Zázraky se dějí

Přihořívá, přihořívá, hoří, volalo radostně dítě a tleskalo nadšením. Pocit převahy nad dospělými byl nepřehlédnutelný.

Supermarket a plno zákazníků. Tři pokladny ve frontové linii, samoobslužné bez zájmu nakupujících. V euforii potravinových akcí se může leccos přehlédnout. A to se stalo.

Náhlá nepohoda, prozření u jedné ze zákaznic. Poznání a šok. Nemá kabelku. Měla ji přes rameno a už tam není. Nejdřív nevěří, pak musí. Osahává se, kabelku nemá. Dostává se do jiných psychických dimenzí než před chvílí. Panikaří, ovšem není divu. Vrhá se i s plným vozíkem před fronty u pokladen, lidé ustupují, bez placení projíždí. Ostraha je u ní v cukuletu. Věří, že má u sebe toho správného člověka. Ztratila se mi kabelka, někdo mi ji vzal z ramene, říká mu zoufale. Zavřete, ať nikdo nevychází ven, žádá. Ticho. Muž ostraha mlčí. Tupě zírá, zřejmě ženě nerozumí. Ta opakuje svoji naléhavost. On jen vnímá její rozčilení, nic víc. Pak udiveně něco prohodí ve stylu jiného slovanského jazyka. Čas utrpení běží, zákaznice je bezradná. Ostraha očividně nerozumí slovům, natož ženině zoufalství. Nemůže pomoct, neví jak. Co tady teda děláte, když mi nerozumíte? vyhrkne vystresovaná zákaznice. Ostraha má na tváři nevědomý shovívavý úsměv. Žena, rozčilená do nepříčetnosti, volá na pokladní, aby neodbavovaly kupující. Někdo mi ukradl kabelku! Co mám jako dělat? troufá si jedna z pokladních k agresivní reakci. Zavolejte policii, radí druhá. Atmosféra houstne. Zákaznici je do pláče. Nemám mobil, ten je v kabelce, vzlykne. Zavoláme z mého, přikročí jeden zákazník k stresem vysílené ženě. Vytočí policii a předá postižené mobil. Spojení s policií je okamžité, a když doslova vyhrkne potřebné informace o nastalé situaci, vidí, jak němá ostraha pobíhá po prodejně. Běhá za rozdováděným dítětem, které s nadšením volá, přihořívá, přihořívá, hoří! A pak se přihodil dvojí zázrak. Sotva žena domluví s policií, třímá ostraha nad hlavou ztracenou kabelku. Ve stejném okamžiku vejdou do prodejny dva policisté. Blesková akce, klobouk dolů. S úsměvem pochopili, že v danou chvíli jsou na místě už zbyteční. To poznání jim jistě zkrášlilo den. A co dítě, které si hrálo s ostrahou na schovávanou? Našlo kabelku mezi drogistickým zbožím a využilo situaci ke hře. Ukrylo ji a tím nejspíš zachránilo před odcizením. Ostrahu pak dovedlo k jejímu objevení. Kabelka obsahovala všechno, co měla. Od šťastné zákaznice dostalo dítě čokoládu málem větší, než bylo samo.

Zase jeden den nabitý napětím a překvapivý happy end k tomu.