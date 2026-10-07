Antibabiš? Kdepak - jen se o Babišovi pořád mluví. Předvolební kampaň!
Naše opozice vyvolala mimořádnou schůzi k vyslovení nedůvěře vládě. Trvala tři dny. Těsně před tím, 28. 9., se odehrála na Staroměstském náměstí v Praze demonstrace Milionu chvilek. Docela mne mrzí, že z ní nějakou sugestivní reportáž na tento web nepřinesl kolega Flaška nebo Cilich, kteří se na Staromák dle vlastního vyjádření chystali. Nicméně ono asi nebylo o čem moc referovat – z mého nesoudného pohledu to bylo patrně docela fiasko.
Zkusím to srovnat s něčím naprosto nesrovnatelným – v tentýž den, kdy se odehrávala v Praze demonstrace milionu chvilek, na níž v půldruhamilionové Praze dorazilo možná dva tisíce lidí, jsme v Žatci, zhruba osmnáctitisícovém městě, slavnostně otevírali víceúčelové hřiště při ZŠ Jižní. Tzn. jde o akci, která zajímá obyvatele jediného sídliště mezi ulicemi Husova a Volyňských Čechů, v němž mohou žít tak tři tisícovky lidí.
Pro masochisty přidávám i cca pětiminutové video, jež jsem svejma už roztřesenejma ručkama na této akci pořídil:
Co z toho vyplývá? Jestli na celostátně svolávanou demonstraci, na kterou Milion chvilek lákal na setkání s ‚tisíci dalších lidí z celé republiky‘, dorazilo podle médií něco přes tisíc účastníků, pak si dovolím její návštěvnost označit za fiasko.
Prostě nepovedená předvolební kampaň…
Vraťme se pak do Poslanecké sněmovny, která se sešla kvůli vyjádření nedůvěře vlády. A jsme u názvu článku:
„Naše politika nebude Antibabiš.“
Tak zněl v lednu letošního roku titulek rozhovoru s novým předsedou ODS Martinem Kupkou. Sám Kupka vysvětloval, že pravicová politika se nemá definovat kritikou, ale vlastními řešeními. Výborně.
O osm měsíců později vystoupil Martin Kupka ve Sněmovně jako zástupce opozice při pokusu o vyslovení nedůvěry vládě Andreje Babiše. A člověk měl chvílemi pocit, že slovo „antibabiš“ sice ODS „zakázala“, ale zapomněla to říct svému předsedovi. Kupkův úvodní projev trval přibližně čtyřicet minut. Samotné příjmení Babiš v něm ve všech pádech zaznělo 29x.
To máme jednoho Babiše přibližně každou minutu a dvacet sekund.
A aby náhodou vznikla nějaká delší babišuprostá mezera, pomohl si předseda ODS ještě Agrofertem a výrazem „Babišistán“. Ten použil hned čtyřikrát.
Hned na začátku Kupka vymezil tři hlavní důvody pro vyslovení nedůvěry. Jedním z nich byl výslovně „střet zájmů Andreje Babiše“. Později svůj argument vystupňoval až k prohlášení, že Česká republika není Agrofert, není majetkem Andreje Babiše a „není a nebude Babišistán“. Samozřejmě.
Ale hlavně žádný antibabiš…
A potom přišel Vít Rakušan. Ten na to šel jinak: zatímco Kupka o Babišovi převážně mluvil, Rakušan se rozhodl, že bude převážně mluvit k Babišovi. Jeho zhruba dvacetiminutové vystoupení začíná otázkou: „Co jsme slyšeli od pana premiéra Babiše?“ A potom se rozjede konstrukce založená na přímém oslovování premiéra: pane premiére, vy, vaše vláda, vaše politika, vaše zájmy…
Proto je zajímavé, že mechanické hledání slova Babiš dává u Rakušana úplně jiné číslo než u Kupky. Příjmení Babiš zaznělo v jeho souvislém projevu jen třikrát. Jenže z toho by vznikl dokonale zavádějící titulek: Rakušan zmínil Babiše za dvacet minut jen třikrát.
Ve skutečnosti je totiž Babiš osobním adresátem podstatné části projevu. Rakušan proti sobě opakovaně staví dva pohledy a přímo premiéra oslovuje. Oficiální stenozáznam zachycuje celé vystoupení od úvodního „pana premiéra Babiše“ až po jeho závěr.
A právě tady začíná být celé zaklínání se slovem „antibabiš“ docela zábavné.
Tak si to shrňme: předseda ODS Martin Kupka říká: „Naše politika nebude Antibabiš.“ O několik měsíců později přednese přibližně čtyřicetiminutový projev, ve kterém 29x explicitně zazní Babišovo příjmení, k tomu čtyřikrát „Babišistán“ a opakovaně Agrofert. Předseda STAN Vít Rakušan pak během přibližně dvacetiminutového projevu sice vysloví příjmení Babiš jen třikrát, ale značnou část řeči koncipuje jako přímé oslovení premiéra.
To samozřejmě samo o sobě nedokazuje, že opozice nemá žádný jiný program. Jsem natolik rovný, že vím, že něco takového z pouhých dvou parlamentních projevů nelze dovozovat. Navíc šlo o schůzi o nedůvěře Babišově vládě, takže je naprosto přirozené, že premiér byl jedním z hlavních předmětů kritiky. Návrh ostatně společně podalo 92 poslanců ODS, STAN, Pirátů, KDU-ČSL a TOP 09.
Ale něco ty projevy přece jen ukazují.
Když představitelé opozice odmítají nálepku „antibabiš“, je fér rozlišovat dvě různá tvrzení: „Antibabiš není náš program.“ a „Naše současná politická komunikace není výrazně soustředěna na Andreje Babiše.“
První tvrzení nelze z těchto dvou projevů ani potvrdit, ani vyvrátit. U druhého už stačí otevřít stenozáznam. A počítat. 29x!
Nepovedená předvolební kampaň…?
A pak tu máme našeho pana prezidenta, který do nadcházejících voleb hodil doslova vidle. Nad účastí ve volbách v jeho obci dal přednost konkurovat beduínům na velbloudech svou osobní přítomností na milované motorce. Já už jsem na těchto stránkách k tomu svoje napsal, považuju to za naprosto fatální chybu hlavy státu. Kolega Pavel Dvořák se pod mými nedávnými příspěvky vyjádřil v tom smyslu, že kdyby šlo hlasovat on-line, žádný problém by nenastal. Tímtéž hájí svého chotě i Eva Pavlová. A já s nimi souhlasím. Už přede dvěma roky jsem v diskusi pod svým článkem „Korespondenční volba? Jsem stoprocentně pro!“ Martinu Rakoušovi (Korespondenční volba ano, ale pro všechny. Takto volit by měl mít možnost každý občan ČR…) napsal (10. leden 2024, 0,09 hodin): „Martine, my se tady opájíme údajnou digitalizací, ale volit tak nelze. I mně by vyhovovalo, kdy bych si sedl k počítači a odvolil.“
Jenomže ta pravidla takhle nastavená dnes prostě nejsou!
A volat po nich a omlouvat jejich absencí hlavu státu na neúčasti při volbách týden před nimi mi přijde prostě úsměvné. Nechci se teď bavit o volbách do Senátu, ale ty komunální, ty do zastupitelstev obcí, jsou často degradovány na volby jakési druhé kategorie.
Mám zcela odlišný názor: považuju je totiž za druhé nejdůležitější, jichž máme tu čest se účastnit! Volba prezidenta? Bože, vždyť je téměř jedno, jestli se jím stane Petr nebo Pavel (nebo oba…), volba do Evropského parlamentu je pak doslova fraška. Ale po volbách do PS za ty nejpodstatnější považuji právě volby do zastupitelstev obcí – ty se nás, běžných lidí, dotknou nejvíce! V nich zvolení zastupitelé, které většinou dobře známe, se budou bít za to, aby se v naší obci, v našem městě, žilo dobře. Proto jsem v tomto příspěvku cíleně použil srovnání Žatce a Prahy ze dne 28. září.
Víc k tomu asi nemám, co dodat…
P.S.: Ještě maličkost: jak je to vlastně s elektronickým hlasováním v Evropě? Kde bychom se mohli případně učit? Poradila mi AI…
„Plošně přes internet se volí především v Estonsku, kde mohou občané hlasovat z vlastního počítače a systém se používá už od roku 2005; elektronický hlas lze navíc opakovaně změnit a případným osobním hlasováním jej nahradit. Ve Švýcarsku je internetové hlasování dostupné jen omezeně v některých kantonech a pro vybrané skupiny voličů, ve Francii jej mohou při některých volbách využívat Francouzi žijící v zahraničí.
Norsko internetové hlasování zkoušelo při komunálních volbách v roce 2011 a parlamentních volbách v roce 2013, poté však experiment ukončilo; jako důvody uvádělo mimo jiné nedostatečný přínos pro volební účast a obavy spojené s bezpečností a tajností hlasování.
Estonsko tak zůstává v Evropě spíše výjimkou než pravidlem. Ani tam není systém bez výhrad – diskutuje se zejména o kybernetické bezpečnosti, tajnosti hlasování a možnosti nátlaku na člověka, který volí doma. Přesto jej Estonci používají masově; v parlamentních volbách roku 2023 už bylo přes internet odevzdáno více hlasů než klasicky na papíře.“
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