Dozvuky vzteku

a to nejsem cholerik. Přesto se mi to přihodilo. Jedno velké rozčarování. Z mého dnes už exkamaráda.

Naše rodiny se kamarádily snad od nepaměti. Jezdívali jsme spolu i na dovolené, a tak i letos. Oba jsme vášniví golfisté. V lázních jsme se oddávali nejen léčebným procedurám. Uhranuly nám taky místní golfové pláně. Byli jsme s kámošem ve svém živlu. Naše protějšky se načas staly lázeňskými švihandami. Prostě spokojenost na obou stranách. Pak ale přišlo to zpropadené ráno. Sice začínalo půvabně lázeňsky s dobrou snídaní, milým personálem, zatím nezkaženým dnem za oknem. Nicméně jeden zkažený den z naší historie zase po roce nastal. Jedenadvacátý srpen.

Hele, vole, zase ten srpen. Každej rok to samý. Všude vztek, smutek, jako když zatáhneš tmavou oponu, začal kámoš. Nic netušíc jsem, v domnění stejného pohledu na události, odvětil. Ta ruská pakáž! Má na svědomí kvanta mrtvých napříč historií, rozohnil jsem se. Lidský život u nich nikdy neměl cenu. To si děláš srandu! vykřikl na mě kámoš. A to už jsem začal tušit, že je zle. Pořád ale jsem se snažil pro sebe i pro něj přihrát šanci nedorozumění. Nesáhl po ní. Jak by taky, když plný zášti koulel očima. Takového jsem ho ještě nikdy nezažil. Jedenadvacátej srpen se nepoved. Je moc dobře, že k nám Rusové vtrhli. Národ není zajedno, co se týká války na Ukrajině. A z toho mám dobrej pocit. Ty teda fandíš Rusákům? zeptal jsem se natvrdo. A natvrdo byla i odpověď. Vždycky, to si piš, řekl pyšně.

Vstal jsem od stolu neschopen dalšího slova. On rozparáděný, v domnění snad fyzického střetu, na který jsem vůbec nepomýšlel, se nerozpakoval. Talíř s míchanými vajíčky mi hodil do tváře. Aby to bylo stylový, dodal. Překvapil ho můj klid. Odešel jsem z jídelny, ani nevím jak. Můj klid byl jen zdánlivý. Hořel jsem neuhasitelným rozčarováním. Pravda, politika se našeho kamarádství nijak nedotýkala. Sem tam jsme probrali současnost, kde jsme se většinou shodli, jinak nic víc. A tak nebylo zjevné, že můj, dnes už exkamarád, stojí na proruské pozici. Za současné agresivní války, kterou Rusáci na Ukrajině rozpoutali, je pro mne možné jediné.

Adieu, kamaráde.