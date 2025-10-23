Redakce mi vyřadila článek

o výstavě fotografií, které nejsou moje, nejsem vystavovatelem, ani nebydlím v tom městě. Přemýšlela jsem o tom a možná je důvod úplně jiný.

Rok a půl jsem na tento blog nic nenapsala, neměla jsem na to čas. Po této době jsem jeden článek napsala, zařadila jsem ho do kategorie: „Pozvánky, akce“ Za půl hodiny byl vyřazen.

Nejprve mi napsala paní Věra Žilková, potom i pan Patrik Banga, oba mi tvrdili, že jsem porušila kodex blogera, konkrétně sekci reklama na blogu.

Tento blog píši v tuto noční hodinu z prostého důvodu – třeba v redakci nemají noční směnu a článek vyřadí až ráno, článek bude mít tak alespoň nějakou šanci, že si ho přečte pár nočních sov nebo ranních skřivanů.

Celé odpoledne jsem přemýšlela, proč by někomu měl vadit článek o výstavě, která není prodejní a ještě k tomu tam vybírají jen symbolické vstupné (je to malé městečko). Co se tady za ten rok a půl, co jsem tady nic nepublikovala, změnilo?

Teď to, co napíši, bude znít jako hypotéza nebo spekulace či nepodložená domněnka. Pokud to tak není, redakce se omluví za neoprávněné stažení minulého článku. Pokud to tak je, i tento článek vyřadí a tím moji hypotézu potvrdí.

Zjišťovala jsem si, komu patří iDnes.cz. Oficiálně od roku 2023 panu Karlu Pražákovi, skutečný vlastník může být i jiný, nelze to bezpečně dohledat. Ale je to celkem jedno, komu z ANO mafie patří. Mnoho let patřila Mafra Andreji Babišovi, po mnohokrát doloženému ovlivňování obsahu, vyšla novela zákona nazvaná Lex Babiš, podle které politici nesmí vlastnit média. A co se změnilo. Nic. Jako v devadesátkách, oficiálně přepsat na „bílého koně“, dál ovlivňovat.

Moje hypotéza je taková, že teď mají zaměstnanci ANO mafie nařízeno zjišťovat, kterou politickou stranu blogeři upřednostňují. U mě je to jednoduché, na sociálních sítích se tím netajím, že nejsem příznivcem ANO sekty.

No, voliči ANO sekty, doufám, že na sebe jste pyšní, že pod vládou mafie se zde bude žít ještě hůře než pod vládou komunistů. Itálie mnoho desetiletí proti mafii bojovala (celou se jí ani vymýtit nepodařilo), nedávno si ji zvolili na Slovensku a teď i u nás. Smutné.

Osobní vzkaz pro pana Bangu: Nebojte, žádný blog sem už nenapíši, nejsem podporovatel mafie.

Autor: Pavla Drahoňovská | čtvrtek 23.10.2025 2:29 | karma článku: 0 | přečteno: 12x

Pavla Drahoňovská

  • Počet článků 58
  • Celková karma 0
  • Průměrná čtenost 828x
Mám ráda přírodu, zvířata a cestování - to vše se snažím zachytit na svých fotografiích, které si můžete prohlédnout na mé stránce www.alvapa.cz.

O různých šperkových minerálech si můžete přečíst v mých článcích zde:  http://www.aklapava.cz/blog/

"Krása je všude kolem nás, stačí se umět dívat."

