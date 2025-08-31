Starosta Horník: Dlouhý stín pochybných obchodů a arogance moci

Kroky starosty Horníka proti Skiareálu na Klínovci a zástavbě Ryžovny nejsou selháním. Navazují na jeho historii podezřelých půjček, finančních katastrof a pohrdání veřejným zájmem.

To, co dnes vidíme, není ochrana města, ale opakování vzorce chování, který Boží Dar v minulosti stál desítky milionů a důvěru.

Dvojí metr jako zavedená praxe

Dnešní situace je do očí bijící. Pro největšího investora v regionu, Skiareál Klínovec, má starosta Horník jen právní kličky a pětileté obstrukce, které brzdí rozvoj celého okolí. Pro developerský projekt na panenské Ryžovně má naopak nepochopitelné pochopení – a to až takové, že je ochoten nezákonně zablokovat referendum a ignorovat stovky podpisů vlastních občanů. Pro jedny obstrukce, pro druhé zelená.

Tento dvojí metr však dává mrazivý smysl, když se podíváme do minulosti.

Kostlivec ve skříni: Půjčka 2,5 milionu a zpackaný hotel Praha

Vzpomínáte na kauzu hotelu Praha? Město pod vedením starosty Horníka koupilo ztrátový hotel za téměř 70 milionů korun od podnikatele Aleše Málka. Ukázalo se, že právě od tohoto podnikatele si starosta Horník osobně půjčil 2,5 milionu korun – půjčku, kterou léta nesplácel.

Spojení je jasné a zanechává hořkou pachuť střetu zájmů. Starosta s dluhem u podnikatele prosadí pro město extrémně nevýhodný obchod, který obec stojí miliony na ročních ztrátách a končí fiaskem. Zaměstnanci v hotelu kradou, tržby mizí a celá investice se městu vrací jako bumerang. Kdo za to nese odpovědnost?

Vzorec se opakuje: Nezájem o občany, zájem o vyvolené

Tento model chování se opakuje s děsivou přesností:

• Podezřelé obchody: Dříve nevýhodná koupě hotelu od podnikatele, kterému dlužil. Dnes blokování referenda, které by mohlo ohrozit jiný developerský záměr.

• Arogance moci: Dříve ignorování kritiky a hejtmana kvůli nestandardní půjčce. Dnes nezákonné zablokování referenda a pohrdání vůlí stovek občanů.

• Poškozování města: Dříve finanční ztráta z hotelu Praha. Dnes pětiletá stagnace kvůli obstrukcím vůči Klínovci a hrozba zničení přírodního bohatství na Ryžovně.

Dokonce i jeho dřívější výroky o tom, že běžkaři městu nic nepřináší, a spory o CHKO dokazují, že nerozumí potřebám regionu a není schopen kompromisu.

Nejde o Boží Dar. O čí zájmy tedy jde?

Když sečteme všechny díly této skládačky – pochybnou půjčku, zpackaný hotel, ignorování občanů a dnešní dvojí metr – vznáší se nad radnicí jediná, zásadní otázka: Čí zájmy Jan Horník skutečně hájí?

Jeho činy nemají nic společného s ochranou města. Jsou ukázkou arogance moci a pokračováním v politice, která je netransparentní, poškozuje veřejné finance a ignoruje hlas těch, kteří ho zvolili. Současné kauzy nejsou jen špičkou ledovce – jsou přímým důsledkem způsobu vládnutí, který na Božím Daru panuje příliš dlouho.

Autor: Alexandra Dítětová | neděle 31.8.2025 11:44

Alexandra Dítětová

  • Počet článků 152
  • Celková karma 17,76
  • Průměrná čtenost 3054x
Normální holka, co putuje světem, má ráda přírodu a slušné lidi. Svět je malý cirkus, který je třeba pochopit a vybrat si pro sebe to nejlepší.

 

www.mojezelena.cz

 

