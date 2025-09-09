Lom ČSA jako příležitost – Vítězství moderního přístupu nad starými lobby
Naopak, je to promyšlená a progresivní vize, která představuje obrovskou příležitost nejen pro přírodu, ale i pro celý region.
Argumenty pro tento moderní přístup jsou drtivé. Zaprvé, je to ekonomicky a ekologicky rozumné. Místo vytváření jednotvárných a na údržbu náročných polí a lesů, které známe z minulosti, dáme prostor ke vzniku pestré a odolné krajiny. Ta se dokáže lépe adaptovat na klimatické změny, zadržuje vodu a stává se útočištěm pro vzácné druhy. Území lomu ČSA je ekologicky cenné už teď – žije zde 40 % celorepublikové populace lindušky úhorní. Ponechat tento potenciál ladem ve prospěch umělých monokultur by bylo neodčinitelným hříchem. Navíc je tento přístup o téměř půl miliardy korun levnější, což jsou peníze, které mohou být při politické vůli investovány do skutečného rozvoje regionu.
Zadruhé, nejde o pasivní čekání. Plán počítá s cílenými zásahy, které přírodě pomohou – vytvořením mokřadů, kamenných polí pro hnízdění a pastvou. Území se tak promění v unikátní „živou laboratoř“ a stane se atraktivním cílem pro turisty i odborníky. Vybudování naučných stezek a pozorovatelen je přesně ten typ investice do měkké infrastruktury, který regionu přinese novou tvář a udržitelný rozvoj.
A zatřetí, je klíčové, kdo tento moderní plán podporuje. Stojí za ním nejen Agentura ochrany přírody a krajiny a odborníci z univerzit, ale také Hospodářská komora Ústeckého kraje a místní starostové. Ti všichni chápou, že budoucnost regionu nespočívá v betonování a umělých rekultivacích, ale ve vytvoření kvalitního prostředí, které přiláká nové investory a kvalifikované pracovníky.
Opozice, reprezentovaná spolkem s vazbami na bývalé vedení rekultivačních společností, se snaží tento pozitivní vývoj zvrátit. Jejich argumentace o „toxickém jezeru“ a „umělé poušti“ je v úplném rozporu s odbornými stanovisky a realitou již existujícího života v lomu. Soudní spory a zpochybňování z jejich strany tak působí spíše jako zoufalý pokus stavebně-rekultivační lobby udržet si vliv a zakázky, než jako skutečný zájem o blaho regionu.
Rozhodnutí jít cestou řízené sukcese je vítězstvím zdravého rozumu a dlouhodobé vize nad krátkozrakými zájmy. Je to investice do budoucnosti, která Mostecku přinese odolnější krajinu, nové ekonomické příležitosti a lepší místo pro život.
Alexandra Dítětová
Starosta Horník: Dlouhý stín pochybných obchodů a arogance moci
Kroky starosty Horníka proti Skiareálu na Klínovci a zástavbě Ryžovny nejsou selháním. Navazují na jeho historii podezřelých půjček, finančních katastrof a pohrdání veřejným zájmem.
Alexandra Dítětová
Tohle mi hlava nebere. Malý výlet do krušnohorského Absurdistánu.
Věřím, že řád je základem fungující společnosti, právě proto mě článek, na který jsem narazila, tak vyvedl z míry. Byl o jedné cestě na Klínovci a já si po jeho přečtení připadala, jako bych se na chvíli ocitla v Kocourkově.
Alexandra Dítětová
Kdo se bojí e-Turisty?
Několik let posloucháme, jak se naše země digitalizuje. Datové schránky, elektronické občanky, online daňová přiznání – stát se nám snaží namluvit, že kráčí s dobou. Ale když přijde na věc, najednou je ticho po pěšině.
Alexandra Dítětová
Měsíční výpadek v síti klinik a skrytá klauzule Microsoftu: Data v cloudu nejsou v bezpečí
Představte si, že klíčový systém vaší firmy, včetně všech dat a komunikace, je na měsíc paralyzován. Pro jednu z nějvětších sítí reprodukčních klinik ve střední Evropě, se tento krizový scénář stal realitou.
Alexandra Dítětová
Záhada chybějící A11 aneb Když babičce Pepa Melen zmizí z obrazovky
Léto a babiččina chata. To nejsou jen vzpomínky na sluníčko, borůvkové knedlíky a vůni lesa, ale taky na specifický zvukový podkres – televizi A11 a hlas Pepy Melena.
