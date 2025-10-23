Redakce mi vyřadila článek
Rok a půl jsem na tento blog nic nenapsala, neměla jsem na to čas. Po této době jsem jeden článek napsala, zařadila jsem ho do kategorie: „Pozvánky, akce“ Za půl hodiny byl vyřazen.
Nejprve mi napsala paní Věra Žilková, potom i pan Patrik Banga, oba mi tvrdili, že jsem porušila kodex blogera, konkrétně sekci reklama na blogu.
Tento blog píši v tuto noční hodinu z prostého důvodu – třeba v redakci nemají noční směnu a článek vyřadí až ráno, článek bude mít tak alespoň nějakou šanci, že si ho přečte pár nočních sov nebo ranních skřivanů.
Celé odpoledne jsem přemýšlela, proč by někomu měl vadit článek o výstavě, která není prodejní a ještě k tomu tam vybírají jen symbolické vstupné (je to malé městečko). Co se tady za ten rok a půl, co jsem tady nic nepublikovala, změnilo?
Teď to, co napíši, bude znít jako hypotéza nebo spekulace či nepodložená domněnka. Pokud to tak není, redakce se omluví za neoprávněné stažení minulého článku. Pokud to tak je, i tento článek vyřadí a tím moji hypotézu potvrdí.
Zjišťovala jsem si, komu patří iDnes.cz. Oficiálně od roku 2023 panu Karlu Pražákovi, skutečný vlastník může být i jiný, nelze to bezpečně dohledat. Ale je to celkem jedno, komu z ANO mafie patří. Mnoho let patřila Mafra Andreji Babišovi, po mnohokrát doloženému ovlivňování obsahu, vyšla novela zákona nazvaná Lex Babiš, podle které politici nesmí vlastnit média. A co se změnilo. Nic. Jako v devadesátkách, oficiálně přepsat na „bílého koně“, dál ovlivňovat.
Moje hypotéza je taková, že teď mají zaměstnanci ANO mafie nařízeno zjišťovat, kterou politickou stranu blogeři upřednostňují. U mě je to jednoduché, na sociálních sítích se tím netajím, že nejsem příznivcem ANO sekty.
No, voliči ANO sekty, doufám, že na sebe jste pyšní, že pod vládou mafie se zde bude žít ještě hůře než pod vládou komunistů. Itálie mnoho desetiletí proti mafii bojovala (celou se jí ani vymýtit nepodařilo), nedávno si ji zvolili na Slovensku a teď i u nás. Smutné.
Osobní vzkaz pro pana Bangu: Nebojte, žádný blog sem už nenapíši, nejsem podporovatel mafie.
Pavla Drahoňovská
Velké a malé světy
Pozvánka na výstavu astro a makro fotografií do městské galerie v Chrastavě. Galerie je součástí informačního centra, které se nachází na rohu náměstí v historické budově z 1. pol. 17. stol.
Pavla Drahoňovská
Shazování hnízd jiřiček
Loňský rok provedl správce objektu, ve kterém jsou kanceláře, shození všech hnízd jiřiček těsně po jejich dokončení. Ptala jsem se nyní čtyř institucí, jak tomu jde zabránit, aby letos neprovedl to samé. Zde jsou jejich odpovědi.
Pavla Drahoňovská
Norování
Do mé emailové schránky mi přišla žádost od organizace „Svoboda zvířat“ o kontaktování ministra zemědělství, aby se zasadil o ukončení norování.
Pavla Drahoňovská
Sardinie - 8. závěrečná část
Tento díl je především o nádherné procházce Florencií za svítání, kterou jsme nemohli opomenout při zpáteční cestě ze Sardinie. Také představím co jsem si autentického přivezla z ostrova domů.
Pavla Drahoňovská
Sedlák, sedlák, sedlák, je velkej pán...
...von jede na pole má hodinky dvoje, koukej koukej koukej, jak je je hloupej. – Na slova lidové písničky jsem si vzpomněla v souvislosti s vyhlášenou stávkou takzvaných zemědělců.
