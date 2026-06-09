Co takhle snížit si platy?
O neuvěřitelných 40 %!
Maďarští poslanci si snížili platy o 40 procent
Jak si tedy dnes aktuálně váží státy V4 svých zastupitelů. Resp. jak si zastupitelé jednotlivých států (protože stejně jako u nás o svých příjmech rozhodují sami) váží sami sebe? O pomoc jsem požádal AI; z jejího souhrnu vyplývá, že pokud jde jen o základní plat poslanců, tak do snížení svých platů byli na tom nejlépe právě Maďaři, druzí jsme byli my, pak Slováci a na chvostu Poláci.
Dnes jsme příjmovými premianty my, za námi Slováci, až poté Maďaři a Poláci opět tabulku uzavírají. Jsou tady ještě samozřejmě „nějaké“, a to nikoli zcela zanedbatelné, náhrady.
|Typ příjmu / náhrady (měsíčně, v CZK)
|Česko
|Maďarsko (před změnou)
|Maďarsko (po změně)
|Slovensko
|Polsko
|Základní plat poslance
|115 000
|150 000
|89 000
|99 700
|79 300
|Reprezentační a stravovací paušál
|17 100
|n/a
|n/a
|součást paušálních náhrad
|24 800
|Cestovní náhrady
|42 600–63 900
|n/a
|n/a
|součást paušálních náhrad
|n/a
|Paušální náhrady celkem
|cca 59 700–81 000
|n/a
|sníženy (viz níže)
|66 500 (Bratislava) / 77 600 (mimo BA)
|24 800
|Příspěvek na asistenty / zaměstnance
|až 26 600
|součást benefitů
|o 30 % nižší než dříve
|99 700
|součást kancelářského paušálu
|Kancelářské náklady
|naturální plnění
|zvláštní rozpočet
|o 52 % nižší než dříve
|součást balíku 99 700
|142 800
|Příspěvek na bydlení
|individuální
|existoval
|o 31 % nižší než dříve
|součást paušálu
|až 26 900
|Mobilní telefon
|hrazeno dle pravidel Sněmovny
|hrazen
|zrušeno
|součást náhrad
|n/a
|Celkové přímé peněžní příjmy poslance
|174 700–196 000
|min. 150 000 + benefity
|min. 89 000 + snížené benefity
|166 200–177 300
|104 100–130 900
|Celkové veřejné prostředky včetně kanceláře a asistentů
|201 300–222 600
|nelze přesně určit
|nelze přesně určit
|265 900–277 000
|246 900–273 700
Poznámka: n/a je zkratka z angličtiny „Not Available“ nebo „Not Applicable“ a znamená, že údaj není veřejně dostupný (Not Available) nebo nelze ho z dostupných zdrojů přesně vyčíslit.
Závěrem mi dovolte podotknout, že v maďarském parlamentu hlasovalo všech 189 přítomných poslanců pro snížení vlastních platů.
Český čtenář při této informaci zpravidla zkontroluje datum vydání článku, zda nejde o aprílový žert, případně zda se omylem nejedná o scénář politické satiry. V Poslanecké sněmovně by totiž už samotný návrh na pouhé zmrazení platů vyvolal ústavní, ekonomickou i antropologickou debatu o tom, zda je vůbec možné po zákonodárci požadovat takto drastickou oběť.
Nejprve by zazněly projevy o ochraně nezávislosti mandátu, následovaly by varovné analýzy o hrozícím odlivu talentů z politiky do soukromého sektoru a několik poslanců by upozornilo, že za současných podmínek už dnes vstupují do politiky prakticky jen idealisté, dobrodruzi a lidé, kteří si špatně spočítali hypotéku. Návrh by putoval mezi výbory, expertními skupinami a legislativci tak dlouho, až by se ukázalo, že zmrazení platů je sice technicky možné, ale vyžaduje kompenzační mechanismus, valorizaci kompenzačního mechanismu a mimořádnou valorizaci valorizace.
A když by konečně došlo na hlasování, vznikla by napříč politickým spektrem vzácná shoda. Ne na zmrazení platů, samozřejmě. Na tom, že celá věc je mimořádně složitá, zaslouží si další odbornou diskusi a bude nejlepší vrátit ji k dopracování. V tom jsou čeští poslanci tradičně jednotní skoro stejně obdivuhodně, jako byli tentokrát jejich maďarští kolegové při hlasování o vlastních peněženkách.
Maďaři jsou neuvěřitelní frajeři!
Pavel Ďuran
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