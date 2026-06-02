Bezprecedentní všivárna
Již po mnohokráte opakuji, že jde o zcela nesmyslný spor. Petr Macinka se chová jako Edmond Dantès, který se mstil těm, kdo ho zradili. Macinka se mstí prezidentu Petru Pavlovi za to, že neučinil jeho nominanta ministrem. A na summitu NATO ho nechce. Má navrch, protože je členem vlády, která o tom rozhoduje.
Petr Pavel je připraven chránit své údajně oprávněné zájmy kompetenční žalobou. Prostě nabonzuje vládu ČR Ústavnímu soudu. Tedy stane se zároveň Danglarsem, Mondegem a Caderoussem a osloví Villeforta (v naší době a v našich podmínkách ÚS), aby rozhodl.
Že Ústavní soud rozhodne ve prospěch Petra Pavla je zřejmé – nakonec sami ústavní soudci už dopředu dali prezidentovi jakýsi „manuál“, jak má kompetenční žalobu formulovat, aby měla naději na úspěch. Tedy dopadne to velmi pravděpodobně stejně jak v tom nádherném Dumasově románu Hrabě Monte Cristo - Villefort rozhodne ve prospěch práskačů – tady práskače.
Co ale jednoznačně považuju za bezprecedentní lumpárnu je fakt, že vláda měla původně o spoluúčasti prezidenta na summitu rozhodovat 8. 6. A teď se ten termín má měnit, má to být o cca 10 dní později.
Ústavní soud není Villefort (ten rozdíl činí zhruba 200 let), který rozhodl o osudu Edmonda Dantèse v jediné vteřině.
Stihne to ÚS?
Osobně si myslím, že je rozhodnuto dávno: vláda Andreje Babiše Petra Pavla na summitu v Ankaře prostě nechce, ať z jakkoli nízkých (?) pohnutek. Ústavní soud má dlouhodobě připraveno zdůvodnění, proč by tam jet měl.
Takže to stihne.
Domnívám se, že vláda naší země stanovisko ÚS (v tomto případně neuvěřitelně rychlé) bude muset respektovat – ale pak já osobně bych v tom nechal našeho prezidenta skutečně vymáchat. Nechť si vládním speciálem do Turecka letí sám, nechť tam vypráví cosi o přijetí eura a jak je pro Evropskou federaci.
A při slavnostní večeři mu přeju DOBROU CHUŤ!
Závěrem:
Dovolte mi říci, opakuju to znovu, že konání aktuální vlády naší země považuju za neskutečnou lumpárnu. Navíc zbytečnou, protože nic nezmění. Nerozumím snaze pana prezidenta dostat se do Turecka (to je prostě odvetnej truc, což o jeho charakteru příliš nesvědčí), ale budiž.
Petra Pavla jsem za prezidenta této země volil, ale slibuju, že to bylo naposled. Že mu za ušlechtilého protikandidáta nebude s to vládní koalice postavit nikoho přijatelného je myslím si zřejmé. Že by ODS poslala do prezidentského souboje třeba Petra Fialu – což by svou logiku mělo – si nemyslím.
Nicméně já osobně bych raději volil právě jeho!
Pavel Ďuran
