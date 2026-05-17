Absurdní…
Mimopražští ať tento můj příspěvek snad ani nečtou…
Zásadním problémem je totiž klimatizace, jíž dva vozy lanovky mít nebudou. Dopravní podnik hlavního města se k tomu už jednou vyjádřil, a to v příspěvku „Pojízdný skleník? Nová lanovka na Petřín jezdí zatím maskovaná a bez lidí, už ale má své kritiky“.
Z něj cituji:
„Ke kritikům chybějící klimatizace patří i pražský opoziční zastupitel Ondřej Prokop (ANO), který mluví o FATÁLNÍ CHYBĚ. Vznikají online mapy klimatizovaných linek, na dozorčí radě dopravního podniku řešíme vybavenost a modernizaci vozů v tomto směru před každým létem. A teď nám na Petříně vznikne pojízdný skleník? To je snad vtip, řekl (tohle dodávám já…) tenhle prudkej inteligent Novinkám.“
Petřínská lanovka byla otevřena roku 1891 u příležitosti Jubilejní zemské výstavy a výstavby Petřínské rozhledny. Původně fungovala na principu vodní převahy – horní vůz se naplnil vodou, svou vahou sjel dolů a vytáhl druhý vůz vzhůru. Ve své době šlo o nejdelší lanovou dráhu v Rakousku-Uhersku a rychle se stala oblíbenou atrakcí Pražanů i návštěvníků města.
Obrázky generovány službou ChatGPT Plus
Po první světové válce však provoz skončil a trať postupně chátrala. Nový život dostala až v roce 1932, kdy ji Elektrické podniky hlavního města Prahy kompletně přestavěly a elektrifikovaly. Lanovka tehdy získala podobu, kterou v zásadě známe dodnes. Největší katastrofa přišla roku 1965, kdy po silných deštích došlo k sesuvu petřínského svahu. Koleje se zdeformovaly a provoz musel být zastaven na dlouhých dvacet let.
Obrázek generován službou ChatGPT Plus
Obnovení se Petřínská lanovka dočkala až v roce 1985.
Zdroj: commons.wikimedia.org
Tehdy jsem se s ní svezl poprvé v životě i já. A to byl pro mne ten kopeček nad Újezdem docela ikonickým vrchem. Byl jsem mladej kluk, Petřín byl kopcem pražských milenců, pěšky jsem ho vylezl (žádná lanovka nejezdila…) ve stovkách případů. Dokonce jsem s ním úspěšně absolvoval i výstup na Mount Everest (kdo z Vás může říct, že vyšplhal na nejvyšší horu světa? Já jo!), když se roku 1983 u příležitosti 30. výročí prvovýstupu na Everest Edmundem Hillarym a Tenzingem Norgayem konala recesisticko- sportovní akce, v níž šlo o opakované výstupy z Újezdu na Petřín, kdy se sčítalo převýšení a jejímž cílem bylo „nastoupat Everest“ — 8 848 metrů. Organizoval to tehdy Gymnasion klub.
Mapa generována službou ChatGPT plus
Umíte si představit, co to bylo vylézt na Petřín 87x (a slézt z toho kopce zpátky?) Bez klimatizace? A tady je debata o 4 minutách jízdy… můj Bóže…
Dopravní podnik hlavního města Prahy jednoznačnou záležitost do bezvědomí vysvětluje. Obhajuje.
Nemá absolutně proč!
Jsem člověk, který osobně zná dnešního technického ředitele DPHMP Ing. Jiřího Šurovského. Poznal jsem ho jako študáka, který v Praze řídil tramvaj. Byl jsem i u toho, kdy díky svému vzdělání, své píli, zájmu o problematiku hromadné dopravy stoupal po hierarchickém žebříčku pražského DP vzhůru.
Byl to kluk, s nímž jsem tisíckrát nesouhlasil – a vždycky jsme se spolu dokázali bavit jako lidi. On mi vysvětlil svoje stanoviska, já jemu ta svoje.
Nesmyslná klimatizace na vozech lanovky na Petřín je v jeho gesci. A má tisíciprocentní pravdu!
Má-li v pražském zastupitelstvu nějakou možnost kecat do dopravy pan Ondřej Prokop (ANO), který o ní zjevně neví vůbec nic, pak je dobře, že se brzy komunálních voleb dočkáme.
A to jsem ten nenáviděnej ANOISTA…
Pavel Ďuran
Všechno je jednou poprvé
Nyní, po třiatřiceti letech i tak ještě mladé české parlamentní demokracie se naše jediná, nejspravedlivější, liberálně nejdemokratičtější opozice rozhodla změnit zvyklosti.
Pavel Ďuran
O solení na včerejším derby pražských S
Sůl nad zlato. Jenomže taky je pravda, že přesolený pokrm se nedá jíst. A v pražském Edenu se včera večer solilo opravdu fest.
Pavel Ďuran
K příběhu země se ztracenou duší Jana Urbana
Dovolil bych si tímto doplnit nebo i trochu dovysvětlit příspěvek kolegy Jana Urbana „Sudety: Příběh země, která ztratila svou duši a jejíž jizvy jsou viditelné dodnes“, který byl zveřejněn na tomto blogu 8. 5. 2026.
Pavel Ďuran
Pánové Babiš a Pavel se nedohodli
Oba jmenované pány jsem jmenoval v abecedním pořádku. To uvádím před tím, než mne někdo nazve zase dezolátem a koblihou. A komu tleskám.
Pavel Ďuran
O bonzáctví
Tak pan prezident zase spěchá žalovat. Nepochybně oprávněně se míní s kompetenční žalobou obrátit na Ústavní soud, neboť naše vláda ho nechce vzít s sebou na summit NATO do Turecka.
|Další články autora
Praha podporuje stovky dárců, za krev dostanou roční kupón zdarma. Kdo konkrétně ho získá?
Metropole znovu ocení dlouholeté bezpříspěvkové dárce krve. Celkem 321 lidí letos získá roční kupon...
Jak dobře znáte úspěchy českého hokeje?
Česká hokejová reprezentace má za sebou desítky nezapomenutelných momentů, které se zapsaly do...
Pánové, zahoďte džíny a přestaňte se pařit. Králem vedra je len, ramie nebo konopí
V létě vás před horkem nemusí chránit jen klasické bavlněné šortky a tričko. Existuje celá řada...
Praha otevře na dva dny muzea zdarma. Které umělecké expozice navštívíte bez placení?
Hlavní město se v květnu opět připojí k celosvětové iniciativě, jejímž cílem je přiblížit...
Levnější doprava pro lidi nad 70 let? Další pražská radnice spustila Senior taxi
Od začátku května mohou senioři z Praha 14 využívat novou službu Senior taxi. Lidé nad 70 let...
Malí sokoli si hoví v areálu elektrárny Dukovany 120 metrů nad zemí
Bezpečný domov. Pro sokoly stěhovavé má trochu jinou podobu, než si asi řada lidí představuje....
Expozice na přehradě Les Království na Trutnovsku zahájí sezonu 6. června
Prohlídková sezona expozice na přehradě Les Království na Trutnovsku začne 6. června. Protože počet...
Při nehodě na D6 auto skončilo na střeše. Zasahují záchranáři, dálnice je zavřená
Na dálnici D6 u Bošova na Karlovarsku havaroval osobní automobil, převrátil se na střechu. Dálnice...
Hradecký kraj posiluje terénní péči pro stárnoucí populaci, poptávka roste
V Královéhradeckém kraji stoupá zájem o terénní sociální služby pro seniory. Loni péči využilo přes...
Je vám přes čtyřicet? Soutěžíme o přírodní doplněk stravy MenoVit Balance
Období po čtyřicítce přináší řadu změn, které mohou ovlivnit fyzickou i psychickou pohodu. Dopřejte si proto přírodní podporu v čase, kdy ji vaše...
- Počet článků 547
- Celková karma 22,72
- Průměrná čtenost 1312x