Anděl strážný
Ona to umí. Dávat lidi dohromady. Jeden příklad za všechny. Manželé Havránkovi jsou senioři vyššího věku a potřebují vystoupat kopec do ordinace specialisty. Hlavolam pro paní doktorku. Ovšem nebyla by to ona, aby ho nevyřešila. V čekárně zmerčí mladého pacienta, který je k ní objednán. Jste tady autem? ptá se ho. Pacient přikývne a lékařka ho s očividnou radostí pouští dovnitř. Jsem zvědavá a mezi čekajícími pacienty nejsem asi jediná. Po uplynutí chvíle vychází s pacientem i lékařka a volá do ordinace manžele Havránkovy. Ošetřený pacient se usadil mezi čekající a mně svítá. Nemýlím se. Paní doktorka objednala pro Havránkovy odvoz. Vycházejí z ordinace s jejími slovy. Tady sedí pan Vrchota a čeká na vás. Zná to tady a odveze vás na další vyšetření autem. No jasně, zahlaholí mladík, jedu stejně kolem, tak vás tam vyklopím. Akorát se ještě zastavím dole v lékárně. Ale to Havránkovi taky, vloží se do organizace akce empatická lékařka. Půjdete do lékárny společně. Jo a něco málo tady dole v Bille nakoupím. Jen tak, abych vás nezdržoval, omlouvá se pacient pověřený starostí o starší pacienty. Ale to nakoupíte jindy, programuje pacientův čas paní doktorka. Zrovna jsem na to myslel, máte pravdu, nakoupit můžu až potom, řekne mladík a zcela samozřejmě a bez ironie se upozadí. To se hodí, zajásá lékařka, Havránkovi vyšetření stihnou ještě dnes. Doktorka si oddychne a s díky směrem k pacientovi dobrodějovi volá do ordinace dalšího nemocného.
Jejího lidumilství bryskně využije pan Davídek, pán s evidentně pokročilým datem narození. Paní doktorko, potřebuju poradit, protože kvůli tomu nespím, hořekuje muž. Vypadá ztrápeně. Doktorka ho zná už léta a ví, že ho něco rozhodilo. Copak se stalo, pane Davídek? To volby za to můžou. Nevím si rady. Chci volit, ale nevím koho, málem se rozpláče. Tak to jsme na tom stejně, ani já to ještě nevím, uklidňuje ho lékařka. Ale vy to umíte s tím počítadlem, šeptne pacient. Doktorka chvíli neví a pak se rozesměje. Myslíte kalkulačku? No jo, ale já to s ní neumím. Já jo, a když počkáte až na konec ordinace, tak vám ukážu, jak na to, chlácholí úzkostného pacienta.
Nejspíš se tak stalo a poučený pacient si, doufejme, vybere správně. My ostatní to ovšem na výsledcích voleb nepoznáme…
Hana Dneboská
Kočičí odcházení
Narodila se před dvaceti lety. Když jsme k sobě přilnuly, bylo jí osm. Já v té době ukončovala nelehkou minulost.
Fronta na pomoc
se prodlužovala. Do sběrného dvora se v tu chvíli sjelo několik aut najednou. Cíl – kontejner na stavební suť.
Zázraky se dějí
Přihořívá, přihořívá, hoří, volalo radostně dítě a tleskalo nadšením. Pocit převahy nad dospělými byl nepřehlédnutelný.
Vrah je na svobodě
Poznala jsem ho, říká moje kolegyně. I po těch letech, co si trest odseděl. Jak by ne, vždyť to byl můj soused.
Drážďanská odysea
svědčí o prožitku v jednom adventním dni na německém území. K obzvlášť dramatickému posunu dojde se stmíváním. Předehra na českém území však jako by napověděla.
