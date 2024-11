93 % závazků z programového prohlášení splněno

Naše vláda jede na vlně euforie z vlastních úspěchů a já si stejně jako mnoho jiných připadám jako totální tupec, jestliže to nechápu.

Když ve volbách v roce 2021 konglomerát SPOLU dokázal drtivě porazit hnutí ANO asi o 2 % a spojil se s další koalicí PIRSTAN, aby spolu vytvořili tuto jedinečně úspěšnou vládu, odmítl jsem, i na těchto stránkách, nějakých 100 dní hájení - prohlásil jsem, že je to málo a že jim dávám rok. A až na drobné výjimky jsem ten rok skutečně mlčet dokázal.

Dál ale tu šílenou nekompetentnost pětikoalice nekomentovat nešlo. Osobně si myslím, že jediným, a to skutečně výrazným úspěchem Petra Fialy je ten fakt, že tuhle pětikoalici (dnes čtyřkoalici) dokázal po celé tři roky udržet pohromadě a přes četná protivenství ve Sněmovně prohlasovat zákony, nad jejichž dopady stydne v žilách krev.

Teď nevěří náš premiér průzkumům veřejného mínění (mimochodem není první z členů ODS – ty bagatelizoval např. i Mirek Topolánek nebo Petr Nečas, aby pak ve volbách statečně prohráli), což mne děsí z toho titulu, že se chvástá býti profesorem politologie.

Z mého pohledu je pak tato disciplína disciplínou naprosto podvodnou.

Statečně si tak na tomto místě troufám věštit z křišťálové koule, že ve volbách 2025 bude procentní rozdíl mezi koalicí SPOLU a hnutím ANO nikoli procenta 2, ale 10, a to tentokrát ve prospěch Andreje Babiše.

Ono se opravdu není čemu divit. Jestliže vezmu jako vládou podsouvaný fakt, že pod Fialovým vedením se za ¾ volebního období zvládlo splnit 93 % programového prohlášení, tak to teda muselo stát bezprecedentně za starou bačkoru.

Včera jsem hovořil o průzkumech veřejného mínění – a o tom, že docela sedí. Což pro současnou vládu, přes její chrabrá včerejší vyjádření, není lichotivé ani malinko. Co je ještě víc vypovídající, to jsou kurzy sázkových kanceláří: moc se těším na chvilku, až je na volby do PS zveřejní.

Jestliže jsem pak v závěru svého včerejšího příspěvku hovořil o fialovém hovězím dobytku, potom jsem zapomněl zmínit tu skutečnost, že reklama na proslulou švýcarskou čokoládu byla na určitý čas – několik let - stažena, neboť děti (nikoli v České republice) si mysleli, že je kráva opravdu fialová, nikoli hnědá. Jsem přesvědčen o tom, že v našich luzích a hájích si na takové oficiální zjištění počkáme (stran onoho kastráta tohoto domácího dobytčete mužského pohlaví) ještě ten jeden rok.

Ale dočkáme se a já se na to fakticky těším!