Velké a malé světy
Kdo z nás za jasných nocí někdy nehleděl k obloze, nehledal známá souhvězdí, nečekal na létající meteory, nepozoroval zatmění měsíce či polární záři. Můj syn kouzlu hvězdné oblohy podlehl už v dětském věku, kdy chodil do astronomického kroužku. Vedoucí kroužku dětem vyprávěl o vesmíru a také s nimi chodil na pozorování dalekohledem, který si sám sestrojil.
Syn dospěl, jeho záliby a koníčky přibývaly nebo se různě měnily, ale zájem o astronomii přetrval.
Lidské oko nedokáže zachytit slabé světlo mlhovin, mračen či galaxií, od toho je tu fotografie. Nebeské objekty bývají často velkých rozměrů, k fotografování stačí fotoaparát s běžným objektivem s krátkým ohniskem. Fotoaparát se připevní k montáži s motorkem, který kompenzuje rotaci Země. Pořizují se dlouhé expozice, snímky se potom pomocí programu skládají na sebe.
Zní to jednoduše, ale jenom správné sestavení montáže a její přesné ustavení např. pomocí polárního hledáčku zabere i celou hodinu. Fotografií musí být co nejvíce, syn tak na jednom focení stráví několik hodin. V létě to může být i od soumraku do svítání.
Při současném světelném znečištění není jednoduché najít správné místo na potřebnou světovou stranu k fotografování. Další překážkou je dramatický nárůst počtu družic, mnoho snímků se v postprodukci musí vyřadit.
Dalším synovým zájmem je makro fotografie živých tvorů v přírodě. Na výlety chodí s makro objektivem a externím bleskem s nasazeným látkovým difuzérem. Svá pozorování sdílí na Naturalistu, kde mohou posloužit jiným amatérským milovníkům přírody nebo se tam může dovědět od profesionálních přírodovědců přesnější určení vyfoceného druhu.
Oba koníčky sloučil do jedné výstavy, která právě probíhá v Chrastavě a to až do 7.11.2025.
Výstavu můžete spojit s prohlídkou muzea a sklepení a dovědět se něco o historii Chrastavy.
Jen kousek od informačního centra v rozsáhlých prostorech hospodářského stavení je Muzeum historické hasičské techniky. Tato velká expozice historických stříkaček, vozů a jiné techniky rozhodně stojí za návštěvu.
Pavla Drahoňovská
Shazování hnízd jiřiček
Loňský rok provedl správce objektu, ve kterém jsou kanceláře, shození všech hnízd jiřiček těsně po jejich dokončení. Ptala jsem se nyní čtyř institucí, jak tomu jde zabránit, aby letos neprovedl to samé. Zde jsou jejich odpovědi.
Pavla Drahoňovská
Norování
Do mé emailové schránky mi přišla žádost od organizace „Svoboda zvířat“ o kontaktování ministra zemědělství, aby se zasadil o ukončení norování.
Pavla Drahoňovská
Sardinie - 8. závěrečná část
Tento díl je především o nádherné procházce Florencií za svítání, kterou jsme nemohli opomenout při zpáteční cestě ze Sardinie. Také představím co jsem si autentického přivezla z ostrova domů.
Pavla Drahoňovská
Sedlák, sedlák, sedlák, je velkej pán...
...von jede na pole má hodinky dvoje, koukej koukej koukej, jak je je hloupej. – Na slova lidové písničky jsem si vzpomněla v souvislosti s vyhlášenou stávkou takzvaných zemědělců.
Pavla Drahoňovská
Sardinie - 7. díl
Tento díl jsem věnovala cestě trajektem ze Sardinie z města Olbia do města Livorno v Itálii, která nebyla moc příjemná a pohodová.
