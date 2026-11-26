Český rozhlas se připravuje na nedostatek peněz. Zvyšováním výdajů
Milion chvilek pro demokracii uspořádal dokonce na Letné podle médií „největší demonstraci od roku 1989“.
Vedle ohrožení nezávislosti veřejnoprávních médií jsme byli upozorňováni také na ekonomické důsledky této změny. Pokud dostanou méně peněz, než kolik dnes získávají od plátců koncesionářských poplatků, může dojít k omezování vysílání, rušení pořadů či propouštění zaměstnanců.
A pak si člověk otevře Novinky a dočte se, že Český rozhlas zvyšuje mzdy a zaměstnanecké benefity. Polepší si všichni zaměstnanci bez výjimky.
Český rozhlas zvyšuje platy, zaměstnanci si polepší bez výjimky.
Přiznám se, že mi to nějak nejde dohromady…
Průměrná hrubá měsíční mzda v Českém rozhlase se má zvýšit z 55 300 na 57 300 korun. Hodnota flexipasů vzroste z 12 na 16 tisíc korun ročně, příspěvek na penzijní připojištění z 1 900 na 2 000 korun měsíčně a stravenkový paušál ze 120 na 130 korun.
Dovolím si malé srovnání s vlastní osobou. Vím, že míchám tak trochu jablka s hruškami, že práce zaměstnance ČRo je něco jiného než práce operátora výroby v nějaké fabrice. Ale i v rozhlase jistě pracují zaměstnanci, jejichž pracovní náplň tvoří převážně rutinní činnosti, byť zpravidla méně fyzicky náročné než práce ve výrobě.
Pojďme tedy na to srovnání:
|Já
|Český rozhlas (nově)
|Hrubá měsíční mzda
|33 200 Kč
|57 300 Kč (průměr)
|Příspěvek na penzijní připojištění měsíčně
|500 Kč
|2 000 Kč
|Příspěvek na stravu denně
|80 Kč
|130 Kč
|Flexipasy ročně
|0 Kč
|16 000 Kč
Při započtení 220 odpracovaných dnů za rok činí celková roční hodnota uvedených zaměstnaneckých benefitů v mém případě 23 600 korun, v případě zaměstnance Českého rozhlasu při jejich plném čerpání 68 600 korun.
Tedy téměř trojnásobek.
Jen samotná roční hodnota těchto benefitů v Českém rozhlase odpovídá více než dvěma mým hrubým měsíčním mzdám.
Pokud bychom sečetli hrubou mzdu a nominální hodnotu uvedených benefitů, dostali bychom se k následujícím částkám:
- Já: 422 000 Kč ročně.
- Zaměstnanec Českého rozhlasu s průměrnou mzdou: 756 200 Kč ročně.
Rozdíl činí 334 200 korun za rok.
Za svůj pracovní život si navíc nepamatuji, že by mi zaměstnavatel někdy meziročně zvýšil mzdu o čtyři procenta. Zpravidla to bývalo jedno až dvě procenta. O flexipasech v hodnotě dvanácti tisíc korun ročně jsem si mohl nechat zdát, natož o šestnácti tisících.
Český rozhlas přitom argumentuje tím, že jeho mzdy porostou pomaleji, než má podle prognóz růst průměrná mzda v České republice.
Nuže, přeji všem zaměstnancům v České republice, aby se tato prognóza naplnila i na jejich výplatních páskách. Obávám se však, že mnozí z nich budou opět sledovat růst průměrné mzdy pouze prostřednictvím statistických údajů.
Nejde mi ovšem o to, abych zaměstnancům Českého rozhlasu záviděl jejich příjmy. Ani netvrdím, že by kvalifikovaní pracovníci veřejnoprávních médií neměli být dobře zaplaceni.
Jde mi o něco poněkud jiného.
Kdyby můj zaměstnavatel očekával v dohledné době výrazný pokles příjmů, sotva by nás svolal, aby nám oznámil, že nám všem zvýší mzdy, přidá na stravování, čtyři tisíce ročně na volnočasové aktivity a ještě nám přilepší na důchod. Spíše bych očekával, že nám vysvětlí nutnost šetřit.
V Českém rozhlase se zřejmě rozhodli postupovat jinak.
Samozřejmě vím, že změna systému financování ještě nemusí být definitivní a že Český rozhlas zatím hospodaří podle stávajících pravidel. Také vím, že část benefitů je hrazena ze sociálního fondu, v němž mohou být prostředky z předchozích let.
Zajímalo by mě ovšem, jak vysoké rezervy se v tomto fondu podařilo vytvořit v době, kdy jsme byli opakovaně upozorňováni na nedostatečné financování veřejnoprávních médií a na nutnost zvýšení koncesionářských poplatků, k němuž nakonec došlo za Fialovy vlády v roce 2025.
Každopádně se nemohu zbavit dojmu, že pokud někomu reálně hrozí tak výrazný pokles příjmů, jak je nám prezentováno, měl by se na tuto eventualitu připravovat poněkud jiným způsobem než navyšováním výdajů.
Dokážu pochopit argumentaci o potřebě zachovat redakční nezávislost veřejnoprávních médií. To je legitimní téma k diskusi. Poněkud méně už chápu, jak se zachováním nezávislosti veřejnoprávního vysílání souvisí navýšení hodnoty flexipasů o třiatřicet procent.
Nebo snad jejich dosavadní výše ohrožovala objektivitu zpravodajství?
Ať už budeme Český rozhlas financovat prostřednictvím koncesionářských poplatků, nebo prostřednictvím státního rozpočtu, v konečném důsledku jej budeme financovat my, občané. Domnívám se tedy, že máme právo ptát se nejen na to, zda má Český rozhlas dostatek peněz, ale také na to, jak s nimi hospodaří. A pokud nám jeho vedení tvrdí, že v důsledku snížení příjmů bude možná nuceno omezit vysílání, rád bych věděl, zda předtím vyčerpalo jiné možnosti úspor.
Zatím to totiž vypadá, že omezování vysílání je v případě nedostatku peněz představitelné, zatímco omezení růstu zaměstnaneckých benefitů nikoliv.
A na závěr jedna ryze osobní otázka: O kolik vám hodlá váš zaměstnavatel v příštím roce zvýšit mzdu? O dvě, čtyři, nebo šest procent? Nebo snad o víc? Polepšíte si o dva tisíce korun měsíčně?
U penzistů už přibližně víme, o kolik si polepší. O něco málo více než o tři stovky. A možná dostanou dvě tisícovky jednorázově.
A kolik se kolem toho nadělá povyku…
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