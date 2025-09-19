Komentář: Hledání jednoduchých viníků ve složitém světě klimatu
Jeho síla spočívá v tom, že se dotýká reálných obav mnoha lidí: ekonomických dopadů dekarbonizace, role mocenských a finančních zájmů a pocitu, že klimatická politika je odtržená od reality. Autoři správně poukazují na jeden klíčový, a často opomíjený, aspekt klimatického systému – význam hospodaření s vodou a krajinou. Jejich důraz na odlesňování, vysušování a urbanizaci jako příčiny lokálních klimatických extrémů je naprosto legitimní a vědecky podložený.
V tomto ohledu by se jejich argumentace dala obohatit o koncept řízené sukcese jako moderní a efektivní metody rekultivace krajiny. Namísto nákladného a často necitlivého vysazování monokultur na zdevastovaných plochách, například po těžbě, umožňuje sukcese postupné a přirozené obnovení ekosystému. Tento přístup, který nechává přírodu pracovat a pouze ji citlivě usměrňuje, nejenže lépe zadržuje vodu a obnovuje biodiverzitu, ale je i dlouhodobě udržitelnější. Je to právě ten typ řešení, který souzní s jejich kritikou neefektivních, shora nařízených projektů a zdůrazňuje sílu přirozených procesů.
Jádro problému tohoto textu však nespočívá v tom, co říká o vodě, ale v tom, co záměrně zamlčuje a dezinterpretuje o oxidu uhličitém. Argumentace stojí na nebezpečném a vědecky vyvráceném předpokladu, že pokud je důležitý jeden faktor (voda v krajině), musí být ten druhý (CO2) zákonitě bezvýznamný. Jde o klasické falešné dilema, které ignoruje fakt, že klimatický systém je komplexní a ovlivňuje ho mnoho faktorů najednou.
Nejproblematičtějším bodem je frontální útok na tvrzení Akademie věd ČR, že skleníkový efekt dodává zemskému povrchu více energie než přímé sluneční záření. Autoři to označují za popření základů fyziky a „záměrné klamání“. Ve skutečnosti se však jedná o základní a dobře pochopený princip zemské energetické bilance. Slunce je samozřejmě primárním zdrojem energie. Jeho energie ohřeje zemský povrch, který následně vyzařuje teplo zpět do vesmíru. Skleníkové plyny v atmosféře toto teplo částečně pohltí a vyzáří ho všemi směry – tedy i zpět k povrchu.
Atmosféra tak funguje jako peřina. Bez ní by byla průměrná teplota na Zemi hluboko pod bodem mrazu. Tvrzení, že tato „zpětná radiace“ z atmosféry je energeticky silnější než přímé sluneční záření, je fyzikálně správné a neznamená to, že by atmosféra „vyráběla“ energii. Pouze efektivněji zadržuje tu, kterou dodalo Slunce. Prezentovat tento fakt jako vědecký nesmysl je buď projevem hluboké neznalosti, nebo cílenou manipulací.
Text tak mísí platné a důležité postřehy o hospodaření s krajinou s nebezpečnou dezinformací o fyzice atmosféry. Vytváří obraz spiknutí vědců a politiků, kteří údajně klamou veřejnost pro vlastní prospěch, a jako řešení nabízí jednoduché zrušení nepopulárních opatření. Tím ovšem odvádí pozornost od skutečnosti, že klimatická změna je problém s více příčinami, který vyžaduje komplexní řešení – včetně péče o krajinu (například právě pomocí sukcese) a zároveň snižování emisí skleníkových plynů. Jedno nevylučuje druhé, naopak, obojí je nezbytné.
Původní článek je zde.
Alexandra Dítětová
Lom ČSA jako příležitost – Vítězství moderního přístupu nad starými lobby
Debata o budoucnosti krajiny po těžbě na Mostecku konečně opouští zastaralé koleje a vydává se cestou 21. století. Plán na ekologickou obnovu lomu ČSA není, jak tvrdí jeho kritici, ponecháním krajiny napospas osudu.
Alexandra Dítětová
Starosta Horník: Dlouhý stín pochybných obchodů a arogance moci
Kroky starosty Horníka proti Skiareálu na Klínovci a zástavbě Ryžovny nejsou selháním. Navazují na jeho historii podezřelých půjček, finančních katastrof a pohrdání veřejným zájmem.
Alexandra Dítětová
Tohle mi hlava nebere. Malý výlet do krušnohorského Absurdistánu.
Věřím, že řád je základem fungující společnosti, právě proto mě článek, na který jsem narazila, tak vyvedl z míry. Byl o jedné cestě na Klínovci a já si po jeho přečtení připadala, jako bych se na chvíli ocitla v Kocourkově.
Alexandra Dítětová
Kdo se bojí e-Turisty?
Několik let posloucháme, jak se naše země digitalizuje. Datové schránky, elektronické občanky, online daňová přiznání – stát se nám snaží namluvit, že kráčí s dobou. Ale když přijde na věc, najednou je ticho po pěšině.
Alexandra Dítětová
Měsíční výpadek v síti klinik a skrytá klauzule Microsoftu: Data v cloudu nejsou v bezpečí
Představte si, že klíčový systém vaší firmy, včetně všech dat a komunikace, je na měsíc paralyzován. Pro jednu z nějvětších sítí reprodukčních klinik ve střední Evropě, se tento krizový scénář stal realitou.
|Další články autora
OBRAZEM: Lichotky Kate a ruka na zádech. Trumpa u krále oslnili, došlo i na faux pas
Americký prezident Donald Trump se už podruhé na pozvání britského Karla III. vydal do Velké...
Jízda kočárem, grandiózní přehlídka. Trumpa přijali ve Windsoru se vší pompou
Americký prezident Donald Trump zahájil oficiální část návštěvy Velké Británie. Helikoptéra s ním a...
Soukalová vyhrála nad exmanželem. Musí jí vrátit miliony i lampičku a zrcadlo
Manželství bývalé biatlonistky Gabriely Soukalové (35) a badmintonisty Petra Koukala (39) skončilo...
Macronovi předloží fotografické důkazy, že první dáma Francie je žena
Francouzský prezident Emmanuel Macron a jeho manželka Brigitte plánují u soudu ve Spojených státech...
Tajemná obálka otevřena: Masaryk psal o vážné nemoci, Němcích i svém „funusu“
Tajemná obálka s posledními slovy T. G. Masaryka se za účasti prezidenta Petra Pavla otevřela na...
Přestal jsem v hospodě žvanit a šel do politiky, říká lídr Motoristů Kocián
Kandiduje poprvé v životě a hned v parlamentních volbách. Přesto se Adam Kocián ujal role lídra...
Jeho traverza zaujala na Expu i prezidenta, do bazénu však umělce Rataje nepustili
Světová výstava Expo 2025 v japonské Osace se pomalu blíží ke konci a jednou z výrazných tváří...
I lhář má mít možnost mluvit. Jednička Motoristů chce řešit dopravu i sociální sítě
Jako poslankyně chce Gabriela Sedláčková bojovat za svobodu projevu. „Lidé se bojí kultury...
Myslel si, že umírá. Co se dělo s Masarykem, když diktoval „poslední slova“
Slova prvního československého prezidenta Tomáše Garrigua Masaryka, která v pátek přečetli...
Prodej krásného stavebního pozemku 1500 m2 s panoramatickým výhledem do přírody
Líšná, okres Přerov
3 750 000 Kč
- Počet článků 154
- Celková karma 17,34
- Průměrná čtenost 3017x
www.mojezelena.cz