Česká televize, stávkuj! A hlavně nepřestávej!
Konečně!
Po letech usilovného vysílání, během nichž nás veřejnoprávní obrazovka zahrnovala svou péčí, se její zaměstnanci rozhodli dopřát divákům něco, co už dávno nepoznali. Úlevu. Původně jsem se obával, že stávka způsobí nenahraditelné škody. Že přijdeme o některé pořady, bez nichž by se česká společnost mohla zhroutit. Že nám nebude mít kdo vysvětlovat, co si máme myslet o událostech doma i ve světě. Že z obrazovek zmizí tváře, které vídáme častěji než vlastní příbuzné.
A pak jsem si přečetl dnešní program. Přátelé, to není stávka. To je kulturní revoluce!
Česká televize totiž přišla na něco převratného. Že když se přestane tolik snažit, může být její vysílání docela snesitelné. Samozřejmě, že úplně bez práce to nejde. Někdo musí zmáčknout tlačítko, aby se spustila repríza. Ale to je činnost, kterou by při troše zaškolení zvládl i vrátnej. A možná by přitom ještě stihl uvařit si kafe.
Největší radost mi ovšem udělalo zjištění, že ani v této mimořádně vypjaté situaci Česká televize nezapomněla na své nejvyšší poslání. Na StarDance. Ano! Zatímco zaměstnanci bojují za své požadavky, zatímco je ohrožen chod veřejnoprávní instituce a nad Kavčími horami se stahují temná mračna, národ se může uklidnit.
StarDance XIV… kolem dokola dnes poběží hned dvakrát!
Poprvé v 11.50, podruhé ve 20.05. Aby nedošlo k nedorozumění: nejde o dvě reprízy celého tanečního večera. To by bylo příliš velké štěstí najednou. Jsou to krátké pořady ze zákulisí soutěže, dokonce různé díly. Ale snad právě proto je jejich dvojí zařazení tak důležité.
Člověk by si totiž mohl během stávky začít klást nepříjemné otázky. Třeba k čemu všemu vlastně Českou televizi potřebujeme. A tomu je nutné zabránit. Nejlépe pohledem na taneční parket.
Osobně bych ovšem doporučoval mnohem odvážnější řešení. Když už se pořad jmenuje Kolem dokola, proč ho nevysílat skutečně kolem dokola? Ráno, v poledne, večer. V pravidelných intervalech. Mezi jednotlivými díly by mohl běžet nápis: „Česká televize stávkuje. Děkujeme za pochopení.“ A pod ním by se někdo otáčel v rytmu valčíku. Konečně by název pořadu odpovídal skutečnosti.
Ale vraťme se k samotné stávce: její organizátoři se podle mého názoru dopustili jedné zásadní chyby. Oznámili, že protest potrvá pouhých čtyřiadvacet hodin.
Tak krátce?
To si snad dělají legraci! Vždyť Česká televize má jedinečnou příležitost ukázat, že dokáže fungovat i bez toho, aby neustále něco vyráběla, komentovala, vysvětlovala, analyzovala a především sama sebe přesvědčovala o vlastní nepostradatelnosti. A teď to nejdůležitější: možná by tak fungovala dokonce lépe.
Stačilo by sáhnout do archivu. Tam se válí tolik kvalitních pořadů, že by se z nich dal sestavit program na několik let dopředu. A kdyby některý divák náhodou poznal, že něco vidí podruhé, mohli bychom ho uklidnit. Vždyť opakování je matka moudrosti.
Ostatně veřejnoprávní televize už tuto zásadu dávno pochopila. Jen ji dosud nedovedla k dokonalosti.
Stávka jí nabízí ideální příležitost. Navrhuji proto, aby zaměstnanci své požadavky zásadně nerozmělňovali. Aby nepřistupovali na žádné kompromisy. Aby se nenechali uchlácholit sliby vedení ani politickými proklamacemi.
A především aby se nevraceli do práce.
Aspoň ne tak rychle. Neboť zatímco oni chtějí svou stávkou dokázat, jak jsou pro diváky důležití, mohlo by se stát něco strašlivého: diváci by zjistili, že jim stávka vlastně docela vyhovuje. A pak by mohl nastat skutečný problém. Ne pro televizní publikum, ale pro samotnou Českou televizi.
Někdo by totiž mohl položit otázku, proč máme platit za nepřetržitý provoz instituce, jejíž program se nám začne líbit právě ve chvíli, kdy část zaměstnanců přestane pracovat. To by byla otázka velmi nepříjemná.
A možná dokonce veřejnoprávní.
Proto dnes zaměstnancům České televize držím palce. Vydržte! Nepolevujte! Bojujte! A pokud možno stávkujte imrvére.
Protože jestli mě dnešní program o něčem přesvědčil, pak o tom, že největším nebezpečím pro kvalitu vysílání České televize by mohl být konec její stávky.
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