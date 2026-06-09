Premium

Získejte všechny články
jen za 49 Kč/měsíc

Co takhle snížit si platy?

Mířím tím na naše poslance. Zatímco těm příjmy vesele rostou, tak kolegové z V4 (Maďaři) si své platy snížili.

O neuvěřitelných 40 %!

Maďarští poslanci si snížili platy o 40 procent

Jak si tedy dnes aktuálně váží státy V4 svých zastupitelů. Resp. jak si zastupitelé jednotlivých států (protože stejně jako u nás o svých příjmech rozhodují sami) váží sami sebe? O pomoc jsem požádal AI; z jejího souhrnu vyplývá, že pokud jde jen o základní plat poslanců, tak do snížení svých platů byli na tom nejlépe právě Maďaři, druzí jsme byli my, pak Slováci a na chvostu Poláci.

Dnes jsme příjmovými premianty my, za námi Slováci, až poté Maďaři a Poláci opět tabulku uzavírají. Jsou tady ještě samozřejmě „nějaké“, a to nikoli zcela zanedbatelné, náhrady.

Typ příjmu / náhrady (měsíčně, v CZK)ČeskoMaďarsko (před změnou)Maďarsko (po změně)SlovenskoPolsko
Základní plat poslance115 000150 00089 00099 70079 300
Reprezentační a stravovací paušál17 100n/an/asoučást paušálních náhrad24 800
Cestovní náhrady42 600–63 900n/an/asoučást paušálních náhradn/a
Paušální náhrady celkemcca 59 700–81 000n/asníženy (viz níže)66 500 (Bratislava) / 77 600 (mimo BA)24 800
Příspěvek na asistenty / zaměstnanceaž 26 600součást benefitůo 30 % nižší než dříve99 700součást kancelářského paušálu
Kancelářské nákladynaturální plněnízvláštní rozpočeto 52 % nižší než dřívesoučást balíku 99 700142 800
Příspěvek na bydleníindividuálníexistovalo 31 % nižší než dřívesoučást paušáluaž 26 900
Mobilní telefonhrazeno dle pravidel Sněmovnyhrazenzrušenosoučást náhradn/a
Celkové přímé peněžní příjmy poslance174 700–196 000min. 150 000 + benefitymin. 89 000 + snížené benefity166 200–177 300104 100–130 900
Celkové veřejné prostředky včetně kanceláře a asistentů201 300–222 600nelze přesně určitnelze přesně určit265 900–277 000246 900–273 700

Poznámka: n/a je zkratka z angličtiny „Not Available“ nebo „Not Applicable“ a znamená, že údaj není veřejně dostupný (Not Available) nebo nelze ho z dostupných zdrojů přesně vyčíslit.

Závěrem mi dovolte podotknout, že v maďarském parlamentu hlasovalo všech 189 přítomných poslanců pro snížení vlastních platů.

Český čtenář při této informaci zpravidla zkontroluje datum vydání článku, zda nejde o aprílový žert, případně zda se omylem nejedná o scénář politické satiry. V Poslanecké sněmovně by totiž už samotný návrh na pouhé zmrazení platů vyvolal ústavní, ekonomickou i antropologickou debatu o tom, zda je vůbec možné po zákonodárci požadovat takto drastickou oběť.

Nejprve by zazněly projevy o ochraně nezávislosti mandátu, následovaly by varovné analýzy o hrozícím odlivu talentů z politiky do soukromého sektoru a několik poslanců by upozornilo, že za současných podmínek už dnes vstupují do politiky prakticky jen idealisté, dobrodruzi a lidé, kteří si špatně spočítali hypotéku. Návrh by putoval mezi výbory, expertními skupinami a legislativci tak dlouho, až by se ukázalo, že zmrazení platů je sice technicky možné, ale vyžaduje kompenzační mechanismus, valorizaci kompenzačního mechanismu a mimořádnou valorizaci valorizace.

A když by konečně došlo na hlasování, vznikla by napříč politickým spektrem vzácná shoda. Ne na zmrazení platů, samozřejmě. Na tom, že celá věc je mimořádně složitá, zaslouží si další odbornou diskusi a bude nejlepší vrátit ji k dopracování. V tom jsou čeští poslanci tradičně jednotní skoro stejně obdivuhodně, jako byli tentokrát jejich maďarští kolegové při hlasování o vlastních peněženkách.

Maďaři jsou neuvěřitelní frajeři!

Autor: Pavel Ďuran | úterý 9.6.2026 7:48 | karma článku: 7,25 | přečteno: 71x

Další články autora

Pavel Ďuran

Dar – ten danajský

Dětem a jejich potomkům jsme pořídili k Vánocům 2025 „DAR“. Jedněm i druhým mladým jsme zaplatili lezní zájezd k moři.

7.6.2026 v 17:45 | Karma: 17,82 | Přečteno: 337x | Diskuse | Společnost

Pavel Ďuran

K televizním soutěžím

Dovoluji si tímto přidat malinko něco ze svých postřehů ke dvěma příspěvkům kolegy Milana Hausnera na téma televizních soutěží.

7.6.2026 v 9:25 | Karma: 16,10 | Přečteno: 374x | Diskuse | Společnost

Pavel Ďuran

Bezprecedentní všivárna

Poletí Petr Pavel s vládní delegací na summit NATO do Ankary? Nepoletí? A kdy o tom vláda Andreje Babiše rozhodne?

2.6.2026 v 10:10 | Karma: 14,64 | Přečteno: 571x | Diskuse | Politika

Pavel Ďuran

Dvě cesty, jedna republika

Zcela hypotetická úvaha: zatímco předseda Senátu na Tchaj-wanu je, předseda Sněmovny se do Ruska, ať mu jeho příklon k té velké zemi podsouvají mnozí, nechystá.

1.6.2026 v 14:04 | Karma: 16,67 | Přečteno: 321x | Diskuse | Politika

Pavel Ďuran

Podepíše – nepodepíše?

Odvody podnikatelů na sociální pojištění se vrátí na loňskou úroveň. V úterý o tom po vrácení návrhu Senátem rozhodla Sněmovna.

27.5.2026 v 7:25 | Karma: 12,76 | Přečteno: 305x | Diskuse | Politika
Další články autora

Nejčtenější

Patří k nejjedovatějším na světě. Teď tyto houby začínají růst i v Česku

Pavučinec plyšový, smrtelně jedovatá houba.
1. června 2026  9:56

Smrtelná dávka je přibližně 30 gramů. Řeč je o muchomůrce zelené, která je nejjedovatější houbou na...

Po deštích se lesy plní houbami. Tady mají Pražané největší šanci na plný košík

ilustrační snímek
8. června 2026

Počasí posledních dnů jako by si čeští houbaři sami vymodlili. Kombinace vydatných dešťů a...

Pražská muzejní noc 2026: Na Florenci se chystá videomapping zdarma, zahraje i Lake Malawi

Festival Signal rozzářil centrum Prahy (15. října 2015).
8. června 2026  9:51

Více než 60 muzeí, galerií a dalších kulturních institucí otevře své brány netradičně v nočních...

Máte řidičák na traktor? V Čáslavi si můžete vyzkoušet své umění za volantem veteránů

Akce Pradědečkův traktor vždy přitáhne hodně návštěvníků.
1. června 2026  11:29

Zkuste najít kluka, který by se alespoň jednou v životě nechtěl posadit za volant traktoru. V...

5 pražských popravišť. Kde se obecenstvo rvalo o provaz oběšencův nebo kde kradli nebožtíky?

Údajné zobrazení popraviště U Bulhara na Žižkově. Autor si dal záležet, aby...
1. června 2026  9:28

Po symbolech sedmadvaceti popravených českých a moravských pánů na Staroměstském náměstí šlapeme...

Na čtyřproudovce mimo obec srazilo auto chodkyni, žena zemřela. Policie hledá svědky

Auto se střetlo s chodkyní na výpadovce na Lišov. Mladá žena na místě zemřela.
9. června 2026  9:15,  aktualizováno  9:15

Tragickou nehodu od nočních hodin vyšetřují policisté z Českých Budějovic. Na silnici od krajského...

Solární podnik Brna chce zaniknout a potíže i dluhy přehodit na mateřskou firmu

Instalace solární elektrárny s bateriovým systémem v Horních Měcholupech v Praze
9. června 2026  9:08,  aktualizováno  9:08

K postupnému zániku směřuje čtyři roky fungující městský podnik Sako Brno Solar. Brněnští politici...

Zlínský kraj sceluje baťovský areál. Od města kupuje 23. budovu, zvětší parkoviště

Budova číslo 23 ve zlínském baťovském areálu mění majitele. Město Zlín ji za...
9. června 2026  9:08

Budova číslo 23 ve zlínském baťovském areálu mění majitele. Město Zlín ji za 146 milionů korun...

Tragédie na Litoměřicku. Po čelním střetu s autem zemřela cyklistka

Čtyřiasedmdesátiletý cyklista vjel vozidlu do jízdní dráhy, na místě zemřel.
9. června 2026  9:07,  aktualizováno  9:07

Tragická dopravní nehoda se stala v pondělí odpoledne na Litoměřicku. Po čelním střetu s osobním...

Ideální na snídani i rychlou večeři? Test čerstvých sýrů s jogurtem Hollandia
Ideální na snídani i rychlou večeři? Test čerstvých sýrů s jogurtem Hollandia

Jemná krémová textura, svěží chuť a univerzální využití v každodenní kuchyni. Redakce eMimina otestovala dva čerstvé sýry s jogurtem od české...

Pavel Ďuran

  • Počet článků 557
  • Celková karma 20,46
  • Průměrná čtenost 1296x
Je mi 63 let. Dívám se a občas i vidím.

Seznam rubrik

Bloger roku 2024
Blogera roku 2025

Nepřehlédněte

Mohlo by Vás zajímat

Další weby

Nastavte si velikost písma, podle vašich preferencí.