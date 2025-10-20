Vydají, nevydají?
Zajímavým faktem zůstává, že voličům i za takových okolností tento hráč zaimponoval do té míry, že ho zvolili zase. Taktika jiných států funguje zkrátka u nás stejně jako jinde. Mohl by řídit vládu i z basy?
V minulosti přitom poslanecká sněmovna vydala při vykonstruovaném procesu tehdejší ministryni obrany Vlastu Parkanovou, a to i bez nějakých pádných důkazů. Stalo se tak náhodou paradoxně v době, kdy se do politiky natlačil právě někdejší ministr v demisi, Andrej Babiš. Nyní důkazy pro vydání sice existují, ale ztratil se hlavní protagonista hnutí, které dosadilo mnohde své panáčky.
Škoda, mohli jsme mít radar.
Jeho vydání tak zůstává předmětem řady spekulací, vždyt tam je mezi svými, asi by ho bránili, když jsou ve stejné zájmové skupině a s totožnou mentalitou? Jeho poslanci a voliči mu rozumí. Půjde to také tak lehce s tímto vydáním jako s paní ministryní v roce 2012? Stojí za to tyto obě kauzy porovnat...
Člověku mnohdy při pohledu záběrů z médií až připadá, že než na půdě sněmovny a parlamentu se ocitl ve foyer nějaké vazební věznice, když tam korzují trestně stíhané persony. Vydají anebo ne?
Dita Jarošová
"Jsem, kdo jsem... "
Chtěla bych zde podpořit všeobecné vnímání života kol kolem a inspirovat svými nápady... Jak se zdá, tepe to tu celkem slušně!
http://www.ditka-pete.webnode.cz
https://uloz.to/file/snlsnxnUdh7g/dj-eseje-pdf