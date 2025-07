Kdo se bojí e-Turisty?

Několik let posloucháme, jak se naše země digitalizuje. Datové schránky, elektronické občanky, online daňová přiznání – stát se nám snaží namluvit, že kráčí s dobou. Ale když přijde na věc, najednou je ticho po pěšině.

Řeč je o projektu eTurista, tedy jednoduché elektronické registraci hostů, kterou má dnes už téměř celá Evropa. U nás se ale zjevně někdo bojí. A já se ptám, kdo a proč?

Moje kamarádka s manželem pronajímají malý apartmán v horách. Je to jejich přivýdělek k důchodu, jejich radost. Co ale radost rozhodně není, je ta nekonečná byrokracie. Každý host znamená vyplnit papírový formulář, přepsat údaje z občanky, spočítat poplatek obci a pak všechno ručně zanést do knihy hostů. Jednou za měsíc to pak všechno sčítají, vyplňuji další lejstro a nesou ho na obecní úřad. Když se spletou o pár korun, hrozí jim pokuta. Když zapomenou zapsat cizince na cizineckou policii, hrozí jim ještě větší pokuta. Žijeme v 21. století a oni si připadají jak úředníci z dob Rakouska-Uherska.

Když ministerstvo před lety přišlo s nápadem na systém eTurista, měla jsem upřímnou radost. Představovala jsem si tehdy jednoduchou aplikaci v mobilu nebo počítači. Host přijede, v ubytku jim naskenuji jeho doklad, systém si sám načte údaje, vypočítá poplatek a automaticky ho odešle kam bude třeba. Pár kliknutí a hotovo. Znělo to jako úspora hodin času a nervů, pro stát okamžitý přehled a pro obec jistota, že dostane své peníze. Zní to jako sen, že?

Jenže ten sen se ne a ne stát skutečností. Zákon, který to všechno měl umožnit, leží už přes rok v Poslanecké sněmovně a nic se neděje. Teď přišla zpráva, že se do voleb zřejmě ani projednávat nebude. Pilotní provoz se ruší, technické dokumentace se tají. Vše se odkládá na neurčito. Oficiální důvod? Průtahy a obstrukce. Ale já si myslím, že ten pravý důvod je někde jinde.

Opravdu si máme myslet, že v zemi, kde se přes noc schvalují zákony za stovky miliard, není čas na jeden jednoduchý systém, který by pomohl lidem a narovnal trh? Tomu přece nikdo nemůže věřit.

Tak se tedy ptejme, komu současný stav vyhovuje? Komu se hodí ten chaos, papírování a nepřehlednost?

Jsou to snad velcí hoteliéři a jejich lobby? Ti mají na armády účetních a drahé hotelové systémy, které jim byrokracii řeší. Možná se bojí, že by jednoduchý státní systém snížil jejich konkurenční výhodu a donutil je k větší transparentnosti.

Nebo jsou to provozovatelé, kteří podnikají v šedé zóně? Ti, kteří pronajímají byty načerno, neplatí daně ani poplatky obcím. Pro ně je současný papírový chaos ideálním úkrytem. Elektronický systém by na ně okamžitě posvítil. Každý ubytovaný host by byl rázem vidět. A to se jim samozřejmě nelíbí. Je jednodušší lobbovat za to, aby žádný systém nebyl, než začít podnikat poctivě.

A co samotní politici? Je možné, že se prostě jen bojí sáhnout do vosího hnízda? Bojí se naštvat vlivné skupiny, které ze současného stavu profitují? Nebo je to jen obyčejná neschopnost a nezájem dotáhnout věci do konce?

Ať je to jakkoli, výsledek je tristní. Zůstáváme jednou z posledních zemí v EU, kde se hosté musí registrovat jako v minulém století. Zatímco v Chorvatsku nebo Itálii to zvládnete za minutu přes mobil, u nás musíte stále šustit papíry. Jsme digitálním skanzenem Evropy a zdá se, že to našim zákonodárcům vůbec nevadí.

Projekt eTurista není žádná raketová věda. Je to jen nástroj, jak zjednodušit život poctivým podnikatelům a zároveň zajistit, aby všichni hráli podle stejných pravidel. To, že se jeho zavedení neustále odkládá, není technický problém. Je to problém politické vůle a odvahy. A tu, jak se zdá, naši volení zástupci postrádají. Kdo se tedy bojí eTuristy? Bojí se ho ti, kteří profitují z nepořádku. A my ostatní na to jen doplácíme.