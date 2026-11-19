Co vlastně ukázala diskuse pod mým včerejším článkem o Letné
Já ty odkazy nemám moc rád, navíc na vlastní příspěvek, ale tady ho dám:
„Čtyři sta tisíc na Letné? Promiňte, ale mám pár otázek“
Já jsem do diskuse cíleně nevstoupil. Kdybych totiž reagoval na každý jednotlivý příspěvek, patrně bych se vůbec nevyspal. A přiznávám, že některé reakce by si možná vyžádaly více trpělivosti (a nervů…), než kolik jí mám k dispozici.
Dnes se proto pokusím s určitým odstupem reagovat alespoň na hlavní námitky. Nikoli jednotlivým diskutujícím, ale obecně. Protože mezi přibližně stovkou komentářů zaznělo několik věcí, které stojí za zamyšlení.
Za nejvážnější považuji námitku týkající se rozlohy Letné.
Kolega Tomáš Flaška upozornil, že při vlastním měření na mapě dospěl k ploše přibližně 181 000 m², tedy téměř dvojnásobku 92 500 m², s nimiž pracoval můj článek na základě analýzy Pavla Kasíka. To je zásadní připomínka, kterou beru, a rozhodně ji nechci odbýt mávnutím ruky. Při 400 tisících účastníků by totiž na větší ploše připadalo přibližně 2,2 člověka na metr čtvereční místo původních 4,3. A to už je podstatný rozdíl. Jenže samotné vyznačení plochy na mapě ještě neznamená, že byla celá skutečně zaplněna. Stejně tak ovšem nelze bez důkazu předpokládat, že všichni demonstranti stáli pouze na menší ploše.
Rozhodující tedy není, kolik metrů čtverečních lze na Letné naměřit, ale kolik jich bylo v konkrétním okamžiku skutečně obsazeno a s jakou hustotou. A tuto otázku diskuse nevyřešila. Sám jsem rozlohu Letné neměřil. Vycházel jsem z analýzy Pavla Kasíka na Seznam Zprávách, kterou jsem považoval za dostatečně odborně podloženou, abych s jejími údaji mohl pracovat. Pokud někdo doloží přesnější vymezení skutečně zaplněné plochy, nemám nejmenší problém s tím svůj výpočet přehodnotit. Ostatně právě o ověřování čísel mi šlo.
Další diskutující připomínali historická srovnání a průběžné střídání účastníků.
Zazněly odhady z demonstrace v roce 2019, kdy mobilní operátor uváděl až 283 tisíc lidí, i připomínky listopadu 1989, kdy se na Letné podle historických údajů shromáždily statisíce občanů. Někteří správně upozornili, že lidé mohli během demonstrace přicházet a odcházet a že Praha má dnes jiné dopravní možnosti než Strahov v roce 1980. Souhlasím.
Jenže tady se vracíme k jedné podstatné otázce.
Podle online reportáže zazněl odhad Mikuláše Mináře na 350 až 450 tisíc účastníků ve zprávě zveřejněné v 15:18. To samozřejmě neznamená, že jej vyslovil přesně v tuto minutu. Znamená to však, že v té době už organizátoři takto vysoké číslo veřejně uváděli. Pan Flaška v diskusi připomněl také účastníky nacházející se v přilehlých parcích. Dobrá. Ale pak bych rád věděl, z jakých podkladů organizátoři při svém odhadu vycházeli. Z fotografií pořízených z výšky? Z odhadované hustoty davu v jednotlivých sektorech? Z průběžného sčítání příchozích? Nebo z nějaké jiné metody? A především: šlo o počet lidí přítomných současně, nebo o celkový počet účastníků, kteří se během demonstrace vystřídali?
To totiž není totéž. Rozdíl mezi 350 a 450 tisíci navíc představuje sto tisíc lidí. Tedy počet, který by sám o sobě znamenal jednu z největších demonstrací v novodobé historii České republiky. Právě proto by mě zajímalo, jak takový odhad vznikl. Neříkám, že je nutně chybný. Nenapsal jsem nic jiného, než že se mi to nezdá. Jen jsem včera řekl, že bych rád znal jeho podklady.
Výrazná část čtenářů nepovažovala přesný počet za důležitý.
Jejich stanovisko lze shrnout jednoduše: na Letné se sešlo mimořádné množství lidí, demonstrace byla pokojná a její politický význam se nezmění tím, zda účast dosáhla 150, 250 nebo 400 tisíc. Milan Hausner například označil dohadování o počtech za zástupný problém, který může odvádět pozornost od skutečného poselství demonstrace. Ano! A dokonce s ním v jedné podstatné věci souhlasím: význam takového shromáždění není podmíněn konkrétním číslem.
Jenže právě to jsem napsal už v úvodu svého včerejšího článku. Dovolím si krátkou citaci:
„Hned na úvod jedna poznámka: na pražské Letné se v neděli 15. listopadu sešlo opravdu obrovské množství lidí. O tom není sporu.
Ať už si o organizátorech demonstrace Milionu chvilek myslím cokoli, dokázali něco, co se v této zemi rozhodně nestává každý den. Dokonce si troufnu říct, že kdyby na Letnou přišlo ‚jen‘ sto tisíc lidí, byla by to mimořádná událost. Sto tisíc!“
Nevím, jak bych mohl svůj postoj vyjádřit jednoznačněji. Sto tisíc lidí je obrovská demonstrace. Dvě stě tisíc ještě větší. A čtyři sta tisíc by bylo číslo skutečně mimořádné. Jenže mimořádnost události přece neznamená, že bychom měli rezignovat na přesnost údajů, které o ní zveřejňujeme. Význam demonstrace a věrohodnost oznámeného počtu účastníků jsou dvě různé věci.
Diskuse se dotkla také nákladů na bezpečnost a dopravu.
Někteří čtenáři připomněli, že policie a veřejná doprava zajišťují také fotbalová utkání, maratony a další hromadné akce. A že stát má povinnost chránit právo občanů pokojně se shromažďovat. To je samozřejmě pravda. Můj článek však nezpochybňoval právo demonstrovat. Netvrdil jsem ani, že by účastníci měli ze svého platit policisty nebo mimořádné tramvaje. Ptal jsem se na skutečné dodatečné náklady, které takto rozsáhlá akce vyvolala. Víme, že pražská hromadná doprava byla posílena. Byly zavedeny dvě zvláštní tramvajové linky a posílen byl i provoz metra. Policie musela zajistit bezpečnost a související dopravní opatření. To všechno vyžaduje lidi, techniku a peníze. Kolik to stálo navíc? Nevím. A právě proto jsem se ptal.
Stejnou otázku bych položil bez ohledu na to, zda demonstraci svolá Milion chvilek, odbory nebo jakékoli jiné občanské uskupení. Samotná výše nákladů samozřejmě nic nevypovídá o oprávněnosti protestu. Ale proč by se ale veřejnost (tady já…) neměla zajímat o to, kolik veřejných prostředků bylo na jeho zajištění vynaloženo?
A nakonec něco o samotné diskusi.
Ta byla do značné míry obrazem současných politických příkopů. Objevily se osobní poznámky na mou adresu, výtky kvůli použití umělé inteligence, obvinění ze skryté podpory vlády, ale také přirovnání od pochybností o počtu demonstrantů k popírání holokaustu.
Na opačné straně zase zaznívala nepodložená obvinění organizátorů ze lži a manipulace.
Přiznám se, že některé příspěvky mě pobavily, jiné překvapily a nad některými jsem jen nevěřícně kroutil hlavou. Nicméně nikomu jeho názor neberu.
Použití umělé inteligence jsem ostatně ve svém článku nijak neskrýval. Pomohla mi s výpočty a srovnáními. Za zveřejněný text, jeho argumenty i případné chyby však odpovídám já. A právě proto považuji za důležité rozlišovat mezi věcnou námitkou a osobním útokem. Pokud někdo předloží jiné měření rozlohy Letné, je to argument, který stojí za posouzení. Pokud někdo upozorní na rozdíl mezi okamžitou a celkovou účastí, má pravdu, že takové rozlišení je důležité.
Pokud někdo doloží přesnější údaje, rád je vezmu v úvahu.
Ale když mi někdo začne vysvětlovat, koho asi volím, komu fandím nebo co si mám myslet o prezidentovi či premiérovi, dostáváme se poněkud daleko od původního tématu. Pozoruhodné je, že se diskutující dokázali dlouze přít o politice, prezidentovi, premiérovi i veřejnoprávních médiích, ale v předložené diskusi nikdo nepředložil úplný, ověřitelný výpočet, který by číslo 400 tisíc jednoznačně potvrdil nebo vyvrátil. A přitom jsem se původně ptal právě na to. Nikoli na to, koho kdo volil, koho podporuje nebo komu fandí.
Možná je tedy nejzajímavějším výsledkem celé diskuse zjištění, že v dnešní době už samotná otázka po důkazech může být považována za projev politické příslušnosti. To mi připadá poněkud smutné.
A tak mi dovolte skončit podobně jako včera.
I kdyby na Letné bylo „jen“ sto tisíc lidí, pořád by to byla mimořádná demonstrace.
Ale její význam přece nemusíme dokazovat číslem, o jehož správnosti vedeme spor. A už vůbec bychom kvůli tomu neměli přestat počítat.
Pavel Ďuran
Čtyři sta tisíc na Letné? Promiňte, ale mám pár otázek
Hned na úvod jedna poznámka: na pražské Letné se v neděli 15. listopadu sešlo opravdu obrovské množství lidí. O tom není sporu.
Pavel Ďuran
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