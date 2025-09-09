Lom ČSA jako příležitost – Vítězství moderního přístupu nad starými lobby

Debata o budoucnosti krajiny po těžbě na Mostecku konečně opouští zastaralé koleje a vydává se cestou 21. století. Plán na ekologickou obnovu lomu ČSA není, jak tvrdí jeho kritici, ponecháním krajiny napospas osudu.

Naopak, je to promyšlená a progresivní vize, která představuje obrovskou příležitost nejen pro přírodu, ale i pro celý region.

Argumenty pro tento moderní přístup jsou drtivé. Zaprvé, je to ekonomicky a ekologicky rozumné. Místo vytváření jednotvárných a na údržbu náročných polí a lesů, které známe z minulosti, dáme prostor ke vzniku pestré a odolné krajiny. Ta se dokáže lépe adaptovat na klimatické změny, zadržuje vodu a stává se útočištěm pro vzácné druhy. Území lomu ČSA je ekologicky cenné už teď – žije zde 40 % celorepublikové populace lindušky úhorní. Ponechat tento potenciál ladem ve prospěch umělých monokultur by bylo neodčinitelným hříchem. Navíc je tento přístup o téměř půl miliardy korun levnější, což jsou peníze, které mohou být při politické vůli investovány do skutečného rozvoje regionu.

Zadruhé, nejde o pasivní čekání. Plán počítá s cílenými zásahy, které přírodě pomohou – vytvořením mokřadů, kamenných polí pro hnízdění a pastvou. Území se tak promění v unikátní „živou laboratoř“ a stane se atraktivním cílem pro turisty i odborníky. Vybudování naučných stezek a pozorovatelen je přesně ten typ investice do měkké infrastruktury, který regionu přinese novou tvář a udržitelný rozvoj.

A zatřetí, je klíčové, kdo tento moderní plán podporuje. Stojí za ním nejen Agentura ochrany přírody a krajiny a odborníci z univerzit, ale také Hospodářská komora Ústeckého kraje a místní starostové. Ti všichni chápou, že budoucnost regionu nespočívá v betonování a umělých rekultivacích, ale ve vytvoření kvalitního prostředí, které přiláká nové investory a kvalifikované pracovníky.

Opozice, reprezentovaná spolkem s vazbami na bývalé vedení rekultivačních společností, se snaží tento pozitivní vývoj zvrátit. Jejich argumentace o „toxickém jezeru“ a „umělé poušti“ je v úplném rozporu s odbornými stanovisky a realitou již existujícího života v lomu. Soudní spory a zpochybňování z jejich strany tak působí spíše jako zoufalý pokus stavebně-rekultivační lobby udržet si vliv a zakázky, než jako skutečný zájem o blaho regionu.

Rozhodnutí jít cestou řízené sukcese je vítězstvím zdravého rozumu a dlouhodobé vize nad krátkozrakými zájmy. Je to investice do budoucnosti, která Mostecku přinese odolnější krajinu, nové ekonomické příležitosti a lepší místo pro život.

Autor: Alexandra Dítětová | úterý 9.9.2025 10:28

Alexandra Dítětová

  • Počet článků 153
  • Celková karma 19,67
  • Průměrná čtenost 3036x
Normální holka, co putuje světem, má ráda přírodu a slušné lidi. Svět je malý cirkus, který je třeba pochopit a vybrat si pro sebe to nejlepší.

 

www.mojezelena.cz

 

