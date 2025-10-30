Chybí nám horizont!
Milí a vážení přátelé, sestry a bratři,
dnes jsem mohl alespoň částečně poděkovat těm, kteří mě do jisté míry vrátili mezi vás, a právě prožívám první chvíle po dietním slavnostním obědě ve svém bytě. Rád bych znovu poděkoval za vše — především za vaše modlitby, které byly velkou podporou. Byly podporou nejen pro mě, ale i pro lékaře. Vzpomínám si na slova dávných lékařů, přátel i své rodiny, především na pana doktora Šmída z Hradce Králové, našeho pediatra, který vždy, když dával pokyny mamince, říkával: „Anežko, pamatuj si, lékař léčí, Pán Bůh uzdravuje.“ Proto můj dík především patří Pánu Bohu.
Byly okamžiky, kdy jsem byl částečně přesvědčen, že se s vámi asi již nesetkám. Ale díky Bohu jsem poznal, že On dal, abych mohl spolu s vámi znovu prožívat chvíle, které jsou nadějí. Vidíme, že ve světě se láme ten velký ledový příkrov polopravd, manipulací a někdy i lží.
Na druhé straně jsme však svědky toho, že válečné utrpení, terorismus a vlna absolutní hrubosti nekončí. Pro nás by měla být výzvou Ježíšova slova — ta slova, která nás vedou k pokoře, abychom neviděli jen třísku v oku druhého, ale i velké trámy ve vlastním, které nás někdy překrývají.
Díky moderním sociálním sítím jsem mohl sledovat dění v církvi. Mrzí mě především, že česká redakce Vatikán News přináší jen minimum informací a neukazuje nám to, co bychom měli také zakoušet ze života církve.
Myslím, že je velmi důležité, jak papež Lev XIV. vstupuje do proudů, které hýbou světem — zůstává pevný, ví, co je mír, co je spravedlnost, a umí se vždy postavit na stranu utlačovaných, ponižovaných i zabíjených.
Jeho včerejší vystoupení, v němž odsoudil vlnu antisemitismu, která otřásá naším světem, považuji za veliký vklad do této doby. Kéž bychom si i my uvědomili, že tato situace vznikla i proto, že jsme zapomněli, jak důležitou roli v životě jednotlivce i společnosti hraje víra.
Často jsme se radovali z toho, že můžeme pochybovat, že můžeme být lhostejní. Ale vidíme, že naše společnost se nestala ateistickou kvůli pětistypětapadesáti ateistům. Nebudeme asi tvrdit, že podle těchto našich statistik vládne v naší zemi ateismus — musíme však bolestně konstatovat, že v naší společnosti, v naší vlasti (a jsou to sotva dva dny, co jsme slavili 28. říjen), vládne skepse, neúcta k druhému, vypjatý egoismus a nadutost.
Na druhé straně ale díky Bohu — i v této situaci je v naší zemi mnoho lidí, jak ukázala i jména vyznamenaných, kteří jsou světlem v temnotě.
Musíme si však přiznat, že je třeba změnit vztahy v našich rodinách i ve farnostech. A musíme si uvědomit, že stojíme v době, kdy se rodí nová mapa světa. Je to jeden z dokumentů papeže Lva XIV. se dotýká bolesti, kterou vytkl i synodálnímu procesu — nedostatek vzdělanosti.
V jeho tradici k nám promlouvá svatý Augustin, učitel Západu a Církve. Promlouvají k nám v této tradici i slavní teologové desátého století — Viktor, Richard a další ze školy svatého Viktora v Paříži. V této tradici k nám hovoří také svatý Albert Veliký a svatý Tomáš Akvinský.
Chybí nám horizont!
Nedokážu pochopit — vedle antisemitismu — ten neustálý odpor a neuvěřitelné pomluvy proti muži, který nám stavěl horizont před oči. Václav Havel hovořil o horizontu, jak o něm četl či slyšel z díla Heideggera nebo Husserla, a jistě k tomu přispěl i profesor Patočka či jeho zeť Jan Sokol.
Ale už svatý Albert Veliký a svatý Tomáš mluví o horizontu, kde se setkává svět viditelný se světem neviditelným — svět, který osvěcuje. A právě tento horizont, toto světlo, nám ukazuje veliké dílo stvoření. Zadívejme se takto na tuto skutečnost. Ano, tento absolutní horizont je Ten, který jest.
Život, který nemá zakotvený smysl, život, v němž není víra, je život bez naděje. A tam, kde chybí naděje, se vytrácí i láska. A právě láska! Vzpomeňme na slavnou Velepíseň lásky apoštola Pavla, která kdysi zazněla na Svatováclavské pouti ve Staré Boleslavi.
Tak jako mi bylo v nemocnici uděleno požehnání Palladiem země české, připomínám: Palladium je symbolem největší naděje — naděje vítězství nad nacismem, symbolem naděje na vítězství nad komunismem.
Ne, neříkejme, že je málo času. Čas i prostor jsou kategorie tohoto světa. Naší nadějí je Ten, který jest, který je s námi. A v tomto velikém tajemství Boha, který se stal člověkem v Ježíši Kristu — jak nám připomene Lev XIV. při návštěvě míst, kde se před 1700 lety konal Nicejský koncil — nacházíme základ své víry.
To je skutečně bod, který nás vede k tomu, chceme-li mluvit o západní civilizaci! Ale vidíte, že to není podle kompasu. Západní civilizace vznikla tam, kde vyšel horizont — kde se rozbřesklo.
A rozbřesklo se v okamžiku, kdy člověk pochopil, že Bůh není osud, není Mojra, před níž se třásli pohanští bohové a hrdinové, ale že v tomto východu Slunce a Světla – Bůh není despota, nýbrž Otec. Člověk není hračka ani otrok — člověk je Boží přítel. Proto Kristus říká: „Vy jste moji přátelé.“ Nezapomínejme na tato slova.
A nenechme se svést knížetem temnot, který nám namlouvá: „Budete jako bohové.“ Kdykoli tomuto svodu podlehneme, strháváme svět i své okolí do bolestných katastrof.
Děkuji vám za trpělivost při četbě těchto mých řádků. Přemýšlejme o tom.
Jsou věci podstatné a věci, které si můžeme odepřít. Ale nikdo, kdo nechce žít v nudě, úzkosti a strachu, nemůže odmítat ono Světlo — Boha z Boha, Světlo ze Světla, pravého Boha z pravého Boha — Ježíše Krista. A to je celý úkol, ke kterému nás zve synodální cesta!
Organizační předpisy byly vždy různé, někdy až příliš sešněrované. Postavení ženy v církvi? Máme historické prameny a víme, jak významnou roli sehrály ženy v dějinách křesťanství, především nás Středoevropanů. V září jsme si tyto události mohli připomenout. Vraťme se k těmto kořenům — to není návrat do minulosti, ale návrat ke zdroji, k pramenům.
Dominik Duka
14. října 2025: 100 let Diecéze Gdaňsk - kázání papežského legáta z nemocničního lůžka
„Vyznání hříchu – confessio peccati, abychom použili výraz sv. Augustina, by mělo být vždy doprovázeno také confessio laudis – vyznáním chvály.“ (papež Benedit XVI.) (text níže česky i polsky)
Dominik Duka
Dvojí metr?
Nejsou jen prázdninová témata a odpočinkové články, ale také bolestné skutečnosti, které nejsou měřeny jedním, kalibrovaným metrem – a to ani v naší církvi, ani v naší zemi.
Dominik Duka
Pokus o první životopis papeže Lva XIV. z pera „československého“ kardinála:
Můžeme právem říci, že v tomto papeži — Američanovi — máme pastýře, který je našemu prostředí blízký, který mu rozumí, a který jej chápe nikoliv jen skrze fakta, ale skrze osobní zkušenost a duchovní citlivost
Dominik Duka
Papež Lev XIV. a my v ČR.
Nezbývá než popřát nově zvolenému papeži Lvu XIV. vše nejlepší, Boží ochranu. Domnívám se totiž, že právě tato volba ve velikonočním čase je jistým signálem a symbolem pro dnešní svět.
Dominik Duka
Soumrak nad demokracií...
Můžeme si připomenout jak vypadaly shromáždění a průvody těch, kdo takovýmto způsobem nechtěli svobodu druhých...
|Další články autora
Nahnali je ke zdi a postříleli. Nejslavnější fotku maďarské revoluce pořídil Čech
Seriál Fotil hvězdy stříbrného plátna i krvavé účtování během maďarské revoluce. Jeho snímky obdivovaly...
OBRAZEM: Politici na Hradě. Někteří s partnery, Turek s nečekaným doprovodem
Již potřetí udělí prezident Petr Pavel při příležitosti svátku 28. října státní vyznamenání...
OBRAZEM: Poslední úsměv, ještě jedno selfie. Z Hradu do deště, čas jít domů
Prezident Petr Pavel v úterý při příležitosti svátku 28. října udělil státní vyznamenání významným...
Při masivní razii ve favelách Ria zemřelo přes sto lidí. OSN je zděšená
Při úterní policejní operaci v Riu de Janeiro zemřelo 132 lidí, informoval úřad veřejného ochránce...
Volíte Losnu, nebo Mažňáka? A jak dobře znáte Rychlé šípy?
Máte rádi Rychlé šípy? Pak vám jistě udělala radost zpráva, že se Skautská nadace Jaroslava Foglara...
Leyenová podráždila v europarlamentu už všechny. Poslanci hrozí, že potopí rozpočet
Evropská komise a její šéfka Ursula von der Leyenová ustály počátkem října dvě hlasování o...
Žádné tituly! A vystěhuj se! Král Karel III. potrestal bratra kvůli Epsteinovi
Britský král Karel III. se rozhodl zbavit svého bratra prince Andrewa všech zbývajících titulů a...
Auto se při pádu do řeky převrátilo na střechu. Vytahovali ho těžkou technikou
Ve čtvrtek krátce po půl čtvrté odpoledne sjel u obce Kácov ve Středočeském kraji osobní automobil...
Demonstranti vrátili ukrajinskou vlajku k Národnímu muzeu. Chtějí ji zpátky nahoru
Desítky lidí se ve čtvrtek na terase Národního muzea (NM) dožadovaly navrácení ukrajinské vlajky na...
- Počet článků 12
- Celková karma 0
- Průměrná čtenost 1254x
Jsem členem dominikánského řádu, 36. arcibiskupem pražským a od roku 2012 kardinálem.
Mezi má nejnaléhavější témata patří obrana lidských práv a svobod, které spolu s křesťanstvím považuji za vrchol naší civilizace. Proto mi v minulosti nebylo umožněno studovat na univerzitě, nemohl jsem vykonávat své kněžské povolání, pobýval v komunistickém kriminále a živil se téměř dvacet let „u lopaty“. Přesto musím říci, že jsem jako člověk, ani jako kněz nikdy svých postojů nelitoval.
Se čtenáři bych se chtěl podělit o své osobní názory na aktuální dění a upozorňovat na pozitivní věci, které média často opomíjejí. Církev nepatří jen do kostelů k vysluhování svátostí, jak si mnozí mylně myslí, ale měla by působit ve prospěch celé společnosti. Pro více informací navštivte mé internetové stránky www.dominikduka.cz