Starosta Horník: Dlouhý stín pochybných obchodů a arogance moci
To, co dnes vidíme, není ochrana města, ale opakování vzorce chování, který Boží Dar v minulosti stál desítky milionů a důvěru.
Dvojí metr jako zavedená praxe
Dnešní situace je do očí bijící. Pro největšího investora v regionu, Skiareál Klínovec, má starosta Horník jen právní kličky a pětileté obstrukce, které brzdí rozvoj celého okolí. Pro developerský projekt na panenské Ryžovně má naopak nepochopitelné pochopení – a to až takové, že je ochoten nezákonně zablokovat referendum a ignorovat stovky podpisů vlastních občanů. Pro jedny obstrukce, pro druhé zelená.
Tento dvojí metr však dává mrazivý smysl, když se podíváme do minulosti.
Kostlivec ve skříni: Půjčka 2,5 milionu a zpackaný hotel Praha
Vzpomínáte na kauzu hotelu Praha? Město pod vedením starosty Horníka koupilo ztrátový hotel za téměř 70 milionů korun od podnikatele Aleše Málka. Ukázalo se, že právě od tohoto podnikatele si starosta Horník osobně půjčil 2,5 milionu korun – půjčku, kterou léta nesplácel.
Spojení je jasné a zanechává hořkou pachuť střetu zájmů. Starosta s dluhem u podnikatele prosadí pro město extrémně nevýhodný obchod, který obec stojí miliony na ročních ztrátách a končí fiaskem. Zaměstnanci v hotelu kradou, tržby mizí a celá investice se městu vrací jako bumerang. Kdo za to nese odpovědnost?
Vzorec se opakuje: Nezájem o občany, zájem o vyvolené
Tento model chování se opakuje s děsivou přesností:
• Podezřelé obchody: Dříve nevýhodná koupě hotelu od podnikatele, kterému dlužil. Dnes blokování referenda, které by mohlo ohrozit jiný developerský záměr.
• Arogance moci: Dříve ignorování kritiky a hejtmana kvůli nestandardní půjčce. Dnes nezákonné zablokování referenda a pohrdání vůlí stovek občanů.
• Poškozování města: Dříve finanční ztráta z hotelu Praha. Dnes pětiletá stagnace kvůli obstrukcím vůči Klínovci a hrozba zničení přírodního bohatství na Ryžovně.
Dokonce i jeho dřívější výroky o tom, že běžkaři městu nic nepřináší, a spory o CHKO dokazují, že nerozumí potřebám regionu a není schopen kompromisu.
Nejde o Boží Dar. O čí zájmy tedy jde?
Když sečteme všechny díly této skládačky – pochybnou půjčku, zpackaný hotel, ignorování občanů a dnešní dvojí metr – vznáší se nad radnicí jediná, zásadní otázka: Čí zájmy Jan Horník skutečně hájí?
Jeho činy nemají nic společného s ochranou města. Jsou ukázkou arogance moci a pokračováním v politice, která je netransparentní, poškozuje veřejné finance a ignoruje hlas těch, kteří ho zvolili. Současné kauzy nejsou jen špičkou ledovce – jsou přímým důsledkem způsobu vládnutí, který na Božím Daru panuje příliš dlouho.
Alexandra Dítětová
Alexandra Dítětová
Alexandra Dítětová
Alexandra Dítětová
