno evropským západem, znamená jednoznačnou kapitulaci Ukrajiny.
Pavel Ďuran
Mluvit je stříbro, mlčet je zlato
Ve starých lidových příslovích je spousta pravdy. Škoda, že se z nich mnozí z nás neumí poučit. Ano, mluvím o novoročních projevech.
Pavel Ďuran
Novoroční projev
Ještě než hodiny dotikají do úplně první 13. hodiny roku 2026, kdy na všech celostátních televizích zazní novoroční projev prezidenta republiky Petra Pavla, ...
- Počet článků 512
- Celková karma 22,65
- Průměrná čtenost 1361x